12/07/2026

EU – Armenia

Երևանում հնչել են կրակոցներ․ վիրավորներ կան. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 12/07/2026 1 min read

Այսօր՝ հուլիսի 12-ին, կրակոցներ են հնչել Երևանում։ Ժամը 19։20-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Արաբկիրի բաժնում և ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Երևան քաղաքի վարչությունում միաժամանակ օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Վաղարշյան փողոցի 24/6 շենքի բակային հատվածում միջադեպ է տեղի ունեցել, որի ժամանակ հնչել են կրակոցներ և կան վիրավորներ։

Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, օպերատիվորեն ժամանել են Երևանի 1-03 շտապօգնության բժիշկների 2 հերթապահ խումբ, ովքեր ըստ դեպքի վայրում հավաքվածների 2 հոգի բուժօգնություն են ցուցաբերել, ապա տեղափոխել Երևանի տարբեր մասնագիտացված հիվանդանոցներ։

Blog Image

Դեպքի վայրում հայտնաբերվել են կրակված պարկուճներ, գնդակ, վնասված ավտոմեքենաներ, մեկ այլ ավտոմեքենայի վրա էլ առկա է կրակոցի հետք, իսկ մեկ այլ ավտոմքենայի վրա՝ արնանման հետքեր, հայտնաբերվել է նաև կացինի պոչ, որի վրա նույնպես կա արնանման հետքեր, գլխարկներ, հողաթափեր, որոնց վրա նույնպես առկա են արնանման հետքեր։

Դեպքի մասին ոստիկանության Արաբկիրի բաժնից տեղեկությունը փոխանցել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Արաբկիրի քննչական բաժին, որտեղից ժամանել է քննչական խումբը՝ բաժնի պետ Ազատ Դանիելյանի և օրվա պատասխանատու հերթապահ քննիչի գլխավորությամբ։

Ժամանել են նաև Քննչական կոմիտեի քրեագետները։

Դեպքի փաստով Արաբկիրի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում են դեպքի հանգամանքները, վնասվածք ավտոմեքենաների սեփականատարերի, վիրավորների և դեպքի մասնակիցների ինքնությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանը հայցեր է ներկայացրել Սոֆիա Հովսեփյանի և Էդմոն Մարուքյանի դեմ

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խուլիգանության դեպք՝ Երևանում, մի խումբ անձինք դիմել են փախուստի, 2 կասկածյալներ ձերբակալվել են

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

57-ամյա քաղաքացին ձերբակալվել է

10/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երևանում հնչել են կրակոցներ․ վիրավորներ կան. Լուսանկար

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինայի վարչապետը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել. Լուսանկար

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը ծայրահեղ որոշում է կայացրել․ ԱՄՆ ՊՆ

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վենսին կարող են մեղադրել ԱՄՆ-Իրան հուշագրի խափանման համար

12/07/2026 infomitk@gmail.com