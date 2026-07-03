Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատասխան կստանա Կիևին հասցված զանգվածային հարվածի համար

Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատասխան կստանա հուլիսի 2-ի գիշերը Կիևին հասցված զանգվածային համակցված հարվածի համար։
Ինչպես հաղորդում է ՌԲԿ-Ուկրաինա-ին (РБК-Украина), այս մասին նա հայտարարել է Ուկրաինայի մայրաքաղաքի Դարնիցկի շրջանում հարվածի վայր այցելության ժամանակ։
«Ռուսաստանը պատասխան կստանա Կիևին այսօրվա հարվածի համար՝ դա անխուսափելի է»,— ընդգծել է Զելենսկին։
Նա նաև հայտարարել է, որ Ուկրաինան հանդես է գալիս հանուն «արդար խաղաղության և պատերազմի արդարացի ավարտի»։ «Իսկ քանի դեռ այն չկա՝ հանուն արդարացի պատասխանների»,— հավելել է նա։
Նշենք, որ հուլիսի 2-ի գիշերը ռուսական զորքերը մասշտաբային հարձակում են իրականացրել Ուկրաինայի տարածքի վրա, որի հիմնական թիրախն է դարձել Կիևը։ Վերջին տվյալներով՝ մայրաքաղաքային տարածաշրջանին ՌԴ զինված ուժերի հասցրած հարվածների հետևանքով զոհվել է 21 մարդ։
Բաց մի թողեք
Սարսափելի ողբերգություն․ զոհերի թիվն աճում է. Լուսանկար
Բրյանսկում Ուկրաինայի ԱԹՍ-ների հարձակումների հետևանքով 1 մարդ զnhվել է, 2-ը՝ վիրավnրվել
Առնվազն 64 ամերիկացի զինծառայող է թունավորվել է «Նեբրասկա» սուզանավում