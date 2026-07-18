Սոսկալի անկում

Երբ հետեւում ես կառավարության կամ խորհրդարանի նիստերին, որոնց հետեւել ես առնվազն մի 20-30 տարի, եւ զուգահեռներ ես անցկացնում նախկինում տեսածիդ ու լսածիդ հետ, մեծ ցավ ես ապրում, թե ինչ ահռելի անկում են գրանցել պետական կառավարման մակարդակը, պետական պաշտոնյայի, օրենսդիրում ընտրվածի բառամթերքն ու մտածողությունը:
Հրապարակ թերթը գրել է․ Ինչքան պարզունակ ու ոչ պրոֆեսիոնալ են դարձել քննարկումները, ինչ աղքատիկ են հայ պետական գործչի միտքն ու լուծումներ գտնելու կարողությունը: Իհարկե, մենք առաջ էլ էինք դժգոհ, անցյալում էլ էին հանդիպում անգրագետ, անտեղյակ պաշտոնյաներ, որոնք իրենց ոլորտներից գլուխ չէին հանում, անտարբեր էին պետական հոգսերի հանդեպ, իրենց անձնական խնդիրներով էին, որպես կանոն, զբաղված: Բայց նման ցածրորակ իշխանություն, նման անպատրաստ պետական պաշտոնյաներ, նման անմիտ ու անդեմ մարդիկ երբեք չեն եղել իշխանության մեջ:
Եվ ցավալին այն է, որ 2018-ի համեմատ էլ է ահռելի անկում տեղի ունեցել: Այսօրվա նախարարներին առաջ մի հավաբուն չէին վստահի, այսօրվա փոխնախարարները պաշտոնյաների օգնական չէին նշանակվի, այսօրվա օրենսդիրները դպրոցներում պահակ կամ վետերոկ աշխատեցնող կլինեին: Եվ ի՜նչ արագությամբ են փոխվում դեմքերը:
Մի պահ հետ նայեք եւ կտեսնեք, թե 8 տարի իշխանությունից կառչած Նիկոլ Փաշինյանն ինչպես է ձեռնոցի նման փոխել իր կաբինետի անդամներին, պետական պաշտոնյաներին, հերթը հասել է թիմակիցներին, որոնց հետ Գյումրիից քայլելով եկել-հասել էր Երեւան: Եվ սա՝ այն պարագայում, երբ կադրերի բանկը դատարկ է` նոր մարդիկ չեն հայտնվում ՔՊ-ում` Փաշինյանի կողքին: Պարզ է, որ նա շատ կուզենար բոլորին փոխել, նոր մարդիկ նշանակել, որոնք էլ ավելի հավատարմորեն կծառայեին իրեն, բայց այդպիսիք չկան, ուստի ստիպված է բավարարվել եղածով:
Բաց մի թողեք
Ֆին.Նախարարի մասով դատարանի պարտադրանքով հարուցված վարույթը շուրջ 7 ամիս է՝ տեղից չի շարժվում
Միլիարդների հարկ վճարող հանքարդյունաբերողները միլիոններ են նվիրաբերել Աննա Հակոբյանի հիմնադրամին
Այլ համայնքներում էլ ենք բնակարաններ նվիրելու