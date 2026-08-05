Բրյուսելն ընդդեմ Պեկինի. Նոր առևտրային պայքար է սկսվում Մարոկկոյում և Թուրքիայում

Պեկինի ներդրումային արշավը Մարոկկոյում և Թուրքիայում բացում է նոր ուղիներ դեպի ԵՄ շուկա, ստիպելով Բրյուսելին պատրաստել իր պատասխանը: Սակայն նրա առևտրային պաշտպանության գործիքակազմը գնալով ավելի ու ավելի դժվարանում է համընթաց քայլել:
Քանի որ վերջին տարիներին ԵՄ-ն լցվել է էժան չինական ներմուծման ալիքով, Բրյուսելն այժմ բախվում է նոր մարտահրավերի. նոր ներմուծման ուղիներ, որոնք անցնում են Մարոկկոյի և Թուրքիայի՝ ԵՄ հարևան երկրների միջով, որտեղ Պեկինը կարող է օգտագործել դաշինքի հետ առանց մաքսատուրքի առևտրային համաձայնագրերը:
Այդ երկրներում մեծ ներդրումներ կատարելով՝ Չինաստանը ձգտում է շրջանցել ԵՄ առևտրային արգելքները, այդ թվում՝ ԵՄ-ի կողմից էլեկտրական մեքենաների նման ապրանքների վրա սահմանված լրացուցիչ մաքսատուրքերը, և իր արդյունաբերական գերհզորությունը ուղղորդել դեպի եվրոպական շուկա:
Եվրոպացի քաղաքական գործիչներն այժմ պատրաստվում են այս դարպասային երկրների միջոցով առանց մաքսատուրքի մուտք գործող ցածրարժեք չինական ապրանքների աճին՝ շնորհիվ Մարոկկոյի հետ առևտուրը ազատականացնող ասոցացման համաձայնագրի և Թուրքիային ԵՄ-ին կապող մաքսային միության:
Եվրահանձնաժողովը հունիսին բանակցություններ սկսեց Պեկինի հետ՝ փորձելով վերականգնել առևտրային հարաբերությունները, որոնք ԵՄ-ին թողել են 1 միլիարդ եվրոյի դեֆիցիտով: Սակայն, մինչև հոկտեմբեր՝ առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչի կողմից սահմանված վերջնաժամկետը, հստակ արդյունքների հասնելը երաշխավորված չէ։
Բրյուսելն արդեն հստակեցրել է, որ պատրաստ է կիրառել նոր միակողմանի առևտրային պաշտպանության միջոցներ։ Սակայն Պեկինը գնալով ավելի հմուտ է դառնում ԵՄ ավանդական առևտրային գործիքները, մասնավորապես՝ առևտրային պաշտպանության սակագները շրջանցելու հարցում։
Նրա շրջանցման ռազմավարությունն այժմ Մարոկկոյի և Թուրքիայի միջով անցնելն է, որոնք դառնում են ԵՄ-ի և Չինաստանի առևտրային պայքարի նոր առաջնագիծը։
Միլիարդավոր ներդրումներ
Անկախ հետազոտական Rhodium Group-ի տվյալներով՝ վերջին չորս տարիների ընթացքում այս ներդրումները Մարոկկոյում հասել են ռեկորդային 6 միլիարդ դոլարի և Թուրքիայում՝ 2 միլիարդ դոլարի։
Կահիրեն նույնպես ներգրավում է չինական միջոցներ, միայն 2025 թվականին ներդրվել է 6 միլիարդ դոլար։ Սակայն Եգիպտոսում արտադրված չինական արտադրանքը հիմնականում արտահանվում է ԱՄՆ և Պարսից ծոցի երկրներ։
Մարոկկոյում Պեկինը ներդրումներ է կատարել էլեկտրական մեքենաների (EV) արտադրության ամբողջական էկոհամակարգում։ «COVID-19-ից հետո սկսվեց իրական երկարաժամկետ միտում։ Մենք տեսնում ենք, որ չինական ընկերությունները գործունեություն են ծավալում երկրում՝ բարձր ավելացված արժեք ունեցող ապրանքներ արտադրելու համար», – Euronews-ին ասել է Rhodium Group-ի փորձագետ Արմանդ Մեյերը։
