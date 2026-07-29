Դուրովն «ահաբեկի՞չ» է․ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել

Ռուսաստանի Անվտանգության դաշնային ծառայությունը (ԱԴԾ) միջազգային հետախուզում է հայտարարել Telegram-ի հիմնադիր Պավել Դուրովի նկատմամբ։ Գերատեսչության տվյալներով՝ նա մեղադրվում է ահաբեկչական գործունեությանը նպաստելու մեջ։
ԱԴԾ-ն պնդում է՝ հետաքննությունը պարզել է, որ ուկրաինական հատուկ ծառայությունները օգտագործել են Telegram-ի «Դայվինչիկ/Լեո» բոտը՝ Ռուսաստանի քաղաքացիներին խաբեության և հոգեբանական ճնշման միջոցով դիվերսիայի մեջ գցելու համար։
Գերատեսչության տվյալներով՝ 2025 թվականի հուլիսից ի վեր Ռուսաստանի տարբեր շրջաններում ձերբակալվել է 12-ից 22 տարեկան 46 անձ։ Նրանք կասկածվում են իրավապահ մարմինների աշխատակիցների վրա հարձակվելու, ենթակառուցվածքային օբյեկտները հրկիզելու և կրիպտոարժույթների փոխանակման ծառայությունների միջոցով գումար փոխանցելու մեջ։
ԱԴԾ-ն պնդում է, որ ուկրաինական հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչները ներկայացել են որպես կանայք, նամակագրվել են երիտասարդ ռուս տղամարդկանց հետ և ստացել նրանց աշխարհագրական դիրքը և այլ անձնական տեղեկություններ։
Դրանից հետո, ըստ գերատեսչության, նրանց հետ կապ են հաստատել իրավապահ մարմինների աշխատակիցներ ներկայացող անձինք, ովքեր «անվտանգության ստուգումների» պատրվակով վախեցրել են իրենց զրուցակիցներին և համոզել նրանց հրկիզել և հարձակում գործել։
Բաց մի թողեք
Գիշերը լարված է եղել․ Իրանն ու ԱՄՆ-ն կրկին հարվածել են միմյանց
Արդյոք ո՞ղջ է Խամենեին և ո՞վ է իրականում կառավարում Իրանը․ The Times
Հզոր երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 13-ի