08/07/2026

EU – Armenia

Ինչպես դիմել վարորդական իրավունքի վերականգնման համար. ՆԳՆ-ն իրազեկում է. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 08/07/2026 1 min read

«Եթե ձեր վարելու իրավունքից զրկման ժամկետը լրացել է մինչև հուլիսի 6-ը, օրինակ՝ վարելու իրավունքից զրկվել եք 2025 թվականի մարտ ամսին, և զրկման ժամկետն արդեն ավարտվել է, ապա հուլիսի 6-ից սկսած՝ ունեք 1 տարի ժամանակ՝ վերականգնելու ձեր վարորդական վկայականը»։

ՆԳՆ-ից իրազեկում են, որ ներկայանալու օրը անհրաժեշտ է ունենալ՝

▪️ անձը հաստատող փաստաթուղթ,
▪️ 50 հազար ՀՀ դրամ պետական տուրքի վճարման անդորրագիր (գանձապետական հաշիվ՝ 900005003810128),
▪️ նոր վարորդական վկայական ստանալու համար նաև պետական տուրքի վճարման անդորրագիր՝ 12 հազար ՀՀ դրամ, իսկ թվային վկայականի դեպքում՝ 6000 ՀՀ դրամ, եթե հին վկայականը վերադարձման ենթակա չէ։

Դիմելու համար քաղաքացիները պետք է նախապես հերթագրվեն հաշվառման-քննական ստորաբաժանում ներկայանալու համար՝ ընտրելով «Զրկված վարորդական վկայականի վերականգնում առանց քննությունների» տողը։

Հերթագրման կարգը՝ տեսանյութում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստան է հասել հերթական նվերը ԵՄ-ից՝ մոտ 20 տոննա կշռող հեռակառավարվող ականազերծման մեքենա. Տեսանյութ, Լուսանկար

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՍԴ-ն հրապարակել է ընտրության արդյունքների վիճարկման գործով որոշման պատճառաբանական մասը

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստան – Հունաստան երկկողմ հարաբերություններում առաջիկայում սպասվելիք զարգացումները … Լուսանկարներ

07/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մեզ հետ խաղեր չտաք»․ ՆԱՏՕ-ն պատերա՞զմ է հայտարարում Մոսկվային

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը հիմա էլ Իսպանիայի՞ն է «պատերազմ» հայտարարում

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե մինչև ուրբաթ Արարատցեմենտը չվերագործարկվի, երկրում շինարարությունը կկանգնի

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողով․ շուրջ 50 մլրդ դոլարի համաձայնագրեր են ստորագրվել Թուրքիայում

08/07/2026 infomitk@gmail.com