Չինական մարտկոցների արտադրող Gotion-ը հաստատվում է երկրում, ինչպես նաև մարտկոցների նյութեր արտադրող BTR-ը, Tinci-ն և Huayou-ն, ավտոմեքենաների արգելակների արտադրող APG-ն և անվադողերի արտադրող Sentury Tire-ը։ Բոլորը շուտով գործարաններ կունենան Մարոկկոյում։
ԵՄ-ն, որը 2024 թվականին չինական էլեկտրական մեքենաների վրա հակասուբսիդային տուրքեր սահմանեց, մտահոգված է Չինաստանի հարևան երկրներ մուտք գործելու հնարավորությամբ։
Թուրքիայում ներդրումների մի մասը ուղղված է տեղական շուկային, մինչդեռ չինական արտահանման ծրագրերը նույնպես սպառնում են եվրոպացի արտադրողներին։ Չինաստանի էլեկտրական մեքենաների հսկա BYD-ին արտոնյալ մուտքի իրավունք է տրվել թուրքական շուկա՝ գործարան կառուցելու համար, չնայած նախագիծը առայժմ կասեցված է։
«Գաղափարն այն էր, որ մեգա-գործարան կառուցվեր՝ թուրքական ներմուծման տուրքերից ազատման դիմաց, քանի որ Թուրքիան չինական էլեկտրական մեքենաների վրա մաքսատուրքեր է սահմանում», – ասել է Մեյերը։ Չինական կենցաղային տեխնիկայի արտադրող Haier-ը նույնպես ներդրումներ է կատարում երկրում, ինչպես նաև Astronergy-ն, որը արտադրում է արևային վահանակներ։
Չինաստանի արտադրական ներուժը այդ երկրներում ընդգրկում է բազմաթիվ ոլորտներ՝ օգտագործելով ԵՄ-ի հետ կնքված առևտրային համաձայնագրերը, որոնք ընդգրկում են ապրանքների լայն շրջանակ։
«Մարոկկոյի և Թուրքիայի հետ ազատ առևտրի համաձայնագրերը ընդգրկում են գրեթե բոլոր ապրանքները։ Այսպիսով, բարդ է հակազդել չինական արտահանման ռազմավարությանը», – Euronews-ին ասել է Համաշխարհային տնտեսության հետազոտությունների և փորձագիտության ֆրանսիական կենտրոնի տնտեսագետ Թոմաս Գրյեբինեն։
Գրյեբինեն հավելել է, որ Չինաստանը հասկացել է, որ այս երկրները կարող են ծառայել որպես «միջանկյալ հարթակ», որտեղ ներդրումները տարեցտարի աճում են։
«Այս դարպասային երկրներում ներդրումները կազմում են Չինաստանի ընդհանուր ներդրումների մոտ մեկ քառորդը Եվրոպայում և Մաղրիբում», – ասել է նա։
Մարոկկոյի և Թուրքիայի ԵՄ շուկա մուտք գործելու նվազեցում
Այնուամենայնիվ, մարտին հանձնաժողովը առաջարկեց «Արդյունաբերական արագացուցիչի մասին» (IAA) անվամբ պատմական օրինագիծ, որը նպատակ ունի պաշտպանել ԵՄ շուկան օտարերկրյա մրցակիցներից՝ առաջացնելով Չինաստանի զայրույթը։
IAA-ն ստեղծում է եվրոպական նախապատվություն պետական գնումներին և ԵՄ պետական ֆինանսավորման սխեմաներին մուտք գործելու համար՝ որոշակի պայմաններում բացառելով ԵՄ անդամ չհանդիսացող երկրներին: Հատկապես թիրախավորվել է Չինաստանը, ինչը հանգեցրել է Պեկինի կողմից հակադարձ գործողությունների սպառնալիքների։
