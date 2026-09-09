Խաղաղության և պատերազմի միջև. Գերմանիայի պայքարը հիբրիդային սպառնալիքների դեմ

Հարձակումներ առանց պատերազմի հայտարարման. Ինչպե՞ս կարող է Գերմանիան պաշտպանվել հիբրիդային սպառնալիքներից:
Սաբոտաժ, լրտեսություն, ապատեղեկատվություն և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումներ. հիբրիդային սպառնալիքները աճում են և հարվածում են Գերմանիային բազմաթիվ ճակատներում: Բայց ինչպե՞ս կարող է երկիրը պաշտպանվել այնպիսի հարձակումներից, որոնք դժվար է հայտնաբերել և ավելի դժվար է հետ մղել:
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը և մի քանի նախարարներ արդեն ընդգծել են, որ չնայած Գերմանիան պատերազմի մեջ չէ Ռուսաստանի հետ, այնուամենայնիվ, այն բախվում է Մոսկվայից եկող հիբրիդային հարձակումների:
Դրանք ներառում են անօդաչու թռչող սարքերի թռիչքներ, դիվերսիաներ և ապատեղեկատվություն, ինչպես նաև պատրաստակամություն՝ «գործելու աճող անողոքությամբ, ընդունելով գույքի լուրջ վնասը և նույնիսկ վնասվածքներն ու մահերը», ինչպես Մերցն ասաց Լայպցիգ/Հալլե օդանավակայանում անօդաչու թռչող սարքերի հարձակման փորձից հետո մամուլի ասուլիսում:
Սա առաջին անգամն էր, որ Գերմանիայի կառավարությունը բացահայտորեն մեղադրեց Ռուսաստանին հարձակման փորձի համար: Ռուսաստանն Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժում սկսելուց ի վեր հաճախակի քննարկումներ են եղել Կիևին աջակցող երկրների դեմ հիբրիդային պատերազմի մասին, որտեղ Գերմանիան համարվում է հատկապես խոցելի:
Հետևաբար, Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Դոբրինդտը ներկայիս սպառնալիքի մակարդակը բարձրացրել է «աբստրակտ»-ից մինչև «բարձր»։ Հիբրիդային հարձակումները համարվում են դժվար հայտնաբերելի, քանի որ հաճախ պարզ չէ, թե ով է կանգնած դրանց հետևում և արդյոք առանձին միջադեպերը կապված են միմյանց հետ։
Աճում է մտահոգությունը Գերմանիային ուղղված ռուսական հիբրիդային գործունեության վերաբերյալ, բայց Մոսկվան միակ երկիրը չէ, որը կիրառում է նման մեթոդներ։ Քաղաքացիական պաշտպանության և աղետների օգնության դաշնային գրասենյակի (BBK) տվյալներով՝ Չինաստանը, Իրանը և Հյուսիսային Կորեան նույնպես հիբրիդային միջոցառումներով թիրախավորում են Գերմանիան։
Ինչպես նկատել հիբրիդային արշավը
Այնուամենայնիվ, «ոչ թե յուրաքանչյուր կիբերհարձակում, դիվերսիայի գործողություն կամ ապատեղեկատվության փորձ է ավտոմատ կերպով հիբրիդային արշավի մաս կազմում», – ասել է անվտանգության փորձագետ Ֆերդինանդ Գեհրինգերը։
Կարևորը, ըստ նրա, տարբեր միջոցառումների միջև նույնականացվող կապն է։ Սա կարող է ներառել «ընդհանուր գործող, համակարգված ժամանակացույց, կրկնվող թիրախներ կամ մեթոդներ և, ամենից առաջ, համատեղ ռազմավարական նպատակ»։
