Ու՞մ վրա է Լավրովն առաջարկում պարպել Ռուսաստանի զայրութը

Ռուսաստանին անհրաժեշտ է դրևսորել «առողջ զայրույթ» իր արտաքին քաղաքականության մեջ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այս կարծիքը կիսել է ՏԱՍՍ-ի գլխավոր տնօրենի հետ հարցազրույցում։
«Եվ մեզ նույն առողջ զայրույթն է պետք արտաքին ճակատում։ Ոչ թե ընկնել որևէ հիստերիա մեջ, պարզապես ինքդ քո ներսում եզրակացություն անել. «Միայն ստուգիր»։ Վստահելը՝ հետո կտեսնենք, բայց նախ ստուգեկ, և ամենակարևորը՝ հավատարիմ առաջ մղել քո դիրքորոշումը», – նշել է դիվանագետը։
Լավրովը նաև մեջբերել է կայսերական Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Գորչակովի հայտնի մեջբերումը. «Ռուսաստանը զայրացած չէ, Ռուսաստանը կենտրոնանում է»։
Ըստ ներկայիս արտաքին գործերի նախարարի՝ ստեղծված իրավիճակում Մոսկվան չպետք է «զայրանա և նյարդերը վատնի», երբ կարող է կենտրոնանալ և «արագացնել ամեն ինչ առողջ զայրույթի շնորհիվ»։
Բաց մի թողեք
Իրավիճակը լուրջ է, ամբողջ արևմտյան աշխարհը շրջվել է Ռուսաստանի դեմ․ Լավրովը մի շարք հարցերի է անդրադարձել
Պուտինը Ալիևի հետ շփվել է Փաշինյանի հետ, մեղմ ասած՝ «սառը» հեռախոսազրույցի հաջորդ օրը
Օմսկում Ղազախստանի նախագահից «սառը ցնցուղը» կարելի է փոխհատուցել երևանյան «թեժ աշունով»