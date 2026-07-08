Ինչպես դիմել վարորդական իրավունքի վերականգնման համար. ՆԳՆ-ն իրազեկում է. Տեսանյութ

«Եթե ձեր վարելու իրավունքից զրկման ժամկետը լրացել է մինչև հուլիսի 6-ը, օրինակ՝ վարելու իրավունքից զրկվել եք 2025 թվականի մարտ ամսին, և զրկման ժամկետն արդեն ավարտվել է, ապա հուլիսի 6-ից սկսած՝ ունեք 1 տարի ժամանակ՝ վերականգնելու ձեր վարորդական վկայականը»։
ՆԳՆ-ից իրազեկում են, որ ներկայանալու օրը անհրաժեշտ է ունենալ՝
▪️ անձը հաստատող փաստաթուղթ,
▪️ 50 հազար ՀՀ դրամ պետական տուրքի վճարման անդորրագիր (գանձապետական հաշիվ՝ 900005003810128),
▪️ նոր վարորդական վկայական ստանալու համար նաև պետական տուրքի վճարման անդորրագիր՝ 12 հազար ՀՀ դրամ, իսկ թվային վկայականի դեպքում՝ 6000 ՀՀ դրամ, եթե հին վկայականը վերադարձման ենթակա չէ։
Դիմելու համար քաղաքացիները պետք է նախապես հերթագրվեն հաշվառման-քննական ստորաբաժանում ներկայանալու համար՝ ընտրելով «Զրկված վարորդական վկայականի վերականգնում առանց քննությունների» տողը։
Հերթագրման կարգը՝ տեսանյութում։
Բաց մի թողեք
Հայաստան է հասել հերթական նվերը ԵՄ-ից՝ մոտ 20 տոննա կշռող հեռակառավարվող ականազերծման մեքենա. Տեսանյութ, Լուսանկար
ՍԴ-ն հրապարակել է ընտրության արդյունքների վիճարկման գործով որոշման պատճառաբանական մասը
Հայաստան – Հունաստան երկկողմ հարաբերություններում առաջիկայում սպասվելիք զարգացումները … Լուսանկարներ