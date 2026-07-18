18/07/2026

EU – Armenia

Սոսկալի անկում

infomitk@gmail.com 18/07/2026 1 min read

Երբ հետեւում ես կառավարության կամ խորհրդարանի նիստերին, որոնց հետեւել ես առնվազն մի 20-30 տարի, եւ զուգահեռներ ես անցկացնում նախկինում տեսածիդ ու լսածիդ հետ, մեծ ցավ ես ապրում, թե ինչ ահռելի անկում են գրանցել պետական կառավարման մակարդակը, պետական պաշտոնյայի, օրենսդիրում ընտրվածի բառամթերքն ու մտածողությունը:

Հրապարակ թերթը գրել է․ Ինչքան պարզունակ ու ոչ պրոֆեսիոնալ են դարձել քննարկումները, ինչ աղքատիկ են հայ պետական գործչի միտքն ու լուծումներ գտնելու կարողությունը: Իհարկե, մենք առաջ էլ էինք դժգոհ, անցյալում էլ էին հանդիպում անգրագետ, անտեղյակ պաշտոնյաներ, որոնք իրենց ոլորտներից գլուխ չէին հանում, անտարբեր էին պետական հոգսերի հանդեպ, իրենց անձնական խնդիրներով էին, որպես կանոն, զբաղված: Բայց նման ցածրորակ իշխանություն, նման անպատրաստ պետական պաշտոնյաներ, նման անմիտ ու անդեմ մարդիկ երբեք չեն եղել իշխանության մեջ:

Եվ ցավալին այն է, որ 2018-ի համեմատ էլ է ահռելի անկում տեղի ունեցել: Այսօրվա նախարարներին առաջ մի հավաբուն չէին վստահի, այսօրվա փոխնախարարները պաշտոնյաների օգնական չէին նշանակվի, այսօրվա օրենսդիրները դպրոցներում պահակ կամ վետերոկ աշխատեցնող կլինեին: Եվ ի՜նչ արագությամբ են փոխվում դեմքերը:

Մի պահ հետ նայեք եւ կտեսնեք, թե 8 տարի իշխանությունից կառչած Նիկոլ Փաշինյանն ինչպես է ձեռնոցի նման փոխել իր կաբինետի անդամներին, պետական պաշտոնյաներին, հերթը հասել է թիմակիցներին, որոնց հետ Գյումրիից քայլելով եկել-հասել էր Երեւան: Եվ սա՝ այն պարագայում, երբ կադրերի բանկը դատարկ է` նոր մարդիկ չեն հայտնվում ՔՊ-ում` Փաշինյանի կողքին: Պարզ է, որ նա շատ կուզենար բոլորին փոխել, նոր մարդիկ նշանակել, որոնք էլ ավելի հավատարմորեն կծառայեին իրեն, բայց այդպիսիք չկան, ուստի ստիպված է բավարարվել եղածով:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆին.Նախարարի մասով դատարանի պարտադրանքով հարուցված վարույթը շուրջ 7 ամիս է՝ տեղից չի շարժվում

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միլիարդների հարկ վճարող հանքարդյունաբերողները միլիոններ են նվիրաբերել Աննա Հակոբյանի հիմնադրամին

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այլ համայնքներում էլ ենք բնակարաններ նվիրելու

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ-ն և Իրանն իրար են հարվածել․ մանրամասներ

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոսկվայի վրա հարձակում է եղել, Wildberries-ի պահեստն է այրվել, Նոգինսկի նավթամբարում հրդեհ է բռնկվել

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆին.Նախարարի մասով դատարանի պարտադրանքով հարուցված վարույթը շուրջ 7 ամիս է՝ տեղից չի շարժվում

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միլիարդների հարկ վճարող հանքարդյունաբերողները միլիոններ են նվիրաբերել Աննա Հակոբյանի հիմնադրամին

18/07/2026 infomitk@gmail.com