Տեսագրությունն ամեն ինչ չի ասում. Ղալումյանը՝ Կոնջորյանի մասնակցությամբ ծեծի մասին

«Քաղաքացիական պայմանագիր» վարչության արտահերթ նիստից առաջ ԱԺ Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վահե Ղալումյանը կարիք չտեսավ մեկնաբանել ՔՊ խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի եղբոր մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպը։
«Միջադեպի մասին մամուլից գիտեմ։ Ամբողջական պատկերացում չունեմ, մեկնաբանելու կարիք չեմ տեսնում։ Տեսագրությունը տեսել եմ, բայց այն ամեն ինչ չի ասում»,- ասաց Ղալումյանը։
Հարցին, թե արդյոք կպահպանի՞ իր պաշտոնը, Ղալումյանը պատասխանեց. «Վարչությունն է որոշելու»։
Բաց մի թողեք
Հիշո՞ւմ եք Հռոմի ստատուտի հետ կապված «խրախճանքը»
ԵԿՄ-ն իմ կյանքն է, իմ ապրածը, ես տեղյակ չեմ. Միքայելյանը՝ ԵԿՄ կառույցը լուծարելու մասին
«Երբ մանևրելու տեղ այլևս չի մնացել»