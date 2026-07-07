07/07/2026

EU – Armenia

Հայկական ծիրանը խորհրդանշում է Հայաստանում տեղի ունեցող փոփոխությունները․ Մարթա Կոս. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 07/07/2026 1 min read

AFET - Exchange of views with Marta Kos, Commissioner for Enlargement

ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսը նկար է հրապարակել Հայաստան իր այցից ու գրել․

«Այս մուրաբան պատրաստել եմ հայկական ծիրանից։ Ծիրանները խորհրդանշում են Հայաստանում տեղի ունեցող փոփոխությունները։ Անցյալ ամսվա ընտրություններում հայերի մեծամասնությունը քվեարկեց ԵՄ-ի հետ ավելի սերտ համագործակցության ձգտող կուսակցությունների օգտին», – գրել է Մարթա Կոսը։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Ժամանակի անխուսափելի հետհաշվարկը մեկնարկել է

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը «չեղարկում» է իրանա – ամերիկյան բանակցությունները

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վերցնելով ունեցվածքը Գագիկ Ծառուկյանից, փոխանցելու են մեկ այլ «Գագիկ Ծառուկյանի»

06/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գաղտնի տեղեկություններով փաստաթղթերը գտել են աղբանոցից. Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խամենեի սպանության համար վրեժխնդիր լինելը մեր իրավունքն է․ Իրանի փոխնախագահ. Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կայցելի Սիրիա

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թագավորը ֆուտբոլ չի սիրում

07/07/2026 infomitk@gmail.com