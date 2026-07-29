29/07/2026

EU – Armenia

Դուրովն «ահաբեկի՞չ» է․ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել

infomitk@gmail.com 29/07/2026 1 min read

Ռուսաստանի Անվտանգության դաշնային ծառայությունը (ԱԴԾ) միջազգային հետախուզում է հայտարարել Telegram-ի հիմնադիր Պավել Դուրովի նկատմամբ։ Գերատեսչության տվյալներով՝ նա մեղադրվում է ահաբեկչական գործունեությանը նպաստելու մեջ։

ԱԴԾ-ն պնդում է՝ հետաքննությունը պարզել է, որ ուկրաինական հատուկ ծառայությունները օգտագործել են Telegram-ի «Դայվինչիկ/Լեո» բոտը՝ Ռուսաստանի քաղաքացիներին խաբեության և հոգեբանական ճնշման միջոցով դիվերսիայի մեջ գցելու համար։

Գերատեսչության տվյալներով՝ 2025 թվականի հուլիսից ի վեր Ռուսաստանի տարբեր շրջաններում ձերբակալվել է 12-ից 22 տարեկան 46 անձ։ Նրանք կասկածվում են իրավապահ մարմինների աշխատակիցների վրա հարձակվելու, ենթակառուցվածքային օբյեկտները հրկիզելու և կրիպտոարժույթների փոխանակման ծառայությունների միջոցով գումար փոխանցելու մեջ։

ԱԴԾ-ն պնդում է, որ ուկրաինական հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչները ներկայացել են որպես կանայք, նամակագրվել են երիտասարդ ռուս տղամարդկանց հետ և ստացել նրանց աշխարհագրական դիրքը և այլ անձնական տեղեկություններ։

Դրանից հետո, ըստ գերատեսչության, նրանց հետ կապ են հաստատել իրավապահ մարմինների աշխատակիցներ ներկայացող անձինք, ովքեր «անվտանգության ստուգումների» պատրվակով վախեցրել են իրենց զրուցակիցներին և համոզել նրանց հրկիզել և հարձակում գործել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Գիշերը լարված է եղել․ Իրանն ու ԱՄՆ-ն կրկին հարվածել են միմյանց

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արդյոք ո՞ղջ է Խամենեին և ո՞վ է իրականում կառավարում Իրանը․ The Times

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հզոր երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 13-ի

29/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դուրովն «ահաբեկի՞չ» է․ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել

29/07/2026 infomitk@gmail.com

Հիշո՞ւմ եք Հռոմի ստատուտի հետ կապված «խրախճանքը»

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ու՞մ վրա է Լավրովն առաջարկում պարպել Ռուսաստանի զայրութը

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուս բլոգերի դեմ ՀՀ-ում քրգործ են հարուցել reel–ով հայերին վիրավորելու համար

29/07/2026 infomitk@gmail.com