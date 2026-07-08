08/07/2026

EU – Armenia

Արթիկի պաշտոնյան կալանավորվել է 2 ամսով. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 08/07/2026 1 min read

Հուլիսի 7֊ին գրել էինք, որ ենթադրյալ կաշառք վերցնելու համար ձերբակալվել է Արթիկի ճարտարապետ Արկադի Գրիգորյանը։ Ոչ պաշտոնական աղբյուրները հայտնել էին` խոսքը` 4 միլիոն դրամ գործարքի մասին է։

Մեզ հասած տեղեկություններով` դատարանը կալանավորել է ենթադրյալ կաշառք տված քաղաքացուն` Արմեն Ափոյանին եւ պաշտոնյա Արկադի Գրիգորյանին։

Հակակոռուպցիոն դատարանից հաստատեցին մեր տեղեկությունը` նշելով, որ Գրիգորյանը կալանավորվել է 2 ամիս, իսկ Ափոյանը 1 ամիս ժամկետով։

Արթիկի պաշտոնյան կալանավորվել է 2 ամսով

Բաց մի թողեք

1 min read

Ծառուկյանին առնչվող վարույթի շրջանակում ևս երկու անձ է կալանավորվել

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատարանում միացրին ձայնագրությունները

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատախազությունը հայց է ներկայացրել Մանվել Գրիգորյանի ընտանիքին պատկանող ընկերության գույքը վերադարձնելու մասին

08/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ-ն Ուկրաինային կտրամադրի Patriot-ի հրթիռներ արտադրելու լիցենզիա. Թրամփ

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արթիկի պաշտոնյան կալանավորվել է 2 ամսով. Լուսանկար

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանագետի կանխատեսումներն ու իրականացման արձանագրումները

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրան ԱԳՆ-ն արձագանքել է ամերիկյան հարձակմանը ու դադարեցրել բոլոր տեսակի բանակցությունները

08/07/2026 infomitk@gmail.com