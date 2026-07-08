08/07/2026

EU – Armenia

«Միջուկային զենքը չի ավելացնի ձեր անվտանգությունը». Կրեմլը նախազգուշացրել է Բալթյան երկրներին, բարբաջել է Պեսկովը

infomitk@gmail.com 08/07/2026 1 min read

Բալթյան երկրները կբախվեն Ռուսաստանի հակամիջոցներին, եթե իրենց տարածքում միջուկային զենք տեղակայեն, հայտարարել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։

«Հակառակ այդ երկրների սպասումներին, որոնք նման որոշում են կայացնում, դա չի ավելացնի նրանց անվտանգությունը»,- ասել է Պեսկովը՝ մեկնաբանելով Վիլնյուսի կողմից միջուկային զենքի տեղակայման թույլտվության համար ընթացակարգ սկսելու որոշումը։

«Ընդհակառակը, դա նրանց համար զգալիորեն կբարձրացնի վտանգի մակարդակը, քանի որ նման երկրների դեմ կձեռնարկվեն հակամիջոցներ, որպեսզի մենք կարողանանք պաշտպանել մեր շահերը»,- զգուշացրել է նա։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մեզ հետ խաղեր չտաք»․ ՆԱՏՕ-ն պատերա՞զմ է հայտարարում Մոսկվային

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը հիմա էլ Իսպանիայի՞ն է «պատերազմ» հայտարարում

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողով․ շուրջ 50 մլրդ դոլարի համաձայնագրեր են ստորագրվել Թուրքիայում

08/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ծառուկյանին առնչվող վարույթի շրջանակում ևս երկու անձ է կալանավորվել

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սուպերհամակարգիչը կանխատեսել է՝ ով կհաղթի Մունդիալում

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

120 հազար հայերի բռնի տեղահանումը բացահայտել են միջազգային հանրության անգործությունը

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՊՀ ռեկտորը ծանուցել է, որ այլևս դադարելու եմ դասավանդել

08/07/2026 infomitk@gmail.com