08/07/2026

EU – Armenia

ԱՄՆ-ն Ուկրաինային կտրամադրի Patriot-ի հրթիռներ արտադրելու լիցենզիա. Թրամփ

infomitk@gmail.com 08/07/2026 1 min read

Վաշինգտոնը Կիևին կտրամադրի Patriot-ի համար հրթիռներ արտադրելու լիցենզիա։

Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը՝ Անկարայում՝ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում Ուկրաինայի ղեկավար Վոլոդիմիր Զելենսկու հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։

«Մենք Ուկրաինային կտանք Patriot-ներ արտադրելու իրավունքը, ցույց տանք, թե ինչպես է դա արվում, դա շատ բարդ է, բայց դուք կկարողանաք արագ այն հասկանալ: Շատ երկրներ չեն կարողանա արտադրել նման հրթիռներ, բայց ուկրաինացիները շատ հնարամիտ են։ Patriot արտադրողը դեռ չի տեղեկացվել այս մասին, բայց ամեն ինչ կկարգավորվի»,- ասել է Թրամփը։

Մայիսի վերջին Վոլոդիմիր Զելենսկին շտապ նամակ էր հղել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին և խնդրել էր Ուկրաինային Patriot հակաբալիստիկ հրթիռներ արտադրելու լիցենզիա տրամադրել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրան ԱԳՆ-ն արձագանքել է ամերիկյան հարձակմանը ու դադարեցրել բոլոր տեսակի բանակցությունները

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Միջուկային զենքը չի ավելացնի ձեր անվտանգությունը». Կրեմլը նախազգուշացրել է Բալթյան երկրներին, բարբաջել է Պեսկովը

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մեզ հետ խաղեր չտաք»․ ՆԱՏՕ-ն պատերա՞զմ է հայտարարում Մոսկվային

08/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ-ն Ուկրաինային կտրամադրի Patriot-ի հրթիռներ արտադրելու լիցենզիա. Թրամփ

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արթիկի պաշտոնյան կալանավորվել է 2 ամսով. Լուսանկար

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանագետի կանխատեսումներն ու իրականացման արձանագրումները

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրան ԱԳՆ-ն արձագանքել է ամերիկյան հարձակմանը ու դադարեցրել բոլոր տեսակի բանակցությունները

08/07/2026 infomitk@gmail.com