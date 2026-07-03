03/07/2026

EU – Armenia

ԱՄՆ-ն կասկածել է և զգուշացրել է Իրանին, որ Իսրայելը պլանավորել է uպանել Թեհրանի բանակցողներին. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 03/07/2026 1 min read

Իրանի հետ բանակցությունների ընթացքում ԱՄՆ պաշտոնյաները կասկածել են, որ Իսրայելը պլանավորել է uպանել Թեհրանի գլխավոր բանակցողներին՝ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչիին և խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Ղալիբաֆին։

Իրանցի պաշտոնյաների սպանությունը Թել Ավիվի ռազմավարության մի մասն է եղել հակամարտության սկզբից, սակայն ԱՄՆ-ի մտահոգությունները մահափորձերի վերաբերյալ սրվել են բանակցությունների ընթացքում։ Հետևաբար, ըստ NYT-ի աղբյուրների, Վաշինգտոնը Թեհրանին զգուշացրել էր հնարավոր մահափորձի մասին՝ իր անվտանգության միջոցառումները ուժեղացնելու համար։

Արաղչին և Ղալիբաֆն ԱՄՆ-ի հետ հրադադարի և խաղաղության բանակցությունների առանցքային դեմքերն են։

Ապրիլին Ղալիբաֆը պետք է հանդիպեր ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի հետ, սակայն իրանցի պաշտոնյաները մտահոգված են եղել հնարավոր մահափորձի մասին ու միջնորդների միջոցով ԱՄՆ-ից երաշխիքներ են ստացել, որ Իսրայելը հետագա գործողություններ չի իրականացնի։

Արդյունքում, պակիստանյան կործանիչները ուղեկցել են իրանական ինքնաթիռներին դեպի հանդիպում և հետ։ Վերադարձի չվերթի ժամանակ, ըստ NYT-ի աղբյուրների, Իսրայելի հարձակման սպառնալիք եղել, և ինքնաթիռը արտակարգ վայրէջք է կատարել։ Այնուհետև պատվիրակությունը մեկնել է ցամաքային ճանապարհով։

ԱՄՆ-ն և Իրանը հունիսի 18-ի գիշերը ստորագրել են փոխըմբռնման հուշագիր։ Փաստաթուղթը նախատեսում է ռազմական գործողությունների դադարեցում, 60 օրվա ընթացքում վերջնական համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ, ԱՄՆ սահմանափակումների աստիճանական վերացում, Հորմուզի նեղուցի շրջափակման վերացում և Իրանի միջուկային ծրագրի քննարկում։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Մոլդովայի վարչապետ Ալեքսանդրու Մունտյանուն հրաժարական է տվել. Լուսանկար

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիայի պոպուլիստական ​​ձախերը ցանկանում են հակաիշխանական համաձայնագիր կնքել ծայրահեղ աջերի հետ

02/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եկել եմ ասելու, որ դուք կարող եք մեզ վրա հույս դնել. Ֆոն դեր Լեյեն

02/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իտալացի արքայադուստրը, որը կարող է դառնալ Ֆրանսիայի հաջորդ առաջին տիկինը. Լուսանկարներ

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ ընտրությունները հանդիսանում են հայ ժողովրդի կամքի բռնաբարման, գողացված քվեի հերթական արտահայտությունը

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատասխան կստանա Կիևին հասցված զանգվածային հարվածի համար

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քրեական աստիճանակարգության կարգավիճակ ունեցող եզդի Ջնդին ստանձնել է մեծ պարտքի ստացումը. նախաքննության ավարտ

03/07/2026 infomitk@gmail.com