26/07/2026

EU – Armenia

Արաղչիի պահանջը ԵՄ-ից և ՄԱԿ-ից

infomitk@gmail.com 26/07/2026 1 min read

Իրանի ԱԳ նախարար Աբբաս Արաղչին ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասի հետ հեռախոսազրույցում կոչ է արել Եվրամիությանն ու ՄԱԿ-ին արձագանքել Կասպից ծովում իրանական առևտրային նավի ուղղությամբ իրականացված հարվածին։

Ինչպես հաղորդվել է՝ քննարկվել են տարածաշրջանային և միջազգային վերջին զարգացումները։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՆԱՏՕ-ի ստաժորը ձերբակալվել է Բելգիայում՝ օտարերկրյա լրտեսության դավադրության մեղադրանքով

26/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Առանց ինձ կսնանկանաք». Թրամփը հագել է «Թրամփ 2028» գլխարկն ու կատակել նախագահական 4-րդ ժամկետի մասին

26/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հակամարտությունը պետք է դադարեցվի․ ես հրաժարվում եմ միջնորդ լինելուց․ Տոկաևը՝ Պուտինին

26/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռոնալդուն կոշտ պահանջներ է դրել և նոր աստղ է ընտրել Ալ-Նասրի համար

26/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արաղչիի պահանջը ԵՄ-ից և ՄԱԿ-ից

26/07/2026 infomitk@gmail.com

Հայաստանի տնտեսությունը հակամարդկային ճահճի եզրին

26/07/2026 infomitk@gmail.com

Ոչ բոլորին է պետք թույլ տալ մոտենալ Սուրբ հաղորդությանը․ Սամվել դպիր Գրիգորյան

26/07/2026 infomitk@gmail.com