Իրանը դադարեցնում է Միացյալ Նահանգների հետ վերջնական կարգավորման շուրջ բանակցությունները, ՏԱՍՍ-ին հայտնել է իրանական բարձրաստիճան աղբյուրը: Գիշերն ԱՄՆ-ն և Իրանը միմյանց նորից հարվածներ էին հասցրել։
«Իրանի Իսլամական Հանրապետության հզոր զինված ուժերը, ինչպես նրանք բազմիցս ցույց են տվել, չեն տատանվի պաշտպանել Իրանի տարածքային ամբողջականությունը, ազգային ինքնիշխանությունը և ազգային անվտանգությունը ԱՄՆ ռազմական ագրեսիայի դեմ՝ համաձայն ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի, և կհարվածեն ագրեսիայի աղբյուրին և ծագման կետին»,- հայտնել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը։
– Այսօր՝ չորեքշաբթի, 2026 թվականի հուլիսի 8-ի վաղ առավոտյան, Միացյալ Նահանգների ահաբեկչական բանակը, ՄԱԿ-ի կանոնադրության 2-րդ հոդվածի 4-րդ կետի կոպիտ խախտմամբ, ռազմական ագրեսիա է իրականացրել Իրանի հարավային ափին գտնվող մի քանի մոնիթորինգի և հսկողության կենտրոնների դեմ։ Այս ագրեսիվ հարձակումները նաև պատերազմի ավարտի մասին փոխըմբռնման հուշագրի առաջին կետի կոպիտ խախտում են, որը նախատեսում է ռազմական գործողությունների դադարեցում։
– Իրանի դեմ անօրինական հարձակումների կրկնությունը, զուգորդված ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության երեկվա որոշման հետ՝ չեղյալ հայտարարել իրանական նավթի վաճառքի թույլտվությունը, որը ԱՄՆ կառավարությունը պարտավորվել էր կատարել փոխըմբռնման հուշագրի 10-րդ հոդվածի համաձայն, Հորմուզի նեղուցում իրանական մեխանիզմների խախտումը և սիոնիստական ռեժիմի կողմից Լիբանանի դեմ շարունակական ռազմական ագրեսիան և ահաբեկչական գործողությունները, անվավեր են դարձրել պատերազմը դադարեցնելու համաձայնագրերի կարևոր և հիմնարար մասերը։ Այս սրման վտանգավոր հետևանքների համար պատասխանատվություն է կրում ամերիկյան դավաճան ռեժիմը։
– Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը նաև վճռականորեն վերահաստատում է բոլոր պետությունների, մասնավորապես՝ Պարսից ծոցի հարավային ափին տեղակայված հարևան երկրների միջազգային իրավական պարտավորությունը՝ կանխելու իրենց տարածքի և հնարավորությունների օգտագործումը… ագրեսիվ կողմերին Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ ագրեսիվ գործողություններ կատարելուն դրդելու համար, և ընդգծում է, որ Իրանի դեմ ագրեսիայի հանցագործության կատարման գործում ցանկացած համագործակցություն կհամարվի հանցակցություն և մասնակցություն հանցագործությանը։
– Արտաքին գործերի նախարարությունը խստորեն դատապարտում է Միացյալ Նահանգների կողմից ագրեսիվ հարձակումները և պարտավորությունների բազմակի խախտումները և, հիշեցնելով ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի և այս կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պատասխանատվությունը տարածաշրջանային և միջազգային խաղաղության և անվտանգության համար, ընդգծում է. «Իրանի Իսլամական Հանրապետության հզոր զինված ուժերը, ինչպես նրանք բազմիցս ցույց են տվել, չեն տատանվի պաշտպանել Իրանի տարածքային ամբողջականությունը, ազգային ինքնիշխանությունը և ազգային անվտանգությունը ԱՄՆ ռազմական ագրեսիայի առջև՝ համաձայն ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի, և նաև կհարվածեն ագրեսիայի աղբյուրին և ծագման վայրին»։
«Մենք շատ պատերազմներ ենք կարգավորել։ Եվ սա այն մեկն է, որը, իմ կարծիքով, ամենահեշտը կլիներ։ Բայց Պուտինը դժվար բնավորություն ունի, և այս տղան դժվար բնավորություն ունի»,- ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն Անկարայում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի հետ հանդիպմանը։
– Սա ամենահեշտը չէ, ոչ էլ ամենահեշտ բանը։ Դա մեծ նվիրվածություն է պահանջում։
– Ես, հավանաբար, այսօր երեկոյան կրկին ուժեղ հարված կհասցնեմ նրանց [Իրանին]։ Ես նրանց մի փոքր նախազգուշացում եմ տալիս։ Սա պատերազմ չէ։ Սա Իրանի ապամիջուկայնացումն է։
– Ճապոնիայի Իսլամական Հանրապետությունը հարձակվել է մեր ավիակիրի վրա [Թրամփը շփոթել է Ճապոնիան Իրանի հետ]։
– Սա սրացում է [Ուկրաինայի կողմից ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին հարվածելը], որը կարող է օգնել ավարտին հասցնելուն։
– Կարծում եմ՝ նա կկառուցի մեծ երկիր [Զելենսկին Ուկրաինան]։ Կարծում եմ՝ նա կկառուցի այն։ Մենք այժմ փոքր բաժնեմաս ունենք այդ երկրում, քանի որ այդ երկրում որոշակի հողեր ունենք։ Բայց մենք ունենք հանքանյութեր։ Այն ամենահարուստներից մեկն է։ Այն աշխարհի լավագույն հողերից մեկն է հազվագյուտ մետաղների համար։
– Դե, մենք դրա մասին ենք խոսելու, գիտեք, նայեք [Եվրոպային Եվրոպայում Patriot-ներ արտադրելու թույլտվության մասին]։ Դա պաշտպանական զենք է, որն ինձ ավելի շատ է դուր գալիս, քան հարձակողական զենքը։
– Մենք ձեզ [Ուկրաինային] Patriot-ներ արտադրելու լիցենզիա ենք տալու։ Այսպիսով, նա չի կարող բողոքել, որ մենք նրան բավարար չափով չենք տալիս։ Ինքնուրույն պատրաստեք դրանք։
ԱՄՆ կառավարության վարքագիծը որպես Աշխարհի գավաթի խաղարկության կազմակերպիչ հետևում է նրա ծանոթ արտաքին քաղաքականությանը՝ խախտել կանոնները, ահաբեկել մրցակիցներին, խոչընդոտներ ստեղծել և խաբել: Սա նրանց ՄԱԳԱ-ի խաղացանկ է: Իրանը մերժում է նման խաղերը: Մենք վճռականորեն պաշտպանում ենք մեր իրավունքները:
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ-ն Ուկրաինային կտրամադրի Patriot-ի հրթիռներ արտադրելու լիցենզիա. Թրամփ
«Միջուկային զենքը չի ավելացնի ձեր անվտանգությունը». Կրեմլը նախազգուշացրել է Բալթյան երկրներին, բարբաջել է Պեսկովը
«Մեզ հետ խաղեր չտաք»․ ՆԱՏՕ-ն պատերա՞զմ է հայտարարում Մոսկվային