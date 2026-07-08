6-8 ամսում ՀԷՑ-ի՝ մոտ 400 մլն դոլար ֆինանսական պարտավորություններից վաղաժամկետ մարվել է 50 մլն-ը. Պետրոսյան

ՀԷՑ ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը սոցցանցի իր էջում նոր հրապարակում է արել ՀԷՑ-ի վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ։
«Ուղիղ և պատասխանատու հայտարարում եմ. ՀԷՑ-ի ժամանակավոր կառավարման առաջին 6-8 ամիսներին մեզ հաջողվել է ՀԷՑ-ի ունեցած գրեթե 400 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով ֆինանսական պարտավորություններից վաղաժամկետ ու պլանային մարել շուրջ 50 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք վարկեր, քանի որ սեփականատերերին և նրանց ուղղակի կամ անուղղակի փոխկապակցված շրջանակներին չի հաջողվել այլևս ֆինանսական մի շարք առերևույթ մեքենայությունների, ուռճացված գներով ապրանքների ու ծառայությունների ձեռքբերումների, բացառապես իրենց ու իրենց մերձավորներին պատկանող այլ ընկերությունների միջոցով տարիներ շարունակ իրականացվող «մենաշնորհային» մատակարարումների միջոցով «դուրս բերել» այդ $ 50,0 մլն-ը ՀԷՑ-ից և «յուրացնել»…։
ՀԷՑ-ի՝ օրվա սեփականատիրոջ՝ նախօրեին ՀԷՑ-ի վերաբերյալ հնչեցրած մի շարք մերկապարանոց, մտացածին ու անհիմն գնահատականներին կանդրադառնամ ավելի ուշ կոնկրետ թվերով ու փաստերով»,- ասվում է գրառման մեջ։
Բաց մի թողեք
Եթե մինչև ուրբաթ Արարատցեմենտը չվերագործարկվի, երկրում շինարարությունը կկանգնի
Անցանկալի է, որ բիզնես գործունեության անհաջող փորձը ներկայացվեր այնպես, թե Հայաստանի ու Իրանի քաղաքացիները տարաձայնություններ ունեն
ԵՄ-ն երկարաժամկետ բյուջեն ամրապնդելու համար դիտարկում է ավիատոմսերի և շաքարի հարկերը