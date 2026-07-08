Արթիկի պաշտոնյան կալանավորվել է 2 ամսով. Լուսանկար

Հուլիսի 7֊ին գրել էինք, որ ենթադրյալ կաշառք վերցնելու համար ձերբակալվել է Արթիկի ճարտարապետ Արկադի Գրիգորյանը։ Ոչ պաշտոնական աղբյուրները հայտնել էին` խոսքը` 4 միլիոն դրամ գործարքի մասին է։
Մեզ հասած տեղեկություններով` դատարանը կալանավորել է ենթադրյալ կաշառք տված քաղաքացուն` Արմեն Ափոյանին եւ պաշտոնյա Արկադի Գրիգորյանին։
Հակակոռուպցիոն դատարանից հաստատեցին մեր տեղեկությունը` նշելով, որ Գրիգորյանը կալանավորվել է 2 ամիս, իսկ Ափոյանը 1 ամիս ժամկետով։
Բաց մի թողեք
Ծառուկյանին առնչվող վարույթի շրջանակում ևս երկու անձ է կալանավորվել
Դատարանում միացրին ձայնագրությունները
Դատախազությունը հայց է ներկայացրել Մանվել Գրիգորյանի ընտանիքին պատկանող ընկերության գույքը վերադարձնելու մասին