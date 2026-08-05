05/08/2026

EU – Armenia

Ադրբեջանում լուրջ աղետ է

infomitk@gmail.com 05/08/2026 1 min read

Ադրբեջանում ջրի պակասը ներկայումս դառնում է ավելի ու ավելի լուրջ խնդիր, ադրբեջանական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում հայտարարել է ՄԱԿ-ի Սննդի և գյուղատնտեսության կազմակերպության (FAO) Ադրբեջանում ներկայացուցիչ Նասար Հայաթը։

Նրա խոսքով՝ համաշխարհային քաղցրահամ ջրերի պաշարների մոտ 70%-ն օգտագործվում է գյուղատնտեսական նպատակներով։

«Ջրի պակասը դառնում է ավելի ու ավելի լուրջ խնդիր Ադրբեջանում։ Ադրբեջանը բոլոր գետերի համար հոսանքն ի վար է։

Ադրբեջանի քաղցրահամ ջրերի մեծ մասը գալիս է հարևան երկրներից հոսող գետերից։ Հետևաբար, անհրաժեշտ է որոշել, թե ինչպես արդյունավետ օգտագործել ջուրը։

Առանց ջրային ռեսուրսների անհնար է արտադրել անհրաժեշտ սնունդը։ Մենք պետք է խուսափենք չափազանց ոռոգումից և չպետք է թույլ տանք, որ ջուրը գոլորշիանա արևի տակ», – նշել է նա։

Բաց մի թողեք

1 min read

Զինված մտել են Սիրուշոյի խանութներ

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

3-4 տարեկանում մտել եք սրճարան, հաստավիզ ախրաննիկներ են եղե՞լ

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրք խոհարարը ՀՀ ԱԺ նախագահին հրավիրել է Ադանա՝ քաբաբ ուտելու

05/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Էստոնիան 45 տարի ժամկետով պաշտպանական վարկ է վերցնում. Լուսանկար

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մնաց դագաղ սարքողները հպարտանան իրենց «շրջանառության աճով»

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանում լուրջ աղետ է

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արագածոտնի նախկին մարզպետից կբռնագանձվեն շուրջ 184 միլիոն դրամ և անշարժ գույք

05/08/2026 infomitk@gmail.com