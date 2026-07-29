29/07/2026

EU – Armenia

Ու՞մ վրա է Լավրովն առաջարկում պարպել Ռուսաստանի զայրութը

infomitk@gmail.com 29/07/2026 1 min read

Ռուսաստանին անհրաժեշտ է դրևսորել «առողջ զայրույթ» իր արտաքին քաղաքականության մեջ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այս կարծիքը կիսել է ՏԱՍՍ-ի գլխավոր տնօրենի հետ հարցազրույցում։

«Եվ մեզ նույն առողջ զայրույթն է պետք արտաքին ճակատում։ Ոչ թե ընկնել որևէ հիստերիա մեջ, պարզապես ինքդ քո ներսում եզրակացություն անել. «Միայն ստուգիր»։ Վստահելը՝ հետո կտեսնենք, բայց նախ ստուգեկ, և ամենակարևորը՝ հավատարիմ առաջ մղել քո դիրքորոշումը», – նշել է դիվանագետը։

Լավրովը նաև մեջբերել է կայսերական Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Գորչակովի հայտնի մեջբերումը. «Ռուսաստանը զայրացած չէ, Ռուսաստանը կենտրոնանում է»։

Ըստ ներկայիս արտաքին գործերի նախարարի՝ ստեղծված իրավիճակում Մոսկվան չպետք է «զայրանա և նյարդերը վատնի», երբ կարող է կենտրոնանալ և «արագացնել ամեն ինչ առողջ զայրույթի շնորհիվ»։

Բաց մի թողեք

Իրավիճակը լուրջ է, ամբողջ արևմտյան աշխարհը շրջվել է Ռուսաստանի դեմ․ Լավրովը մի շարք հարցերի է անդրադարձել

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինը Ալիևի հետ շփվել է Փաշինյանի հետ, մեղմ ասած՝ «սառը» հեռախոսազրույցի հաջորդ օրը

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Օմսկում Ղազախստանի նախագահից «սառը ցնցուղը» կարելի է փոխհատուցել երևանյան «թեժ աշունով»

29/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դուրովն «ահաբեկի՞չ» է․ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել

29/07/2026 infomitk@gmail.com

Հիշո՞ւմ եք Հռոմի ստատուտի հետ կապված «խրախճանքը»

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ու՞մ վրա է Լավրովն առաջարկում պարպել Ռուսաստանի զայրութը

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուս բլոգերի դեմ ՀՀ-ում քրգործ են հարուցել reel–ով հայերին վիրավորելու համար

29/07/2026 infomitk@gmail.com