Ի՞նչ է կատարվել ՔԿ-ում. Քննիչը մեղադրանքը չի ընդունում

Քննչական կոմիտեում հերթական սկանդալն է եղել։ Իրավապահները պարզել են, որ ՔԿ-ի քննիչ Վազգեն Աբգարյանը, քրեական վարույթի շրջանակում խուզարկություն կատարելիս, որպես ապացույց վերցրել և կնքել է 500 ԱՄՆ դոլարն ու 40 եվրոն, սակայն, հետագայում հափշտակել է այդ գումարը։
Հրապարակ թերթը գրել է․ Այնուհետև, անհետացումը քողարկելու նպատակով, կնքված ծրարի մեջ տեղադրել է երկրորդ՝ նույնաբովանդակ ծրար։ Քրեական վարույթը, մեր տեղեկություններով, որի շրջանակում մեղադրյալի տանը խուզարկություն է կատարել Աբգարյանը, առնչվել է թմրանյութ իրացնելուն։ Հետագայում, երբ գործը մտել է դատարան՝ ապացույցների հետազոտության ժամանակ պարզվել է, որ արտաքին անխախտ ծրարի ներսում եղել է պատռված երկրորդ ծրարը, իսկ գումարը՝ բացակայել։ Այստեղ էլ բացահայտվել է հանցանքը, եւ քննիչ Աբգարյանին մեղադրանք է առաջադրվել։ Այսօր զրուցեցինք Վազգեն Աբգարյանի պաշտպան Մանուկ Կարապետյանի հետ, մեզ ասաց` իր պաշտպանյալը մեղադրանքը չի ընդունում, դրա հետ առնչություն չունի.
«Էդ ի՞նչ են քննություն արել, որ պարզել են` 2 տարի առաջ հանձնված գործով փակ ծրարի միջից հափշտակություն է արել։ Պարոն Աբգարյանը, ծրարի մեջ ծրար չի դրել, մի անգամ փաթեթավորվել էլ, հետո այն հանձնվել է ՔԿ-ի այլ ստորաբաժանման։ Ո՞ւր է գնացել, քանի՞ հոգու մոտով է անցել, նախաքննության ժամանակ ուշադրություն չի դարձվել։ Ծրարը նա հանձնել է ամբողջական վիճակում։ Իմաստ էլ չունի 500 դոլարը..էն չի այդ գումարը, որի տակ գիտակից քննիչը կմտնի»։
Քրեական վարույթից առաջ է Վազգեն Աբգարյանը դուրս եկել ՔԿ-ից` տեղափոխվելով մասնավոր ոլորտ։ Ըստ փաստաբանի` ՔԿ-ի հետ իր պաշտպանյալը կոնֆլիկտ չի ունեցել։
Բաց մի թողեք
Ինչին Նիկոլը ձեռք է տալիս, ասում են՝ անվտանգ չի ․․․
Ձայն են տվել ԲՀԿ-ին, դա է «Առինջ մոլ»-ի առևտրականների «մեղքը»
Փաշինյանը պարտվում է՝ երկիրն էլ նրա հետ