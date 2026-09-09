Աթենքը խստացնում է էլեկտրական սկուտերների դեմ պայքարը, քանի որ Եվրոպան անվտանգության տագնապ է հայտարարել. Լուսանկարներ

2026 թվականի առաջին ութ ամիսներին Ատտիկայի շրջանում էլեկտրական սկուտերների օգտագործողների նկատմամբ ընդհանուր առմամբ իրականացվել է 6127 ստուգում, և գրանցվել է 3700 խախտում։
Հունաստանի ճանապարհային ոստիկանության ծառայությունը Ատտիկայի շրջանում սկսել է էլեկտրական սկուտերների ինտենսիվ ստուգումների նոր փուլ՝ Թինոսում և Գլիկա Ներայում տեղի ունեցած երկու լուրջ վթարներից հետո, որոնց ժամանակ 14-ամյա աղջիկ և 16-ամյա տղա ծանր վնասվածքներ են ստացել։
Ստուգումները հիմնականում կենտրոնանում են անչափահասների կողմից էլեկտրական սկուտերների օգտագործման, ինչպես նաև ճանապարհային կանոնակարգի ընդհանուր պահպանման վրա, մինչդեռ այդ տրանսպորտային միջոցները վաճառող, մատակարարող կամ վարձակալող բիզնեսները նույնպես ենթարկվում են մանրակրկիտ ուսումնասիրության։
Հատկապես շեշտը դրվում է մայրաքաղաք Աթենքի կենտրոնի վրա, որտեղ էլեկտրական սկուտերների օգտագործումը հատկապես տարածված է։ Միևնույն ժամանակ, ըստ ճանապարհային ոստիկանության, մի քանի բողոքներ են եղել մայթերին սկուտերների թողնման մասին, ինչը նվազեցնում է հետիոտների համար հասանելի տարածքը։
3700 խախտում ավելի քան 6000 ստուգման ժամանակ
Ատտիկայի ճանապարհային երթևեկության վարչության տվյալները ցույց են տալիս խնդրի մասշտաբները։
2026 թվականի առաջին ութ ամիսներին էլեկտրական սկուտեր օգտագործողների նկատմամբ իրականացվել է ընդհանուր առմամբ 6127 ստուգում, և գրանցվել է 3700 խախտում։
Դրանցից 1844-ը վերաբերել է վարձակալված սկուտերներին, մինչդեռ մոտ 1800 դեպքը վերաբերել է մասնավոր սեփականությանը։
Խախտողների մեծ մասը չափահասներ են եղել՝ 3544 մարդ։ Այնուամենայնիվ, գրանցվել է նաև 156 անչափահաս իրավախախտ, որոնցից 20-ը 12-ից 15 տարեկան են, իսկ 136-ը՝ 15 տարեկանից բարձր։
Ամենատարածված խախտումները վերաբերում են առանց պաշտպանիչ սաղավարտի վարելուն և գերազանցող արագությանը։ Կան նաև էլեկտրական սկուտերների օգտագործման և կարմիր լույսի տակ անցնելու դեպքեր։
56 ճանապարհատրանսպորտային պատահար ութ ամսվա ընթացքում
Վթարների թվերն ավելի մտահոգիչ են։ Տարվա առաջին ութ ամիսներին Ատտիկայում գրանցվել է էլեկտրական սկուտերների մասնակցությամբ 56 ճանապարհատրանսպորտային պատահար։
Երեք մարդ ծանր վնասվածքներ է ստացել, իսկ ևս 53-ը՝ թեթև վնասվածքներ։
Անչափահասների հետ կապված վերջին երկու միջադեպերը կրկին առաջ են քաշել կանոնների, մասնավորապես՝ օգտագործողների տարիքային սահմանափակումների կիրառման հարցը։
Հունաստանի օրենսդրությունն արդեն խստացվել է։ Էլեկտրական սկուտերների օգտագործումն արգելված է 17 տարեկանից փոքր անձանց համար, ներդրվել է ապահովագրության պահանջ, և ավելի խիստ տույժեր են սահմանվում այն ճանապարհներին, որտեղ արագության սահմանափակումը գերազանցում է ժամում 50 կիլոմետրը։
