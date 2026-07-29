Իսպանիայի Սանչեսը պաշտպանում է իր գործունեությունը

Իսպանիայի վարչապետը մատնանշում է անտառային հրդեհների ճգնաժամի հաղթահարման իր մոտեցումը և նվազեցնում կոռուպցիոն սկանդալների նշանակությունը:
ՄԱԴՐԻԴ – Ութ տարի իշխանության գալուց հետո Իսպանիայի սոցիալիստ առաջնորդ Պեդրո Սանչեսը պարծենում էր իր կառավարության սոցիալական և տնտեսական ցուցանիշներով՝ կոռուպցիոն սկանդալների և աճող քաղաքական ճգնաժամի ֆոնին։
Ամառային արձակուրդներին մեկնելուց առաջ իր վերջին մամուլի ասուլիսում ելույթ ունենալով՝ Իսպանիայի վարչապետը պաշտպանեց կլիմայական, սոցիալական և աշխատանքային քաղաքականությունները, որոնք, նրա պնդմամբ, կազմել են Իսպանիայի սոցիալիստների գլխավորած կառավարական կոալիցիայի անկյունաքարը։
2027 թվականին նախատեսված ընդհանուր ընտրությունների պատճառով վարչապետը մտավ ընտրությունների ռեժիմ՝ իր ելույթի զգալի մասը նվիրելով գլխավոր ընդդիմադիր Ժողովրդական կուսակցության (ԺԿ) դեմ հարձակումներին։
«Ինչպե՞ս կարձագանքեին մյուսները այս ճգնաժամերին», – հարցրեց նա՝ նկատի ունենալով վերջին ավերիչ անտառային հրդեհները, որոնք ավերել են հազարավոր հեկտարներ կենտրոնական Իսպանիայում։
Տնտեսական ճակատում սոցիալիստ առաջնորդը վերահաստատեց Իսպանիայի տնտեսության ուժեղ մակրոտնտեսական տվյալները՝ որպես իր վարչակազմի «հաջողության» ապացույց, որտեղ Իսպանիայի ՀՆԱ-ն 2026 թվականին աճել է 2.4%-ով՝ ըստ Եվրոպական հանձնաժողովի։
Ինչու՞ Իսպանիայի տնտեսությունը այդքան էլ լավ վիճակում չէ
«Մենք ժողովրդի կառավարությունն ենք և ժողովրդի համար», – եզրափակեց նա՝ մերժելով ընդդիմության և նույնիսկ իր կատալոնացի և բասկ ազգայնական կառավարող գործընկերների՝ Խունտի և PNV-ի պահանջները՝ խորհրդարանական կաթվածահարության պայմաններում վաղաժամկետ ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ։
Քաղաքական աջակցության բացակայությունը ստիպել է Սանչեսին երեք տարի անընդմեջ հետաձգել իր 2023 թվականի բյուջեն, ինչը աննախադեպ քայլ է իսպանական ժողովրդավարության մեջ և հակասում է 1978 թվականի սահմանադրության դրույթներին, որը պահանջում է, որ կառավարությունը ներկայացնի բյուջեի նախագիծ, նույնիսկ եթե այն մերժվի։
Վերջին ամիսներին Իսպանիայի առաջնորդի շուրջ տեղի է ունեցել ինտենսիվ դատական գործունեություն։
Նրա նախկին նախարարը և աջ ձեռքը՝ Խոսե Լուիս Աբալոսը, դատապարտվել է 24 տարվա ազատազրկման՝ պետական հատվածում կոռուպցիայի համար։
Մեկ այլ գործով նրա եղբայրը՝ Դավիդ Սանչեսը, ստացել է ինը տարվա որակազրկում պետական պաշտոններից, մինչդեռ առանձին դատավարություններում նրա կինը և նախկին բարձրաստիճան սոցիալիստ պաշտոնյաները դեռևս սպասում են դատավարությունների։
Միևնույն ժամանակ, նրա խորհրդատու՝ նախկին վարչապետ Խոսե Լուիս Ռոդրիգես Սապատերոյի նկատմամբ շարունակվում է բարձր մակարդակի հետաքննություն՝ ազդեցության չարաշահման և փողերի լվացման համար։
Մամուլի կողմից իր վարչակազմում և մերձավոր շրջապատում կոռուպցիայի դեպքերի մասին հարցին սոցիալիստ առաջնորդը, ինչպես նախկինում, հակադարձել է բոլոր դեպքերը որակելով «մեկուսացված», այլ ոչ թե «համակարգային»։
Վարչապետը պնդում է իր ընտանիքի և Սապատերոյի անմեղությունը՝ մեղադրելով Ժողովրդական կուսակցությանը և ծայրահեղ աջ Vox կուսակցությանը «անմարդկայնացման արշավ կազմակերպելու» մեջ, մասնավորապես՝ իր ընտանիքի դեմ, վերահաստատելով իր կառավարության զրոյական հանդուրժողականության կոռուպցիայի քաղաքականությունը։
«Մենք միշտ գործել ենք վճռականությամբ», – ասաց նա։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինայի Fire Point-ը հայտարարում է, որ ԵՄ բյուրոկրատիան խոչընդոտում է հրթիռների ընդլայնմանը
Թրամփի թիմն առաջին անգամ կայցելի Կիև․ իրավիճա՞կ է փոխվում
ԱՄՆ Սենատը համաձայնեցրել է ռուսական ապրանքների վրա մինչև 500% մաքսատուրքեր սահմանելու օրինագիծը