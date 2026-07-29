29/07/2026

EU – Armenia

Դատախազությունը պահանջում է Ռոբերտ Քոչարյանից, փոխկապակցված անձանցից գումար ու գույքեր բռնագանձել

infomitk@gmail.com 29/07/2026 1 min read

ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանից և նրան փոխկապակցված անձանցից Գլխավոր դատախազությունը պահանջում է բռնագանձել.

22 անշարժ գույք, որից 19-ի միջին շուկայական արժեքների հանրագումարը կազմում է 11.154.790.000 դրամ:

2 անշարժ գույքի գնման իրավունք:

3.084.965 ԱՄՆ դոլարով և 985.190.729 դրամով ձեռք բերված պարտատոմսեր, ավելի քան 1.405.059 դոլարի և 200 միլիոն դրամի ավանդ:

Պահանջը ներառում է նաև 13 իրավաբանական անձանցում մասնակցություն, որոնց թվում են՝ «Տոյոտա Երևան» ՍՊԸ-ն, «Նաիրի Ինշուրանս» ապահովագրական ՍՊԸ-ն և այլն, ինչպես նաև 4 իրավաբանական անձի մասնակցության ձեռքբերման արժեքը:

Ներկայացված հայցադիմումով պահանջվում է նաև.

4.025.914 դոլարի, 8.302.016.732 դրամի, 260.452.574 ռուբլիի և 589.741 եվրոյի չափով փոխառությունների պահանջի իրավունք:

2 տրանսպորտային միջոց, ինչպես նաև 3.822.451.103 դրամին համարժեք գումարով գույքի ձեռքբերման արժեքներ:

Գումարային պահանջը կազմում է 19.561.949.303 դրամ, ինչպես նաև 502.359.121 դրամ՝ որպես քրեական գործով վճարված գրավի գումարի ապօրինի մաս:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուս բլոգերի դեմ ՀՀ-ում քրգործ են հարուցել reel–ով հայերին վիրավորելու համար

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գլխավոր դատախազությունը գումար ու գույք է պահանջում բռնագանձել Գագիկ Խաչատրյանից և փոխկապակցված անձանցից

29/07/2026 infomitk@gmail.com

Ջալալ Հարությունյանը պատիժը կկրի ավելի մեղմ պայմաններում. մանրամասներ

29/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դուրովն «ահաբեկի՞չ» է․ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել

29/07/2026 infomitk@gmail.com

Հիշո՞ւմ եք Հռոմի ստատուտի հետ կապված «խրախճանքը»

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ու՞մ վրա է Լավրովն առաջարկում պարպել Ռուսաստանի զայրութը

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուս բլոգերի դեմ ՀՀ-ում քրգործ են հարուցել reel–ով հայերին վիրավորելու համար

29/07/2026 infomitk@gmail.com