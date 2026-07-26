Արաղչիի պահանջը ԵՄ-ից և ՄԱԿ-ից

Իրանի ԱԳ նախարար Աբբաս Արաղչին ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասի հետ հեռախոսազրույցում կոչ է արել Եվրամիությանն ու ՄԱԿ-ին արձագանքել Կասպից ծովում իրանական առևտրային նավի ուղղությամբ իրականացված հարվածին։
Ինչպես հաղորդվել է՝ քննարկվել են տարածաշրջանային և միջազգային վերջին զարգացումները։
Բաց մի թողեք
ՆԱՏՕ-ի ստաժորը ձերբակալվել է Բելգիայում՝ օտարերկրյա լրտեսության դավադրության մեղադրանքով
«Առանց ինձ կսնանկանաք». Թրամփը հագել է «Թրամփ 2028» գլխարկն ու կատակել նախագահական 4-րդ ժամկետի մասին
Հակամարտությունը պետք է դադարեցվի․ ես հրաժարվում եմ միջնորդ լինելուց․ Տոկաևը՝ Պուտինին