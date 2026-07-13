Ողբերգական վթար Չկալովկա բնակավայրի մոտակայքում․ ՆԳՆ-ն մանրամասներ է հայտնել. Լուսանկար

Հուլիսի 13-ին՝ ժամը 15։40-ին, 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Գեղարքունիքի մարզի Չկալովկա բնակավայրի մոտակայքում տեղի է ունեցել ՃՏՊ․ բախվել են «BMW» և «Toyota» մակնիշների ավտոմեքենաները։
Դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ։
Պարզվել է, որ ՃՏՊ-ի հետևանքով տուժել է 6 քաղաքացի, իսկ մեկ երեխա՝ 7 ամսական, մահացել է։
Փրկարարները դեպքի վայրում իրականացրել են համապատասխան աշխատանքներ։
Բաց մի թողեք
Ավտովթար Գյումրու կենտրոնում թիվ 20 երթուղային «Գազել»-ի մասնակցությամբ․ տուժածներ կան․ Լուսանկարներ
Մերսման քողի տակ երեխաների նկատմամբ վտանգավոր գործողություննե՞ր․ նախարարությունը կուսումնասիրի աղմկահարույց տեսանյութերը
Ողբերգական վթար Գեղարքունիքում, 6 ամսական տղա է կյանքից հեռացել, պայքարում են մյուսների կյանքի համար. Լուսանկար