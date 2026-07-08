ԵՄ-ն երկարաժամկետ բյուջեն ամրապնդելու համար դիտարկում է ավիատոմսերի և շաքարի հարկերը

COREPER-ը քննարկում է նոր հարկեր և եկամտային հոսքեր՝ 2028-2034 թվականների ծախսերի ծրագիրը ֆինանսավորելու համար:
ԵՄ հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեն վճարելու համար ավիատոմսերի և շաքարի հնարավոր հարկերը նոր եկամտային հոսքերի տարբերակների շարքում են, որոնք դեսպանները պետք է քննարկեն չորեքշաբթի օրը։
Առաջարկվել են մի քանի գաղափարներ՝ նոր «սեփական ռեսուրսներ» կոչվող հարկերի վերաբերյալ, այդ թվում՝ պետական սուբսիդիաներ ստացած ընկերությունների եկամտի հարկ, ֆինանսական գործարքների հարկի վերականգնում և ԵՄ-ից դուրս ժամանող զբոսաշրջիկների համար վճար։
Չնայած ԵՄ-ում ավիատոմսերի հարկի շուրջ քննարկումները նոր չեն, մի շարք անդամ պետություններ արդեն որոշակի ձևով հարկում են ավիափոխադրումները ազգային մակարդակով, այդ թվում՝ Ավստրիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Իտալիան, Նիդեռլանդները, Պորտուգալիան և Շվեդիան։
ԵՄ-ում ավելացված արժեքի հարկի (ԱԱՀ) ստանդարտ դրույքաչափերը տատանվում են 17%-ից մինչև 27% և կիրառվում են ապրանքների և ծառայությունների մեծ մասի վրա, որի մի մասը գնում է դաշինքի բյուջե։ Այնուամենայնիվ, ավիատոմսերը ազատված են ԱԱՀ-ից ԵՄ մակարդակով: Եթե այս հարկը կիրառվի, այն կարող է վիճահարույց և ոչ ժողովրդական լինել եվրոպացի ճանապարհորդների և ավիաընկերությունների շրջանում։
Միևնույն ժամանակ, ԵՄ-ում ճարպի, շաքարի և աղի բարձր պարունակությամբ գերմշակված սննդամթերքի վրա հարկ սահմանվել է նախկինում Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից՝ որպես սրտանոթային հիվանդությունների զսպման ծրագրերի մաս։
Շաքարի հարկ գոյություն է ունեցել նաև նախկինում: Այն կապված էր Ընդհանուր գյուղատնտեսական քաղաքականության հետ և մինչև 2017 թվականին դրա ավարտը եղել է ավանդական «սեփական ռեսուրսների» մաս։
Չորեքշաբթի օրվա քննարկումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ «սեփական ռեսուրսների» վերաբերյալ բանակցությունները մեծ մասամբ կանգ են առել՝ ինչպես Հանձնաժողովի առաջարկած փաթեթի, այնպես էլ Եվրախորհրդարանի պատգամավորների կողմից ներկայացված լրացուցիչ առաջարկների շուրջ անհամաձայնությունների պատճառով։
Միասին առաջարկվող եկամտի նոր աղբյուրները, ինչպես կանխատեսվում է, ամեն տարի կհավաքեն 66 միլիարդ եվրո ԵՄ 2028-2034 թվականների բյուջեի համար։
«Մենք պետք է զգույշ լինենք, որպեսզի չգերագնահատենք այս փուլում նոր նշանակալի սեփական ռեսուրսների բացահայտման ներուժը», – ասել է ԵՄ դիվանագետը։
Դիվանագետը հավելել է, որ նոր եկամտային հոսքեր գտնելու աշխատանքները տարեցտարի շարունակվում են, և «հավանաբար կա մի պատճառ», թե ինչու վերջին գաղափարներից ոչ մեկը նախկինում չի շրջանառվել և չի ներառվել Հանձնաժողովի առաջարկության մեջ։
«Մենք ռիսկի ենք դիմում խաբել ինքներս մեզ և հետաձգել բանակցությունները։ Ֆինանսավորման հեշտ լուծում չկա», – ասել է դիվանագետը։
