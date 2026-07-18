18/07/2026

EU – Armenia

«Ուժեղները» ուժեղանում են

infomitk@gmail.com 18/07/2026 1 min read

Նախորդ գումարման ԱԺ-ն նորանկախ Հայաստանի պատմության ամենակռվարար խորհրդարանն էր, որտեղ ձեռնամարտի, անգամ ոտնամարտի էին դիմում։

Հրապարակ թերթը գրել է․ ՔՊ-ն որոշել է նոր ԱԺ մեկնարկն էլ նախորդի քոպի-փեստով անել` սադրել, հրահրել ընդդիմադիրներին, որ մի քանիսի վախը բռնեն։

Հատկապես իշխանության թիրախում են «Ուժեղ Հայաստանի» ներկայացուցիչները, առաջին հերթին՝ Էդգար Ղազարյանը, որը հաճախ է ՔՊ-ի ցավոտ տեղերին խփում։ Այս սցենարի մասին տեղյակ են նաեւ ընդդիմադիր թիմերում եւ, այսպես ասած, մարտական պատրաստվածության են բերում ուժերը։ «Հայաստան» դաշինքում արդեն կոփվել են ե՛ւ ձեռնամարտի, ե՛ւ լեզվակռվի հարցում, իսկ «ուժեղները», պարզվում է, բառացիորեն՝ ֆիզիկապես են պարապում:

Մեզ ասացին, որ ոմանք մարզվում են սպորտդահլիճներում: Ինքը` Նարեկ Կարապետյանը, Վովա Վարդանովի հիմնադրած ՈՄԱ-ի սան է եղել եւ մարզումներին է մասնակցել։ Ասում են՝ նա նաեւ ինքնակրթությամբ է զբաղվում․ ամեն օր քաղաքագիտական գրականություն է ընթերցում, թրեյնինգների մասնակցում եւ այլն։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆին.Նախարարի մասով դատարանի պարտադրանքով հարուցված վարույթը շուրջ 7 ամիս է՝ տեղից չի շարժվում

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միլիարդների հարկ վճարող հանքարդյունաբերողները միլիոններ են նվիրաբերել Աննա Հակոբյանի հիմնադրամին

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այլ համայնքներում էլ ենք բնակարաններ նվիրելու

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ-ն և Իրանն իրար են հարվածել․ մանրամասներ

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոսկվայի վրա հարձակում է եղել, Wildberries-ի պահեստն է այրվել, Նոգինսկի նավթամբարում հրդեհ է բռնկվել

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆին.Նախարարի մասով դատարանի պարտադրանքով հարուցված վարույթը շուրջ 7 ամիս է՝ տեղից չի շարժվում

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միլիարդների հարկ վճարող հանքարդյունաբերողները միլիոններ են նվիրաբերել Աննա Հակոբյանի հիմնադրամին

18/07/2026 infomitk@gmail.com