ԱՄՆ-ն կասկածել է և զգուշացրել է Իրանին, որ Իսրայելը պլանավորել է uպանել Թեհրանի բանակցողներին. Լուսանկար

Իրանի հետ բանակցությունների ընթացքում ԱՄՆ պաշտոնյաները կասկածել են, որ Իսրայելը պլանավորել է uպանել Թեհրանի գլխավոր բանակցողներին՝ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչիին և խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Ղալիբաֆին։
Իրանցի պաշտոնյաների սպանությունը Թել Ավիվի ռազմավարության մի մասն է եղել հակամարտության սկզբից, սակայն ԱՄՆ-ի մտահոգությունները մահափորձերի վերաբերյալ սրվել են բանակցությունների ընթացքում։ Հետևաբար, ըստ NYT-ի աղբյուրների, Վաշինգտոնը Թեհրանին զգուշացրել էր հնարավոր մահափորձի մասին՝ իր անվտանգության միջոցառումները ուժեղացնելու համար։
Արաղչին և Ղալիբաֆն ԱՄՆ-ի հետ հրադադարի և խաղաղության բանակցությունների առանցքային դեմքերն են։
Ապրիլին Ղալիբաֆը պետք է հանդիպեր ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի հետ, սակայն իրանցի պաշտոնյաները մտահոգված են եղել հնարավոր մահափորձի մասին ու միջնորդների միջոցով ԱՄՆ-ից երաշխիքներ են ստացել, որ Իսրայելը հետագա գործողություններ չի իրականացնի։
Արդյունքում, պակիստանյան կործանիչները ուղեկցել են իրանական ինքնաթիռներին դեպի հանդիպում և հետ։ Վերադարձի չվերթի ժամանակ, ըստ NYT-ի աղբյուրների, Իսրայելի հարձակման սպառնալիք եղել, և ինքնաթիռը արտակարգ վայրէջք է կատարել։ Այնուհետև պատվիրակությունը մեկնել է ցամաքային ճանապարհով։
ԱՄՆ-ն և Իրանը հունիսի 18-ի գիշերը ստորագրել են փոխըմբռնման հուշագիր։ Փաստաթուղթը նախատեսում է ռազմական գործողությունների դադարեցում, 60 օրվա ընթացքում վերջնական համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ, ԱՄՆ սահմանափակումների աստիճանական վերացում, Հորմուզի նեղուցի շրջափակման վերացում և Իրանի միջուկային ծրագրի քննարկում։
Բաց մի թողեք
Մոլդովայի վարչապետ Ալեքսանդրու Մունտյանուն հրաժարական է տվել. Լուսանկար
Գերմանիայի պոպուլիստական ձախերը ցանկանում են հակաիշխանական համաձայնագիր կնքել ծայրահեղ աջերի հետ
Եկել եմ ասելու, որ դուք կարող եք մեզ վրա հույս դնել. Ֆոն դեր Լեյեն