12/07/2026

EU – Armenia

Ուկրաինայի վարչապետը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 12/07/2026 1 min read

Յուլիա Սվիրիդենկոն հրաժարականի դիմում է ներկայացրել Ուկրաինայի վարչապետի պաշտոնից՝ Վլադիմիր Զելենսկու կողմից կաբինետը վերադասավորելու մտադրության մասին հայտարարությունից հետո։

Այսօր ավելի վաղ Զելենսկին հայտարարել էր, որ Սվիրիդենկոյին առաջարկել է նոր «ուղղության» ղեկավարի պաշտոնը։ Զելենսկին ասել է, որ ակնկալում է համապատասխան փոփոխություններ կատարել կառավարությունում:

Ուկրաինայի վարչապետը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը ծայրահեղ որոշում է կայացրել․ ԱՄՆ ՊՆ

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վենսին կարող են մեղադրել ԱՄՆ-Իրան հուշագրի խափանման համար

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն նոր հարվածներ է հասցրել Իրանին

12/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երևանում հնչել են կրակոցներ․ վիրավորներ կան. Լուսանկար

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինայի վարչապետը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել. Լուսանկար

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը ծայրահեղ որոշում է կայացրել․ ԱՄՆ ՊՆ

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վենսին կարող են մեղադրել ԱՄՆ-Իրան հուշագրի խափանման համար

12/07/2026 infomitk@gmail.com