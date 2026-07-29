29/07/2026

EU – Armenia

Ռուս բլոգերի դեմ ՀՀ-ում քրգործ են հարուցել reel–ով հայերին վիրավորելու համար

infomitk@gmail.com 29/07/2026 1 min read

ՀՀ-ում հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել ռուս բլոգեր Նադեժդա Պիրոժկովայի նկատմամբ, որը reel–ի միջոցով վիրավորել է հայերին։

Այս մասին «Вот Так»–ի գրավոր հարցմանն ի պատասխան հայտնել են ՀՀ քննչական կոմիտեից, հաղորդում է Sputnik-ը։

Բանն այն է, որ բլոգերը «Ինստագրամի» իր էջում հուլիսի 14-ին տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ հայերին առնետներ է անվանել ու վրդովվել է, որ Վարդավառին իրեն ջրել են։ Նա նաև Վարդավառի ընթացքում իրար ու անցորդներին ջրող քաղաքացիներին անվանել է անտակտ ու նշել, որ դա ագրեսիայի դրսևորում է։ Այս reel–ին կտրուկ արձագանքել են հայ օգտատերերը և ռուսական սփյուռքի մի մասը։

«ՔԿ–ում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Նախաքննության ընթացքում նշված էջի օգտատերը ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության ծառայողների կողմից հայտնաբերվել և ներկայանացվել է վարույթն իրականացնող մարմին։ Նրա նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել ատելություն, խտրականություն, անհանդուրժողականություն կամ թշնամանք հրահրելուն կամ քարոզելուն ուղղված հրապարակային խոսք, ինչպես նաև այդ նպատակով նյութեր կամ առարկաներ տարածելու հոդվածով»,– նշել են ՔԿ–ից։

Նադեժդա Պիրոժկովայի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել բացակայելու արգելքը։ Նախաքննությունը շարունակվում է։

Սկանդալային բլոգերը ենթադրաբար Հայաստանում է ապրում 2025 թվականի գարնանից։

Բաց մի թողեք

1 min read

Դատախազությունը պահանջում է Ռոբերտ Քոչարյանից, փոխկապակցված անձանցից գումար ու գույքեր բռնագանձել

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գլխավոր դատախազությունը գումար ու գույք է պահանջում բռնագանձել Գագիկ Խաչատրյանից և փոխկապակցված անձանցից

29/07/2026 infomitk@gmail.com

Ջալալ Հարությունյանը պատիժը կկրի ավելի մեղմ պայմաններում. մանրամասներ

29/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դուրովն «ահաբեկի՞չ» է․ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել

29/07/2026 infomitk@gmail.com

Հիշո՞ւմ եք Հռոմի ստատուտի հետ կապված «խրախճանքը»

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ու՞մ վրա է Լավրովն առաջարկում պարպել Ռուսաստանի զայրութը

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուս բլոգերի դեմ ՀՀ-ում քրգործ են հարուցել reel–ով հայերին վիրավորելու համար

29/07/2026 infomitk@gmail.com