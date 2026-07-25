Հարսնաքույրը հարսանիքի ընթացքում հաշմանդամ է դարձել. Լուսանկար

Չինաստանում 20-ամյա Չժան ազգանունով երիտասարդ աղջիկը ծանր վնասվածք է ստացել ընկերուհու հարսանեկան ավանդական «զվարճանքներից» մեկի հետևանքով և, ըստ հրապարակումների, հաշմանդամ դարձել։
Չժանը տոնակատարությանը մասնակցում էր որպես հարսնաքույր։ Տեղի որոշ ավանդույթների համաձայն՝ հարսանիքի օրը հյուրերը զանազան խաղերի ու կատակների միջոցով «փորձության են ենթարկում» նորապսակներին և հարսնաքույրերին՝ հավատալով, թե դա կվանի չար ոգիներին ու բարեհաջող ընթացք կապահովի։
Հաղորդվում է, որ միջոցառման ընթացքում աղջիկը հայտնվել է մի սենյակում, որտեղ գտնվում էին մոտ տասը տղամարդիկ՝ հիմնականում փեսայի ընկերները։ Չնայած նա փորձել է թաքնվել, տղամարդկանցից մեկը նրան դուրս է բերել սենյակից և առաջարկել մյուսներին սավանի օգնությամբ նրան օդ նետել։
Փեսայի մորաքույրը, նկատելով տեղի ունեցողը, հորդորել է ներկաներին լինել ավելի զգույշ, սակայն նրա զգուշացումն անտեսվել է։
Առաջին նետումից հետո աղջկան հաջողվել է անվտանգ բռնել, սակայն երկրորդ անգամ նա ընկել է հատակին՝ ստանալով ողնաշարի ծանր վնասվածք։ Տուժածին անմիջապես տեղափոխել են հիվանդանոց, որտեղ բժիշկներն արձանագրել են գոտկային ողի կոտրվածք։
Ինչպես հայտնում է աղբյուրը, Չժանը դիմել է դատարան՝ հայց ներկայացնելով ինչպես նորապսակների, այնպես էլ միջադեպին մասնակցություն ունեցած անձանց դեմ։ Դատարանի որոշմամբ՝ նրանք պարտավորվել են տուժածին վճարել շուրջ 230 հազար յուան փոխհատուցում՝ պատճառված վնասի համար։
Բաց մի թողեք
Հայ գրոսմայստեր Վլադիմիր Հակոբյանը՝ 2026-ի շախմատի ԱՄՆ-ի վետերանների չեմպիոն. Լուսանկար
Կանաչ ծառերի սպանդի համար ո՞վ է պատասխան տալու
Որոշել են վերանվանել Լևոն Խեչոյանի անվան 8-րդ փողոցը