25/07/2026

EU – Armenia

Հարսնաքույրը հարսանիքի ընթացքում հաշմանդամ է դարձել. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 25/07/2026 1 min read

Չինաստանում 20-ամյա Չժան ազգանունով երիտասարդ աղջիկը ծանր վնասվածք է ստացել ընկերուհու հարսանեկան ավանդական «զվարճանքներից» մեկի հետևանքով և, ըստ հրապարակումների, հաշմանդամ դարձել։ 

Չժանը տոնակատարությանը մասնակցում էր որպես հարսնաքույր։ Տեղի որոշ ավանդույթների համաձայն՝ հարսանիքի օրը հյուրերը զանազան խաղերի ու կատակների միջոցով «փորձության են ենթարկում» նորապսակներին և հարսնաքույրերին՝ հավատալով, թե դա կվանի չար ոգիներին ու բարեհաջող ընթացք կապահովի։

Հաղորդվում է, որ միջոցառման ընթացքում աղջիկը հայտնվել է մի սենյակում, որտեղ գտնվում էին մոտ տասը տղամարդիկ՝ հիմնականում փեսայի ընկերները։ Չնայած նա փորձել է թաքնվել, տղամարդկանցից մեկը նրան դուրս է բերել սենյակից և առաջարկել մյուսներին սավանի օգնությամբ նրան օդ նետել։

Փեսայի մորաքույրը, նկատելով տեղի ունեցողը, հորդորել է ներկաներին լինել ավելի զգույշ, սակայն նրա զգուշացումն անտեսվել է։

Առաջին նետումից հետո աղջկան հաջողվել է անվտանգ բռնել, սակայն երկրորդ անգամ նա ընկել է հատակին՝ ստանալով ողնաշարի ծանր վնասվածք։ Տուժածին անմիջապես տեղափոխել են հիվանդանոց, որտեղ բժիշկներն արձանագրել են գոտկային ողի կոտրվածք։

Ինչպես հայտնում է աղբյուրը, Չժանը դիմել է դատարան՝ հայց ներկայացնելով ինչպես նորապսակների, այնպես էլ միջադեպին մասնակցություն ունեցած անձանց դեմ։ Դատարանի որոշմամբ՝ նրանք պարտավորվել են տուժածին վճարել շուրջ 230 հազար յուան փոխհատուցում՝ պատճառված վնասի համար։

Հարսնաքույրը հարսանիքի ընթացքում հաշմանդամ է դարձել

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայ գրոսմայստեր Վլադիմիր Հակոբյանը՝ 2026-ի շախմատի ԱՄՆ-ի վետերանների չեմպիոն. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կանաչ ծառերի սպանդի համար ո՞վ է պատասխան տալու

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որոշել են վերանվանել Լևոն Խեչոյանի անվան 8-րդ փողոցը

25/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՊԵԿ–ը հրապարակել է 1000 խոշոր հարկատուների ցանկը. առաջին տեղում ԶՊՄԿ–ն է

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

10 քաղաքացի «սուր աղիքային վարակ»-ով դիմել է ԲԿ-ներ. ՍԱՏՄ-ն «Արմենիա Մարիոթ»-ում վերահսկողություն կիրականացնի

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Լքված շենքերի» ճակատագիրը կհստակեցվի․ ինչպես է հաստատվելու շինության՝ շահագործման համար ոչ պիտանի լինելը. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ գրոսմայստեր Վլադիմիր Հակոբյանը՝ 2026-ի շախմատի ԱՄՆ-ի վետերանների չեմպիոն. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com