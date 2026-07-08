08/07/2026

EU – Armenia

Խոշոր ու ողբերգական ավտովթար Երևան-Երասխ ճանապարհին․ կան զոհ և տուժած. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 08/07/2026 1 min read

Հուլիսի 8-ին խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Արարատի մարզում։

Ժամը 11։00-ի սահմաններում Երևան-Երասխ ավտոճանապարհի 18 կմ հատվածում բախվել են «Ֆորդ» և Hyunadi Sonata մակնիշների ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով վերջինս բախվել է երկաթե արգելապատնեշներին։

Shamshyan.com-ի տեղեկություններով՝ վթարի հետևանքով 1 հոգի տեղում մահացել է, 1 հոգի, որին առաջինն օգնության են հասել քաղաքացիները, տեղափոխվել է «Վայոց ձոր» բժշկական կենտրոն։

Մինչև հիվանդանոց տեղափոխելը վիրավորներին առաջինը օգնության են հասել քաղաքացիները և օպերատիվորեն ժամանած «Արտաշատ» բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը։

Վթարի փաստով քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում է ավտոմեքենաների սեփականատերերի, վարորդների և վիրավորների ինքնությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Երասխահուն բնակավայրում գյուղացու աճեցված բերքը հողին է հավասարեցվել. Լուսանկար

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Շղթայական ավտովթար Մարտունիում. մեքենաներից մեկը հայտնվել է ծառերի մեջ. կան տուժածներ. Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանում մտադիր են միգրանտներին արտաքսել սեռական, ռասայական և այլ խտրականությունների հիմքով

06/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մեզ հետ խաղեր չտաք»․ ՆԱՏՕ-ն պատերա՞զմ է հայտարարում Մոսկվային

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը հիմա էլ Իսպանիայի՞ն է «պատերազմ» հայտարարում

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե մինչև ուրբաթ Արարատցեմենտը չվերագործարկվի, երկրում շինարարությունը կկանգնի

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողով․ շուրջ 50 մլրդ դոլարի համաձայնագրեր են ստորագրվել Թուրքիայում

08/07/2026 infomitk@gmail.com