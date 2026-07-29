29/07/2026

EU – Armenia

«Իմ մահվան մասին լուրերը խիստ չափազանցված են»

infomitk@gmail.com 29/07/2026

«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության վարչությունը նիստ է հրավիրել, որի օրակարգի հիմնական հարցն Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների նախագահների թեկնածությունների քննարկումն է։

Նիստի մեկնարկից առաջ լրագրողները վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանից հետաքրքվել են, թե իր պաշտոնանկության մասին շրջանառվող տեղեկությունները որքանո՞վ են հավաստի:

Արայիկ Հարությունյանը արձագանքել է՝ կրկնելով Մարկ Տվենի հայտնի արտահայտությունը. «Իմ մահվան մասին լուրերը խիստ չափազանցված են»։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱԺ-ում լրագրողների մասնագիտական գործունեության «նոր և աննախադեպ խստացումները» գործում են 2021 թ.-ից. Ռուբինյան

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԳՆ-ն սահմանել է պահանջված համարանիշների նոր չափորոշիչներ. գինը՝ մինչև 8 մլն դրամ. մանրամասներ

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարչապետը տեղեկացրել է, որ ավարտել է «Իշխանություն և առաջընթաց»-ի ընթերցանությունը. Լուսանկար

28/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դուրովն «ահաբեկի՞չ» է․ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել

29/07/2026 infomitk@gmail.com

Հիշո՞ւմ եք Հռոմի ստատուտի հետ կապված «խրախճանքը»

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ու՞մ վրա է Լավրովն առաջարկում պարպել Ռուսաստանի զայրութը

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուս բլոգերի դեմ ՀՀ-ում քրգործ են հարուցել reel–ով հայերին վիրավորելու համար

29/07/2026 infomitk@gmail.com