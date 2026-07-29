Գիշերը լարված է եղել․ Իրանն ու ԱՄՆ-ն կրկին հարվածել են միմյանց

Անցած գիշերը Իրանը բալիստիկ հրթիռներ է արձակել Հորդանանում գտնվող ԱՄՆ ռազմական բազայի վրա:
CENTCOM-ը հայտարարել է, որ բոլոր հրթիռները որսացվել են։
ԱՄՆ-ն և Սաուդյան Արաբիան թիրախային հարվածներ են հասցրել Իրաքի արևելքում գտնվող ԻՀՊԿ-ին կից խմբավորումներին պատկանող լոգիստիկ օբյեկտներին և զենքի պահեստներին:
Հրամանատարությունը շեշտել է, որ սա պատասխան է եղել վերջին երեք օրերի ընթացքում իրանական անօդաչու սարքերի ավելի քան 30 հարձակումների։
Իր հերթին ԻՀՊԿ-ն հայտարարել է Հորմուզի նեղուցում երեք նավթատար նավերի վրա հարձակման մասին, որը խախտել է տարանցման կանոնները։
Բաց մի թողեք
Դուրովն «ահաբեկի՞չ» է․ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել
Արդյոք ո՞ղջ է Խամենեին և ո՞վ է իրականում կառավարում Իրանը․ The Times
Հզոր երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 13-ի