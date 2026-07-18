Այլ համայնքներում էլ ենք բնակարաններ նվիրելու

««Բնակարան՝ 5-րդ բալիկին» մեր նախընտրական խոստումն ի կատար ենք ածում այնտեղ, որտեղ «Ուժեղ Հայաստանը» հաղթել է»,- հայտարարեց Նարեկ Կարապետյանը։ Նա այցելել է Ստեփանավան, Գյուլագարակ, Ագարակ, Կուրթան համայնքներ, որտեղ իրենք հաղթել են, եւ հայտարարել, որ ծնված ամեն 5-րդ երեխայի դեպքում ընտանիքին բնակարան են նվիրելու իրենց համայնքում՝ մայրիկի անունով։
Հրապարակ թերթը գրել է․ ՔՊ-ական խմբակին այս քայլը դուր չի եկել, ասում են` սա ընտրակաշառք է, թեեւ ընտրություններից 2 ամիս է անցել, իսկ այս 3 համայնքներից միայն մեկում են առաջիկայում ՏԻՄ ընտրություններ լինելու։ Հայաստանի քաղաքական կյանքում սա աննախադեպ երեւույթ է, երբ ընտրություններից հետո քաղաքական ուժը, այն էլ՝ չհաղթած, հիշում է իր ընտրողներին եւ խոստումները կյանքի կոչում։
Կուսակցության անդամ Գոհար Ղումաշյանն ասում է․ «Առհասարակ, մեր թիմն աննախադեպ երեւույթ է քաղաքականության մեջ` որպես այդպիսին։ Մեր թիմի քայլերը, ծրագրերը չկրկնվող են, դրանք ուղղված են բացառապես մեր քաղաքացիների բարեկեցությանը, մեր արածը ո՛չ նախընտրական նվեր է, ո՛չ էլ նախընտրական խոստում, ինչպես տեսնում ենք՝ ծրագրերը կյանքի ենք կոչում ընտրություններից հետո, այլ ոչ թե առաջ։ Սամվել Կարապետյանի բարձր հեղինակությունը հենց այնպես չէ, նրա բոլոր խոստումները, կլինի ընտրություններից հետո` նախքան քաղաքական պրոցեսներ սկսելը, թե բարեգործություններ կատարելը, իրականացվում են պարտադիր։ Թե՛ այս խոստումները, թե՛ մնացյալ 5 տնտեսական քայլերը, որոնց մասին բազմիցս խոսել ենք նախընտրական փուլում, անպայման իրականացնելու ենք։ Դեմոգրաֆիային ուղղված մեր խոստումները պարտադիր իրականացվելու են, ուղղակի քանի որ մենք այս պահին չունենք իշխանություն, եւ մեր լծակները սահմանափակ են, սկզբնական փուլում իրականացնելու ենք այն ծրագրերը, որոնք մեր կարգավիճակը մեզ թույլ է տալիս։ Որպեսզի շնորհակալություն հայտնենք մեզ ընտրող քաղաքացիներին, որոշեցինք սկզբնական փուլում բնակարաններ նվիրել այն համայնքներում ապրող՝ 5 երեխա ունեցող ընտանիքներին, որտեղ հավաքել ենք ամենաշատ ձայները։ Սկսում ենք Ստեփանավանից, Տաշիրից, Գյուլագարակից, կան այլ համայնքներ եւս, սակայն այս փուլում դրա մասին վաղ է խոսելը։ Այլ համայնքներում էլ ենք բնակարաններ նվիրելու։ Ստատիստիկ տվյալները ճշգրտման փուլում են` 10 օր ենք հատկացրել հավաքագրմանը։ Մարզեր կատարած այցերը նույնպես կարեւոր են՝ մեր ընտրողների հետ շփվելու, նրանց լսելու համար»։
Բաց մի թողեք
Ֆին.Նախարարի մասով դատարանի պարտադրանքով հարուցված վարույթը շուրջ 7 ամիս է՝ տեղից չի շարժվում
Միլիարդների հարկ վճարող հանքարդյունաբերողները միլիոններ են նվիրաբերել Աննա Հակոբյանի հիմնադրամին
Փոքրացած Հայաստանի բրոշկան կրծքին փակցրած մարդը նստած Խորենացու Հայոց պատմությունն է կարդում… Լուսանկար