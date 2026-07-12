Ուկրաինայի վարչապետը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել. Լուսանկար

Յուլիա Սվիրիդենկոն հրաժարականի դիմում է ներկայացրել Ուկրաինայի վարչապետի պաշտոնից՝ Վլադիմիր Զելենսկու կողմից կաբինետը վերադասավորելու մտադրության մասին հայտարարությունից հետո։
Այսօր ավելի վաղ Զելենսկին հայտարարել էր, որ Սվիրիդենկոյին առաջարկել է նոր «ուղղության» ղեկավարի պաշտոնը։ Զելենսկին ասել է, որ ակնկալում է համապատասխան փոփոխություններ կատարել կառավարությունում:
Բաց մի թողեք
Իրանը ծայրահեղ որոշում է կայացրել․ ԱՄՆ ՊՆ
Վենսին կարող են մեղադրել ԱՄՆ-Իրան հուշագրի խափանման համար
ԱՄՆ-ն նոր հարվածներ է հասցրել Իրանին