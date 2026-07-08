ԱՄՆ-ն Ուկրաինային կտրամադրի Patriot-ի հրթիռներ արտադրելու լիցենզիա. Թրամփ

Վաշինգտոնը Կիևին կտրամադրի Patriot-ի համար հրթիռներ արտադրելու լիցենզիա։
Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը՝ Անկարայում՝ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում Ուկրաինայի ղեկավար Վոլոդիմիր Զելենսկու հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
«Մենք Ուկրաինային կտանք Patriot-ներ արտադրելու իրավունքը, ցույց տանք, թե ինչպես է դա արվում, դա շատ բարդ է, բայց դուք կկարողանաք արագ այն հասկանալ: Շատ երկրներ չեն կարողանա արտադրել նման հրթիռներ, բայց ուկրաինացիները շատ հնարամիտ են։ Patriot արտադրողը դեռ չի տեղեկացվել այս մասին, բայց ամեն ինչ կկարգավորվի»,- ասել է Թրամփը։
Մայիսի վերջին Վոլոդիմիր Զելենսկին շտապ նամակ էր հղել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին և խնդրել էր Ուկրաինային Patriot հակաբալիստիկ հրթիռներ արտադրելու լիցենզիա տրամադրել։
Բաց մի թողեք
Իրան ԱԳՆ-ն արձագանքել է ամերիկյան հարձակմանը ու դադարեցրել բոլոր տեսակի բանակցությունները
«Միջուկային զենքը չի ավելացնի ձեր անվտանգությունը». Կրեմլը նախազգուշացրել է Բալթյան երկրներին, բարբաջել է Պեսկովը
«Մեզ հետ խաղեր չտաք»․ ՆԱՏՕ-ն պատերա՞զմ է հայտարարում Մոսկվային