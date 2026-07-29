29/07/2026

EU – Armenia

Քանի որ հանցագործության ենթադրյալ կատարողի եղբայրը բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ է՝ նրա մասով հաղորդում ներկայացրինք. Իոաննիսյան

infomitk@gmail.com 29/07/2026

«Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» ՀԿ ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոաննիսյանի ֆեյսբուքյան գրառումը.

Ավետ Կոնջորյանի կողմից հրապարակային կերպով (մեքենայի մեջից` փողոցում) առերևույթ սեռական բնույթի հայհոյանքներ հնչեցնելու դեպքով խուլիգանության հատկանիշներով հաղորդում ենք ներկայացրել դատախազություն։

«Իրազեկ քաղաքացիների միավորումում» մենք դատապարտում ենք ցանկացած բռնություն, բայց նաև անընդունելի ենք համարում փողոցում սեռական բնույթի հայհոյանքներ բղավելը։ Վերջինս, ինչպես և բռնությունը, քրեական օրենսգրքով արգելված արարքներ են։

Եվ, քանի որ բռնության դեպքով իրավապահներն արդեն իսկ զբաղվում էին, իսկ առերևույթ խուլիգանության (հայհոյանքներ բղավելու) դեպքով` ոչ, և, քանի որ հանցագործության ենթադրյալ կատարողի եղբայրը բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ է (ու ռիսկ կա, որ իրավապահները աչք փակեն դրա վրա) վերջինիս մասով հաղորդում ներկայացրեցինք։

Մենք պետք է պայքարենք, որ փողոցում/հրապարակային սեռական բնույթի հայհոյանք հնչեցնողների նկատմամբ իրավապահները դրսևորեն միանման պահվածք՝ անկախ այդ անձանց (կամ նրանց մերձավոր ազգականների) կարգավիճակից։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կաթողիկոսին ԱԺ-ում կփոխարինի՞ կարգալույծ Արամայիս Թախմազյանը, գուցե՝ Արամոն

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Օրվա կարևորագույն նորությունները

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՊՆ-ն՝ իբր դաժան ծեծի ենթարկված զինծառայողի մասին լուրերի մասով հաղորդագրություն է տարածել

29/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դուրովն «ահաբեկի՞չ» է․ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել

29/07/2026 infomitk@gmail.com

Հիշո՞ւմ եք Հռոմի ստատուտի հետ կապված «խրախճանքը»

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ու՞մ վրա է Լավրովն առաջարկում պարպել Ռուսաստանի զայրութը

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուս բլոգերի դեմ ՀՀ-ում քրգործ են հարուցել reel–ով հայերին վիրավորելու համար

29/07/2026 infomitk@gmail.com