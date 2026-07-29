«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության վարչությունը նիստ է հրավիրել, որի օրակարգի հիմնական հարցն Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների նախագահների թեկնածությունների քննարկումն է։
Նիստի մեկնարկից առաջ լրագրողները վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանից հետաքրքվել են, թե իր պաշտոնանկության մասին շրջանառվող տեղեկությունները որքանո՞վ են հավաստի:
Արայիկ Հարությունյանը արձագանքել է՝ կրկնելով Մարկ Տվենի հայտնի արտահայտությունը. «Իմ մահվան մասին լուրերը խիստ չափազանցված են»։
Բաց մի թողեք
ԱԺ-ում լրագրողների մասնագիտական գործունեության «նոր և աննախադեպ խստացումները» գործում են 2021 թ.-ից. Ռուբինյան
ՆԳՆ-ն սահմանել է պահանջված համարանիշների նոր չափորոշիչներ. գինը՝ մինչև 8 մլն դրամ. մանրամասներ
Վարչապետը տեղեկացրել է, որ ավարտել է «Իշխանություն և առաջընթաց»-ի ընթերցանությունը. Լուսանկար