Տուգանքներ են նախատեսված նաև այն բիզնեսների համար, որոնք վաճառում, վարձակալում կամ մատակարարում են էլեկտրական սկուտերներ 17 տարեկանից փոքր անձանց։
Այնուամենայնիվ, չնայած ավելի խիստ շրջանակին, փողոցներում ստեղծված իրավիճակը ենթադրում է, որ դրա կիրառումը շարունակում է մարտահրավեր լինել։
Եվրոպան սահմանափակումներ է սահմանում էլեկտրական սկուտերների վրա
Քննարկումը չի սահմանափակվում միայն Հունաստանով։ Էլեկտրական սկուտերների տարածումը որպես միկրոշարժունակության միջոց ստիպել է շատ եվրոպական երկրների հավասարակշռություն փնտրել տրանսպորտի այլընտրանքային ձևերի, ճանապարհային անվտանգության և հետիոտների պաշտպանության միջև։
Ամենարմատական օրինակը Փարիզն է։ 2023 թվականի սեպտեմբերից Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում արգելվել է էլեկտրական սկուտերների վարձակալությունը՝ քվեարկությունից հետո, որի ժամանակ մասնակիցների 89%-ը կողմ էր քվեարկել դրանց վերացմանը։ Այդ ժամանակ քաղաքում գործող երեք ընկերություններին հրամայվել էր հեռացնել իրենց տրանսպորտային միջոցները։
Փարիզում սահմանափակումները ավելի խիստ դարձան 2026 թվականի օգոստոսին։ Սաղավարտ և անդրադարձնող սարքավորումներ կրելը այժմ պարտադիր է քաղաքի հանրային ճանապարհներին էլեկտրական սկուտեր օգտագործող յուրաքանչյուրի համար, և սաղավարտ չկրելու համար տուգանքը կազմում է 135 եվրո։ Նվազագույն տարիքը 14 տարեկան է, իսկ առավելագույն թույլատրելի արագությունը՝ 25 կիլոմետր ժամում։
Մադրիդը նմանատիպ ուղի է ընտրել։ 2024 թվականին քաղաքային խորհուրդը չեղյալ է հայտարարել Իսպանիայի մայրաքաղաքում գործող էլեկտրական սկուտերների վարձակալության երեք ընկերությունների լիցենզիաները և հայտարարել, որ նորերը չի տրամադրի։
Նշված պատճառների թվում էին ապահովագրական ծածկույթի բացերը և արգելված տարածքներում տրանսպորտային միջոցների օգտագործումը կամ կայանումը կանխող տեխնոլոգիաների ներդրման բացակայությունը։
Բրյուսելում տարածաշրջանային կառավարությունը որոշում կայացրեց 2027 թվականի հունվարի 1-ից էլեկտրական սկուտերների համատեղ օգտագործման լիակատար արգելքի մասին: Գործող ընկերությունների լիցենզիաները լրանում են 2026 թվականի վերջին և չեն երկարաձգվի։
Որոշումը կայացվել է վթարների զգալի աճից հետո. 2025 թվականին Բրյուսելի տարածաշրջանում էլեկտրական սկուտերների հետ կապված միջադեպերի հետևանքով գրանցվել է 666 վնասվածք, ինչը նախորդ տարվա համեմատ 26%-ով ավելի է։
Իշխանությունները նաև նշում են լքված սկուտերների հետիոտների համար առաջացած խնդիրները, ինչպես նաև դրանց օգտագործումը հանցավոր գործունեության մեջ։
Բրյուսելը միանում է եվրոպական քաղաքների աճող ցանկին, որոնք արգելում են համատեղ օգտագործվող էլեկտրական սկուտերները՝ անվտանգության նկատառումներից ելնելով։
Պրահան կարգելի էլեկտրական սկուտերները 2026 թվականից՝ «մայթերում քաոսի» պատճառով։