Հանձնաժողովը, որն առաջարկել է տուրքեր ծխախոտի, էլեկտրոնային թափոնների, ածխածնի և ջերմոցային գազերի արտանետումների, ինչպես նաև կորպորատիվ հարկի համար՝ 2027 թվականից հետո ֆինանսավորելու և Covid-ի դարաշրջանի վերականգնման միջոցները մարելու համար, կոչ է արել ազգային կառավարություններին առաջարկել այլընտրանքներ՝ փակուղուց դուրս գալու փորձով։
Բրյուգելի Ժոլտ Դարվասը Euractiv-ին ասել է, որ ինքը «շատ, շատ ցածր» հավանականություն է տեսնում, որ Հանձնաժողովի առաջարկներից բացի որևէ բան կընդգրկվի վերջնական համաձայնագրում, որտեղ կորպորատիվ հարկը ամենաքիչ հավանականությունն ունի գոյատևելու։
Բրյուսելում բնակվող տնտեսագետը ածխածնի ներմուծման հարկը համարում է քաղաքականապես ամենակենսունակը, քանի որ այն կստեղծի նոր եկամուտներ, որոնք ներկայումս չեն ներառվում ազգային հարկային համակարգերում՝ ի տարբերություն մյուս միջոցառումների, որոնք ուղղակիորեն կծանրաբեռնեն ազգային բյուջեները։
Լյուքսեմբուրգի վարչապետ Լյուկ Ֆրիդենն ասել է, որ պարզ է, որ անհրաժեշտ են «որոշակի սեփական ռեսուրսներ», բայց դրանք չպետք է անհամաչափորեն ծանրաբեռնեն «երկու անդամ պետություններից մեկը» կամ հակասեն ԵՄ մրցունակության նպատակներին։
«Շաքարի հարկի գաղափարի վերաբերյալ, կարծում եմ, սա այն գաղափարն է, որը արժե ուսումնասիրել և տեսնել, թե որքան կարող է բերել այդ սեփական ռեսուրսը», – Euractiv-ին ասել է Լյուքսեմբուրգի վարչապետ Լյուկ Ֆրիդենը։ «Այլ գաղափարներ, ինչպիսիք են [զբոսաշրջային հարկը], որը կվճարեն ԵՄ-ից դուրս եկող մարդիկ, և հավանաբար կան շատ այլ գաղափարներ»։
«Բոլոր առաջարկները պետք է ուսումնասիրվեն», – ասաց նա՝ հավելելով, որ դեռ վաղ է «ճշգրիտ պատկերացում ունենալ» նոր «սեփական ռեսուրսների» վերաբերյալ։
Հանձնաժողովի առաջարկած «սեփական ռեսուրսները» կկազմեն ապագա բյուջեի մոտ մեկ հինգերորդը։
Միասնությանը միտված երկրների մի խումբ և Ֆրանսիան պնդում են, որ նոր եկամտային հոսքերը կարևոր են հավակնոտ բյուջե պահպանելու համար և դեմ են դրամական միջոցների կտրուկ կրճատմանը։
Զուտ ներդրող Ֆրանսիան, որը հաջորդ տարի պատրաստվում է նախագահական ընտրություններին, հունիսին հայտարարեց, որ պատրաստվում է ներկայացնել այլընտրանքային առաջարկ։ Սակայն մինչ այժմ ոչինչ չի իրականացվել։
ԵՄ հարկային առաջարկները, որոնք պետք է միաձայն համաձայնեցվեն, հաճախ բախվել են այն երկրների բացասական արձագանքին, որոնք նախընտրում են պահպանել հարկման վերահսկողությունը։ Սկեպտիցիզմի մեկ այլ պատճառ է այն, թե արդյոք անուղղակի եկամտային հոսքերը իսկապես կթեթևացնեն ազգային բյուջեների բեռը։
«Մենք իրականում չենք տեսնում նոր «սեփական ռեսուրսների» անհրաժեշտություն, քանի որ դրանք նոր գումարներ չեն», – Euractiv-ին ասել է Շվեդիայի ԵՄ հարցերով նախարար Ջեսիկա Ռոզենկրանցը։
«Դա կամ ազգային բյուջեներից փոխանցված գումար է, կամ ընկերություններից, տնային տնտեսություններից կամ ընկերություններից վերցված»։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ի կողմից անասնապահական ֆերմերներին աջակցելու ծրագիրը կլիմայական խնդիրը վերաձևակերպում է որպես ռազմավարական ակտիվ
Միացյալ Նահանգները կաշխատեն TRIPP երթուղին նաև Սև ծովի վրացական նավահանգիստներին կապելու ուղղությամբ
Պատմության մեջ խոշորագույն պետական գնումն են արել