Մի օրինակ է Լայպցիգ/Հալլե օդանավակայանում անօդաչու թռչող սարքի փորձը։ Այնտեղ՝ Ուկրաինայի համար ռազմական տեխնիկա տեղափոխող ուկրաինական «Անտոնով» բեռնատար ինքնաթիռի անմիջական մոտակայքում, հայտնաբերվել է պայթուցիկ նյութերով հագեցած անօդաչու թռչող սարք։
Իր մամուլի հայտարարության մեջ Դոբրինդտն ասել է, որ նրանք ենթադրել են, որ այսպես կոչված «ցածր մակարդակի գործակալները» կարող էին ներգրավված լինել ռուսական հետախուզական ծառայության անունից։ Հանցագործության օրինաչափությունը, օգտագործված տեխնոլոգիան և հետախուզական արդյունքները դաշնային կառավարությանը նույնպես հանգեցրել են այն եզրակացության, որ հարձակման հետևում կանգնած է Ռուսաստանը։
Գեհրինգերի խոսքով՝ այստեղ է, որ գործի է դրվում այսպես կոչված ընդհանուր իրավիճակի գնահատումը։ Որոշելու համար, թե արդյոք առանձին միջադեպերը նույն գործողության մաս են կազմում, պետք է համախմբվի տեղեկատվություն տարբեր ոլորտներից, օրինակ՝ ոստիկանությունից, հետախուզական ծառայություններից, Բունդեսվերից, կիբերպաշտպանությունից և մասնավոր հատվածից։
«Միայն տեխնիկական հետքերը, հանցագործության օրինաչափությունները, ժամանակացույցերը և ապատեղեկատվական պատմությունները միասին ուսումնասիրելով կարելի է կապերը բացահայտել», – բացատրեց Գեհրինգերը։
Ինչպե՞ս կարող է Գերմանիան պաշտպանվել
Հիբրիդային պատերազմը հաճախ տեղի է ունենում բաց զինված հակամարտության շեմից ցածր։ Դրա նպատակն է շահագործել երկրի խոցելիությունները, խաթարել վստահությունը պետական ինստիտուտների նկատմամբ և խաթարել ու անկայունացնել հասարակությունը։
Բայց ինչպե՞ս կարող է երկիրը և նրա հասարակությունը պատրաստվել և պաշտպանվել հիբրիդային հարձակումներից կամ նույնիսկ հիբրիդային պատերազմից։
Միայն Բունդեսվերի վերազինումը պատասխան չէ կասկածելի հարձակումներին, լրտեսության փորձերին կամ ապատեղեկատվությանը։ Հիբրիդային հարձակումները, ինչպես նաև, շատ դեպքերում, չեն կարող պարզապես հետ մղվել կամ հակազդվել կինետիկ միջոցներով։ Այսպիսով, ինչպե՞ս է պետությունը արձագանքում զինված հարձակման շեմից ցածր գտնվող հարձակմանը։
Դաշնային կառավարությունը 2022 թվականից ի վեր ուժեղացրել է իր նախազգուշական միջոցները հիբրիդային սպառնալիքների դեմ։ Դրանց թվում է ապատեղեկատվության և այլ հիբրիդային սպառնալիքների դեմ զբաղվող միջգերատեսչական աշխատանքային խումբը։ Կան նաև ընթացակարգեր, որոնք կարող են կիբեռհարձակումները և օտարերկրյա տեղեկատվության մանիպուլյացիաները վերագրել պոտենցիալ նախաձեռնողին։
ԵՄ մակարդակով այսպես կոչված «Հիբրիդային գործիքների արկղը» համատեղ արձագանքների մեխանիզմ է ապահովում։
Այս տարվանից գործում է նաև Հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարի համատեղ կենտրոնը (GAZ Hybrid): Այն նախատեսված է լրտեսության, դիվերսիայի, ապատեղեկատվության և այլ հիբրիդային սպառնալիքների վերաբերյալ տեղեկատվության համախմբման համար, որպեսզի նման գործողությունները կարողանան վաղ հայտնաբերել և ավելի արդյունավետորեն լուծվել։