Սաղավարտներ, ապահովագրություն և տարիքային սահմանափակումներ։
Իտալիան ընտրել է այլ մոտեցում՝ խստացնելով կանոնները տրանսպորտային միջոցների և դրանց ուղևորների համար։
Իտալական օրենսդրությունն այժմ պահանջում է սաղավարտ կրել, յուրաքանչյուր էլեկտրական սկուտերի համար հատուկ նույնականացման նշան և պարտադիր երրորդ կողմի պատասխանատվության ապահովագրություն։ Ապահովագրության պահանջները ուժի մեջ են մտել 2026 թվականին։
Ֆինլանդիայում 2025 թվականի հունիսից էլեկտրական սկուտերների մեծ մասի օգտագործման նվազագույն տարիքը 15 տարեկան է։ Արգելվում է նաև նման տրանսպորտային միջոցը 15 տարեկանից փոքր երեխային տրամադրել։ Միևնույն ժամանակ, մտցվել է ալկոհոլի 0.5% սահմանաչափ, և ոստիկանությանը տրվել է լիազորություն՝ օգտագործողների մոտ ալկոհոլի ստուգման և թմրանյութերի առկայության ստուգումներ անցկացնելու։
Հունգարիայում պարտադիր ապահովագրությունն արդեն տարածվել է էլեկտրական սկուտերների որոշակի կատեգորիաների վրա՝ կախված դրանց քաշից և առավելագույն արագությունից։
Գերմանիայում նոր շրջանակը խստացնում է էլեկտրական սկուտերների վարձույթով զբաղվող ընկերությունների, ինչպիսիք են Lime and Bolt-ը, պատասխանատվությունը վթարի դեպքում։
Նպատակն է ավելի հեշտացնել զոհերին փոխհատուցում տրամադրելը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ վարորդը չի կարող նույնականացվել, մինչդեռ ընկերությունները կարող են նաև պատասխանատվություն կրել մայթերին թողնված լքված սկուտերների պատճառով առաջացած վթարների համար։
Թվերը խոսուն են. վարձակալված սկուտերները 2023 թվականին կազմել են ապահովագրված էլեկտրական սկուտերների մոտ 20%-ը, բայց կապված են եղել դրանց հետ կապված փոխհատուցման պահանջների մոտ 40%-ի հետ։
Կիպրոսում նույնպես խթանվում է ավելի խիստ շրջանակ, որտեղ էլեկտրական սկուտեր օգտագործելու նվազագույն տարիքը 14-ից բարձրացվել է մինչև 17։
Միևնույն ժամանակ, հանրային քննարկման է դրվել որոշում, որը թույլ կտա էլեկտրական սկուտերները առգրավել 30-ից 90 օրով՝ լուրջ խախտումների դեպքում, ինչպիսիք են 17 տարեկանից փոքր անձանց կողմից վարելը, դրանց օգտագործումը ճանապարհներին, որտեղ դրանք արգելված են կամ ժամում 25 կիլոմետր արագության սահմանաչափը գերազանցելը։
Ընդհանուր հայտարարը միկրոմոբիլության արագ տարածմանը զուգընթաց ի հայտ եկած խնդիրների լուծման փորձն է՝ ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ, երեխաների կողմից օգտագործում, անպատշաճ ճանապարհներով և մայթերով երթևեկություն, ինչպես նաև վարձակալված տրանսպորտային միջոցների անվերահսկելի կայանատեղի։
Բաց մի թողեք
Ադրբեջանցին ահաբեկչություններ էր ծրագրել Մոլդովայում և Ուկրաինայում. Լուսանկար
Ռուսները գրոհել են ուկրաինա-մոլդովական սահմանային անցակետը․ զոհեր կան. Լուսանկար
Հունգարիան պարտվել է Ուկրաինայի համար ռուսական ակտիվների օգտագործման վերաբերյալ ԵՄ-ի հետ կապված վեճում