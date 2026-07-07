Հայկական ծիրանը խորհրդանշում է Հայաստանում տեղի ունեցող փոփոխությունները․ Մարթա Կոս. Լուսանկար

ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսը նկար է հրապարակել Հայաստան իր այցից ու գրել․
«Այս մուրաբան պատրաստել եմ հայկական ծիրանից։ Ծիրանները խորհրդանշում են Հայաստանում տեղի ունեցող փոփոխությունները։ Անցյալ ամսվա ընտրություններում հայերի մեծամասնությունը քվեարկեց ԵՄ-ի հետ ավելի սերտ համագործակցության ձգտող կուսակցությունների օգտին», – գրել է Մարթա Կոսը։
Բաց մի թողեք
Ժամանակի անխուսափելի հետհաշվարկը մեկնարկել է
Ռուսաստանը «չեղարկում» է իրանա – ամերիկյան բանակցությունները
Վերցնելով ունեցվածքը Գագիկ Ծառուկյանից, փոխանցելու են մեկ այլ «Գագիկ Ծառուկյանի»