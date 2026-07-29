29/07/2026

EU – Armenia

Գիշերը լարված է եղել․ Իրանն ու ԱՄՆ-ն կրկին հարվածել են միմյանց

infomitk@gmail.com 29/07/2026 1 min read

Անցած գիշերը Իրանը բալիստիկ հրթիռներ է արձակել Հորդանանում գտնվող ԱՄՆ ռազմական բազայի վրա:

CENTCOM-ը հայտարարել է, որ բոլոր հրթիռները որսացվել են։

ԱՄՆ-ն և Սաուդյան Արաբիան թիրախային հարվածներ են հասցրել Իրաքի արևելքում գտնվող ԻՀՊԿ-ին կից խմբավորումներին պատկանող լոգիստիկ օբյեկտներին և զենքի պահեստներին:

Հրամանատարությունը շեշտել է, որ սա պատասխան է եղել վերջին երեք օրերի ընթացքում իրանական անօդաչու սարքերի ավելի քան 30 հարձակումների։

Իր հերթին ԻՀՊԿ-ն հայտարարել է Հորմուզի նեղուցում երեք նավթատար նավերի վրա հարձակման մասին, որը խախտել է տարանցման կանոնները։

Բաց մի թողեք

1 min read

Դուրովն «ահաբեկի՞չ» է․ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արդյոք ո՞ղջ է Խամենեին և ո՞վ է իրականում կառավարում Իրանը․ The Times

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հզոր երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 13-ի

29/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դուրովն «ահաբեկի՞չ» է․ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել

29/07/2026 infomitk@gmail.com

Հիշո՞ւմ եք Հռոմի ստատուտի հետ կապված «խրախճանքը»

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ու՞մ վրա է Լավրովն առաջարկում պարպել Ռուսաստանի զայրութը

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուս բլոգերի դեմ ՀՀ-ում քրգործ են հարուցել reel–ով հայերին վիրավորելու համար

29/07/2026 infomitk@gmail.com