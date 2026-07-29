29/07/2026

EU – Armenia

Տեսագրությունն ամեն ինչ չի ասում. Ղալումյանը՝ Կոնջորյանի մասնակցությամբ ծեծի մասին

infomitk@gmail.com 29/07/2026 1 min read

«Քաղաքացիական պայմանագիր» վարչության արտահերթ նիստից առաջ ԱԺ Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վահե Ղալումյանը կարիք չտեսավ մեկնաբանել ՔՊ խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի եղբոր մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպը։

«Միջադեպի մասին մամուլից գիտեմ։ Ամբողջական պատկերացում չունեմ, մեկնաբանելու կարիք չեմ տեսնում։ Տեսագրությունը տեսել եմ, բայց այն ամեն ինչ չի ասում»,- ասաց Ղալումյանը։

Հարցին, թե արդյոք կպահպանի՞ իր պաշտոնը, Ղալումյանը պատասխանեց. «Վարչությունն է որոշելու»։

Բաց մի թողեք

Հիշո՞ւմ եք Հռոմի ստատուտի հետ կապված «խրախճանքը»

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵԿՄ-ն իմ կյանքն է, իմ ապրածը, ես տեղյակ չեմ. Միքայելյանը՝ ԵԿՄ կառույցը լուծարելու մասին

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Երբ մանևրելու տեղ այլևս չի մնացել»

29/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դուրովն «ահաբեկի՞չ» է․ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել

29/07/2026 infomitk@gmail.com

Հիշո՞ւմ եք Հռոմի ստատուտի հետ կապված «խրախճանքը»

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ու՞մ վրա է Լավրովն առաջարկում պարպել Ռուսաստանի զայրութը

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուս բլոգերի դեմ ՀՀ-ում քրգործ են հարուցել reel–ով հայերին վիրավորելու համար

29/07/2026 infomitk@gmail.com