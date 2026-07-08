08/07/2026

EU – Armenia

Դատարանում միացրին ձայնագրությունները

infomitk@gmail.com 08/07/2026 1 min read

Հակակոռուպցիոն դատարանում՝ դատավոր Սարգիս Դադոյանի նախագահությամբ, շարունակվում են «Կանդազ» մականունով հայտնի հետախույզ Արթուր Ավանեսյանի և մյուս մեղադրյալների վերաբերյալ քրեական գործով հիմնական դատական նիստերը։

Դատական գործընթացի շրջանակում շարունակվել է ապացույցների ուսումնասիրությունը։ Մեղադրող կողմը հրապարակել է քրեական գործում առկա գրավոր նյութերը, ապա ներկայացվել են նաև հեռախոսային խոսակցությունների ձայնագրությունները։ Դատարանում հաջորդ փուլում նախատեսվում է անցնել մեղադրյալների հարցաքննությանը։

Արթուր Ավանեսյանը հայտնել է, որ ցանկանում է ցուցմունք տալ, սակայն ոչ ընթացիկ նիստի ընթացքում։ Այդ պատճառով դատական նիստը հետաձգվել է։

Ավանեսյանը ձերբակալվել էր ապրիլի 27-ին՝ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող վարույթի շրջանակում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ծառուկյանին առնչվող վարույթի շրջանակում ևս երկու անձ է կալանավորվել

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատախազությունը հայց է ներկայացրել Մանվել Գրիգորյանի ընտանիքին պատկանող ընկերության գույքը վերադարձնելու մասին

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գագիկ Ծառուկյանին կտեղափոխեն «Կենտրոն» ՔԿՀ․ փաստաբան

08/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ծառուկյանին առնչվող վարույթի շրջանակում ևս երկու անձ է կալանավորվել

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սուպերհամակարգիչը կանխատեսել է՝ ով կհաղթի Մունդիալում

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

120 հազար հայերի բռնի տեղահանումը բացահայտել են միջազգային հանրության անգործությունը

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՊՀ ռեկտորը ծանուցել է, որ այլևս դադարելու եմ դասավանդել

08/07/2026 infomitk@gmail.com