Լայպցիգում անօդաչու թռչող սարքերով հարձակման փորձի դեպքում դաշնային կառավարությունը արձագանքեց «վճռականորեն, հանգիստ և համաչափ»։
Այն հայտարարեց այնպիսի միջոցառումների մասին, ինչպիսիք են Բոննում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսության և Բեռլինում Ռուսական տան փակումը, ԵՄ մակարդակով հիբրիդային հարձակումների համար լրացուցիչ ռուս անձանց նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառումը, մուտքի վերահսկողության խստացումը և Ռուսաստանի ստվերային նավատորմի վրա ճնշման ուժեղացումը։
Հանրությունը որպես պաշտպանության մաս
Սակայն, ըստ Գեհրինգերի, պաշտպանությունը սկսվում է նույնիսկ նախքան արշավի սկսվելը. «Ավելի ընդհանուր առմամբ, մենք պետք է հրաժարվենք պարզապես արձագանքելուց և անցնենք ավելի կանխատեսողական մոտեցման: Նպատակը պետք է լինի բարձրացնել հարձակվողների ծախսերը, խափանել նրանց պլանավորման ուղիները, հնարավորինս շուտ բացահայտել ցանցերը և նաև մեղմել հարձակումների ազդեցությունը»:
Եթե, օրինակ, ենթակայանի վրա հարձակումը հանգեցնի էլեկտրաէներգիայի անջատման, տնային տնտեսություններն ու բիզնեսները կարող են կամուրջ կազմել արտակարգ էլեկտրաէներգիայի միջոցով, մինչև ցանցի օպերատորը վերականգնի վնասը:
Լավագույն դեպքում, ասում է նա, նախապատրաստությունը, ի վերջո, այնքան լավ կլինի, որ հիբրիդային հարձակումները կարողանան կանխվել՝ պլանավորման փուլում համապատասխան գործողությունները նույնականացնելով և դրանք սկզբնական շրջանում կանխելով:
Միևնույն ժամանակ, պետությունն ու հասարակությունը պետք է պատրաստ լինեն, հաղորդակցության առումով, հնարավոր հարձակումների համար: Դա ոչ միայն կսահմանափակի վնասը, այլև կզրկի հիբրիդային գործողություններից իրենց վախեցնող ազդեցությունից:
Դա կարող է իրականացվել միայն զսպման, պաշտպանության և դիմադրողականության համադրությամբ, ասել է անվտանգության փորձագետը: Գեհրինգերի խոսքով՝ հանրությունը «շատ կարևոր դեր է խաղում» այստեղ, բայց «դեռևս անտեղի փաթաթվում է բամբակով»:
«Այնուամենայնիվ, դա լուծման մի մասն է», – հավելել է նա՝ բացատրելով, որ, օրինակ, ապատեղեկատվությունը երբեք լիովին չի կարող կանխվել, և դա չպետք է լինի նպատակը, քանի որ, նրա կարծիքով, բաց հասարակությունը միշտ պետք է պայքարի մանիպուլյատիվ տեղեկատվության դեմ:
«Հետևաբար, մեր նպատակը պետք է լինի դիմադրողականությունը, այլ ոչ թե մեկուսացումը», – ասել է Գեհրինգերը: Քաղաքացիները պետք է կարողանան քննադատաբար գնահատել տեղեկատվությունը, լրատվամիջոցները պետք է գործեն անկախ, իսկ պետությունը պետք է հաղորդակցվի «արագ, հավաստի և թափանցիկ», բացատրեց Գեհրինգերը։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ի հեղինակությունը վտանգված է հաջորդ տարի, զգուշացնում է Չեռնոգորիան
Գերմանիայում Մերցի կենտրոն-ձախ գործընկերները ապստամբում են պարտությունից հետո
Մրցակցության հարցերով գլխավոր պատասխանատուն կոչ է անում ԵՄ-ին խոսել Չինաստանի հետ և պաշտպանել իր շահերը