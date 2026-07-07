07/07/2026

EU – Armenia

Հայաստան – Հունաստան երկկողմ հարաբերություններում առաջիկայում սպասվելիք զարգացումները … Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 07/07/2026 1 min read

Հունաստանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը հանդիպել է Հունաստանի խորհրդարանի Հունաստան-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամական խմբի հետ։

Դեսպան Մկրտչյանը բարեկամական խմբի անդամներին ներկայացրել է 2026 թ. հունիսի 7-ին Հայաստանի խորհրդարանական ընտրութունների գործընթացը և արդյունքները։
Դեսպանը կարևորել է Հայաստանում ժողովրդավարական ընտրությունների արդյունքում ձևավորված նոր խորհրդարանի հետ Հունաստանի խորհրդարանի շփումների ակտիվացումը, առաջիկայում փոխադարձ այցերի կազմակերպումը։

May be an image of newsroom and text

Միաժամանակ ներկայացվել են Հայաստան-Հունաստան երկկողմ հարաբերություններում առաջիկայում սպասվելիք զարգացումները, Հայաստանի տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի մարտահրավերները՝ այդ թվում ներառելով հունական շուկաները։

Հունաստան-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավար Վասիլիս Իկոնոմուն շնորհավորել է հայ ժողովրդին ընտրությունների արդյունքների առնչությամբ և նշել է, որ առաջիկա ամիսների ընթացքում բարեկամության խումբը այցելություն կունենա Հայաստան։

Բարեկամական խմբի անդամները կարևորել են Հայաստանի հետ Հունաստանի հարաբերությունների զարգացումը բոլոր ոլորտներում և բոլոր մակարդակներում, ներառյալ միջխորհրդարանական բազմակողմ հարթակներում, ներկայացրել են նաև Հունաստանում հայ համայնքային կառույցների հետ իրենց փոխշփումները։

May be an image of text

May be an image of ‎dais and ‎text that says '‎INON ص BOYAH ΒΟΥΛΗΤΩΝΕΛΛΗΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ BOYAH ΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ BOYAH ΒΟΥΛΗΤΩΝΕΛΛΗΝΩΝ TON ΕΛΛΗΝΩΝ sasn H YAH ΥΛΗΤΩΝΕΛΛΗΝΩΝ ממל EAAHNON ΒΟΥΛΗΤΩΝΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ D BOYAH BOYAHTONEAAHNON ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ BOYAH BOYAHTON ΤΩΝ BOYAH ΒΟΥΛΗΤΩΝΕΛΛΗΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 10M0 MO ΒΟΥΛΗΤΩΝΕΛΛΗΝΩ BOYAH TON ΕΛΛΗΝΩΝ AHNON ΒΟΥΛΗΤΩΝΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ BOYAHTON FAAHNONIT ΚΑΝΕΛΛΙΔΟΥ‎'‎‎

May be an image of one or more people, newsroom and text

May be an image of one or more people and text

May be an image of text

Բաց մի թողեք

1 min read

Միշուստինն ասել է, թե ինչ է ՌԴ-ն ակնկալում ՀՀ նոր կառավարությունից

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը մեկնել է Ռուսաստան

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամեն թուղթ ՀԴՄ չէ. վարչապետը տեսանյութ է հրապարակել՝ պարզաբանելով սրճարանում տրվող թղթերի նշանակությունը. Լուսանկար

05/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիայի ընդդիմադիր «Ազգային ճակատ»-ի նախագահ Մարին Լը Պենը դատապարտվել է 3 տարվա ազատազրկման

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստան – Հունաստան երկկողմ հարաբերություններում առաջիկայում սպասվելիք զարգացումները … Լուսանկարներ

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Շղթայական ավտովթար Մարտունիում. մեքենաներից մեկը հայտնվել է ծառերի մեջ. կան տուժածներ. Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծառուկյանի դուստրը՝ կատարվողի մասին. Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com