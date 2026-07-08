08/07/2026

EU – Armenia

Հայաստան է հասել հերթական նվերը ԵՄ-ից՝ մոտ 20 տոննա կշռող հեռակառավարվող ականազերծման մեքենա. Տեսանյութ, Լուսանկար

infomitk@gmail.com 08/07/2026 1 min read

Հայաստան է հասել հերթական նվերը ԵՄ-ից՝ մոտ 20 տոննա կշռող հեռակառավարվող ականազերծման մեքենա։

Այս մասին հայտնել են ՀՀ կառավարությունից՝ հրապարակելով տեսանյութ:

«Հայաստան է հասել հերթական նվերը ԵՄ-ից՝ մոտ 20 տոննա կշռող հեռակառավարվող ականազերծման մեքենա:

Այն կօգնի հանրապետության տարածքում վտանգավոր ճանաչված գոտիներում մարդասիրական ականազերծման աշխատանքներին։

Մեքենաները կօգտագործվեն նաև Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանի սահմանազատման գործընթացում»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպես դիմել վարորդական իրավունքի վերականգնման համար. ՆԳՆ-ն իրազեկում է. Տեսանյութ

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՍԴ-ն հրապարակել է ընտրության արդյունքների վիճարկման գործով որոշման պատճառաբանական մասը

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստան – Հունաստան երկկողմ հարաբերություններում առաջիկայում սպասվելիք զարգացումները … Լուսանկարներ

07/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մեզ հետ խաղեր չտաք»․ ՆԱՏՕ-ն պատերա՞զմ է հայտարարում Մոսկվային

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը հիմա էլ Իսպանիայի՞ն է «պատերազմ» հայտարարում

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե մինչև ուրբաթ Արարատցեմենտը չվերագործարկվի, երկրում շինարարությունը կկանգնի

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողով․ շուրջ 50 մլրդ դոլարի համաձայնագրեր են ստորագրվել Թուրքիայում

08/07/2026 infomitk@gmail.com