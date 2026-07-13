13/07/2026

EU – Armenia

Ողբերգական վթար Չկալովկա բնակավայրի մոտակայքում․ ՆԳՆ-ն մանրամասներ է հայտնել. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 13/07/2026 1 min read

Հուլիսի 13-ին՝ ժամը 15։40-ին, 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Գեղարքունիքի մարզի Չկալովկա բնակավայրի մոտակայքում տեղի է ունեցել ՃՏՊ․ բախվել են «BMW» և «Toyota» մակնիշների ավտոմեքենաները։

Դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ։

Պարզվել է, որ ՃՏՊ-ի հետևանքով տուժել է 6 քաղաքացի, իսկ մեկ երեխա՝ 7 ամսական, մահացել է։

Փրկարարները դեպքի վայրում իրականացրել են համապատասխան աշխատանքներ։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Ավտովթար Գյումրու կենտրոնում թիվ 20 երթուղային «Գազել»-ի մասնակցությամբ․ տուժածներ կան․ Լուսանկարներ

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մերսման քողի տակ երեխաների նկատմամբ վտանգավոր գործողություննե՞ր․ նախարարությունը կուսումնասիրի աղմկահարույց տեսանյութերը

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական վթար Գեղարքունիքում, 6 ամսական տղա է կյանքից հեռացել, պայքարում են մյուսների կյանքի համար. Լուսանկար

13/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հնդկաստանը մերժել է ԱՄՆ-ին, կհամագործակցի ԵՄ-ի հետ. Լուսանկար

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարչապետը նախագահին վերջնագիր է ներկայացրել

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վանաձորի սպանության փորձի գործով 8 անձի քրեական գործը դատարանում է

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռոմիկ Մխիթարյանը նոր պաշտոն է ստացել

13/07/2026 infomitk@gmail.com