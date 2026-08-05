05/08/2026

EU – Armenia

Էստոնիան 45 տարի ժամկետով պաշտպանական վարկ է վերցնում. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 05/08/2026 1 min read

Էստոնիան Եվրոպական հանձնաժողովի հետ ստորագրել է ֆինանսավորման համաձայնագիր «Եվրոպայի անվտանգության գործողություն» (SAFE) ծրագրի շրջանակներում:

Տալլինը կստանա մինչև 2.34 միլիարդ եվրո երկարաժամկետ վարկ՝ ազգային պաշտպանության ներդրումների համար։

Ֆինանսների նախարարությունը նշել է, որ վարկը կարագացնի Պաշտպանության նախարարության կողմից պաշտպանական կարողությունների բարելավմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը։

Էստոնիան որոշել է առաջիկա տարիներին պահպանել պաշտպանական ծախսերը ՀՆԱ-ի 5%-ից բարձր, և վարկը կօգնի նվազեցնել պետական ​​բյուջեի վրա պաշտպանական ծախսերի ավելացման հետևանքով առաջացած բեռը։

SAFE վարկի օգտագործումը թույլ կտա Էստոնիային ստանալ ֆինանսավորում ավելի բարենպաստ պայմաններով, քան կարող էր ինքնուրույն, քանի որ Եվրամիությունը՝ որպես խոշոր թողարկող, կարող է վարկ վերցնել ավելի ցածր տոկոսադրույքներով, քան Էստոնիան։

ԵՄ-ն նախատեսում է SAFE ծրագրի շրջանակներում ֆինանսական շուկաներից վարկ վերցնել մինչև 150 միլիարդ եվրո՝ բաշխելով միջոցները անդամ պետությունների միջև։ Վարկը նախատեսված է 45 տարվա ժամկետով։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանի և Եվրոպայի նախկին պաշտոնյաները գաղտնի հանդիպում են ունեցել Վիեննայում

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն ռուսական ակտիվներից ստացել է ևս 1.4 միլիարդ եվրո և խոստացել տրամադրել Ուկրաինային

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոսկվան իմաստ չի տեսնում՝ ՆԱՏՕ-ն դեմ է ՀԱՊԿ-ի հետ երկխոսությանը

05/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Էստոնիան 45 տարի ժամկետով պաշտպանական վարկ է վերցնում. Լուսանկար

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մնաց դագաղ սարքողները հպարտանան իրենց «շրջանառության աճով»

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանում լուրջ աղետ է

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արագածոտնի նախկին մարզպետից կբռնագանձվեն շուրջ 184 միլիոն դրամ և անշարժ գույք

05/08/2026 infomitk@gmail.com