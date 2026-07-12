12/07/2026

EU – Armenia

Ոսկեպար գետում մահացած տղան նոր էր վերադարձել բանակից, նա Կողբից է. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 12/07/2026 1 min read

Օրեր առաջ ողբերգական դեպքի հետևանքով զոհված 21-ամյա երիտասարդը նոր էր վերադարձել բանակից։

Հիշեցնենք, որ հուլիսի 9-ի երեկոյան Գառնիկ Ղ-ն թռել էր գետը, գլուխը հարվածել գետի մեջ եղած քարին։ Ստացած վնասվածը նրա մահվան պատճառ է դարձել։

Գառնիկը Կողբից է։ Կողբի 2-րդ դպրոցի ֆեյսբուքյան էջում ցավակցական խոսք է հրապարակվել.

«Կան կորուստներ, որոնց առաջ բառերը խոնարհվում են, իսկ միտքը հրաժարվում է հավատալ կատարվածին…

Ասում են՝ ջուրը կյանք է, բայց այսօր ջուրը դարձավ անողոք մի դահիճ։ Անհավատալի գույժը ցնցեց ողջ գյուղը և կանգնեցրեց ժամանակը։ Ընդամենը երեք տարի առաջ մեր լուսավոր ու ազնվափայլ շրջանավարտը՝ Գառնիկը, թևերը պարզած, դուրս թռավ դպրոցի պատերից, զինվորագրվեց հայրենիքին ու հիմա պատրասվում էր բարձունքներ նվաճել, բայց անիծյալ բարձունքն ու ջրի անդունդը դարձան նրա կյանքի վերջին ողբերգական հանգրվանը։ Մի ակնթարթում ընդհատվեցին անավարտ կյանքի բոլոր երազանքները։

Անհավանական է, անփարատելի…

Ծանրագույն այս պահին դպրոցի ողջ անձնակազմը ծնկում է Գառնիկի ողբերգության ցավի, ծնողների անսփոփելի վշտի առաջ և ասում ՝ ձեր և մեր լուսե տղայի հիշատակը հավերժ կապրի դպրոցի պատերի ներսում և մեր սրտերում։

Երկնային անդորր քեզ, Գառնի՛կ ջան, մեր հավերժ լուռ ու անժամանակ թռած հրեշտակ»։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Կոմիտաս-Փափազյան փողոցի խաչմերուկում բախվել են 4 մեքենա․ մեքենաներից մի քանիսը եղել են կայանված․ Լուսանկար

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տեսանյութ. ինչպես է փտած ծառն ընկնում ավտոմեքենայի ու մոպեդավարի վրա, ով տեղում մահանում է

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գյումրիում 12-ամյա տղան հեծանիվ վարելիս բախվել է պատին․ մահացել է հիվանդանոցում

12/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպայի պահպանողականները վերակենդանացնում են երեխաների նկատմամբ բռնության մասին զոմբի օրինագիծը

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը գովաբանում է Ալլահին և սպառնում է ոչնչացնել Իրանը

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բարդ է. Ատլանտիկան խզում է Թրամփի և դեղագործական ընկերությունների հարաբերությունները

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

4 հիմնական հարց, որոնք կախված են Լե Պենի թեկնածության շուրջ. Կարո՞ղ է Բարդելան ապստամբել

12/07/2026 infomitk@gmail.com