03/07/2026

EU – Armenia

Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատասխան կստանա Կիևին հասցված զանգվածային հարվածի համար

infomitk@gmail.com 03/07/2026 1 min read

Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատասխան կստանա հուլիսի 2-ի գիշերը Կիևին հասցված զանգվածային համակցված հարվածի համար։

Ինչպես հաղորդում է ՌԲԿ-Ուկրաինա-ին (РБК-Украина), այս մասին նա հայտարարել է Ուկրաինայի մայրաքաղաքի Դարնիցկի շրջանում հարվածի վայր այցելության ժամանակ։

«Ռուսաստանը պատասխան կստանա Կիևին այսօրվա հարվածի համար՝ դա անխուսափելի է»,— ընդգծել է Զելենսկին։

Նա նաև հայտարարել է, որ Ուկրաինան հանդես է գալիս հանուն «արդար խաղաղության և պատերազմի արդարացի ավարտի»։ «Իսկ քանի դեռ այն չկա՝ հանուն արդարացի պատասխանների»,— հավելել է նա։

Նշենք, որ հուլիսի 2-ի գիշերը ռուսական զորքերը մասշտաբային հարձակում են իրականացրել Ուկրաինայի տարածքի վրա, որի հիմնական թիրախն է դարձել Կիևը։ Վերջին տվյալներով՝ մայրաքաղաքային տարածաշրջանին ՌԴ զինված ուժերի հասցրած հարվածների հետևանքով զոհվել է 21 մարդ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Սարսափելի ողբերգություն․ զոհերի թիվն աճում է. Լուսանկար

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բրյանսկում Ուկրաինայի ԱԹՍ-ների հարձակումների հետևանքով 1 մարդ զnhվել է, 2-ը՝ վիրավnրվել

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առնվազն 64 ամերիկացի զինծառայող է թունավորվել է «Նեբրասկա» սուզանավում

03/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իտալացի արքայադուստրը, որը կարող է դառնալ Ֆրանսիայի հաջորդ առաջին տիկինը. Լուսանկարներ

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ ընտրությունները հանդիսանում են հայ ժողովրդի կամքի բռնաբարման, գողացված քվեի հերթական արտահայտությունը

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատասխան կստանա Կիևին հասցված զանգվածային հարվածի համար

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քրեական աստիճանակարգության կարգավիճակ ունեցող եզդի Ջնդին ստանձնել է մեծ պարտքի ստացումը. նախաքննության ավարտ

03/07/2026 infomitk@gmail.com