ԵՄ-ից դուրս գտնվող արժեքային շղթաների մի մասը գտնող արդյունաբերությունները նույնպես կոչ են անում Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին ներառել այդ երկրները։ Euronews-ը տեղեկացել է, որ ACEA-ն, օրինակ, որը ներկայացնում է եվրոպական ավտոարտադրողներին Բրյուսելում, լոբբինգ է անում ԵՄ օրենսդիրների մոտ՝ ներառելու Մարոկկոյին, որտեղ շատ եվրոպական արտադրողներ ունեն արտադրական գործարաններ։
Հակասական է, բայց եթե Մարոկկոն և Թուրքիան, որտեղ նույնպես տեղակայված են եվրոպական ավտոարտադրողներ, համարվեին վստահելի գործընկերներ, որոնց արտադրանքը կարող էր պիտակավորվել որպես «Արտադրված է Եվրոպայում», դա կծառայեր նաև Պեկինի շահերին՝ չնայած ԵՄ-ի հետ ավտոմոբիլային ոլորտում կատաղի մրցակցությանը, քանի որ Չինաստանը այնտեղ գործարաններ է կառուցում։
«Չինացիները լավ գիտեն, որ մի շարք ընկերություններ իրենց արժեքային շղթայի մի մասը տեղակայել են այդ երկրներում և ակտիվորեն լոբբինգ են անում՝ ապահովելու համար, որ Մարոկկոն և Թուրքիան չբացառվեն «Արտադրված է Եվրոպայում» համարվողից», – ասել է ֆրանսիացի սոցիալիստ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Պիեռ Ժուվեն։
«Սա Պեկինի ներդրումային և սակագնային շրջանցման ռազմավարության մի մասն է», – ասել է նա։
Եվրախորհրդարանի պատգամավորը քարոզարշավ է իրականացնում Մարոկկոյին և Թուրքիային IAA-ի շրջանակից բացառելու համար, եթե երկու երկրներն էլ չբացեն իրենց պետական գնումների շուկաները ԵՄ ընկերությունների համար։
Այդ դիրքորոշումը պաշտպանում են ֆրանսիացի լիբերալ Եվրախորհրդարանի անդամ Քրիստոֆ Գրուդլերը և գերմանացի կանաչների Եվրախորհրդարանի անդամ Աննա Կավազինին, որոնք, ինչպես սպասվում է, սեպտեմբերին զեկույց կներկայացնեն Եվրախորհրդարանի գործընկեր պատգամավորներին այս հարցի վերաբերյալ։
ԵՄ առևտրային պաշտպանության գործիքները արդյունավետ չեն
Նման օրինագծի բացակայության դեպքում ԵՄ առևտրային պաշտպանության գործիքները մնում են համեստ՝ համեմատած հարևան երկրներում արտադրվող էժան չինական ապրանքների առաջիկա ալիքի մասշտաբների հետ։
ԵՄ-ն կարող է լուծել չինական դեմպինգի խնդիրը՝ երբ ապրանքը վաճառվում է իր սովորական արժեքից ցածր՝ միայն ապրանք առ ապրանք, ինչպես նաև սակագների շրջանցման խնդիրը, երբ ապրանքների մասերը գալիս են Չինաստանից և հավաքվել են միայն Մարոկկոյում կամ Թուրքիայում։ Հանձնաժողովը սովորաբար գնահատում է այդ երկրներում ստեղծված ավելացված արժեքը, նախքան չինական ընկերությունների նկատմամբ տուրքեր սահմանելու որոշում կայացնելը։
«Տարիներ շարունակ խնդիրը հիմնականում այդ երկրների միջով բեռնափոխադրումն էր, որտեղ չինացի արտահանողները պարզապես փոխում էին ծագման վկայականը, բայց ԵՄ շուկայի պաշտպանությունն այժմ շատ ավելի մարտահրավեր է դարձել», – Euronews-ին ասել է RB Legal իրավաբանական ընկերության գործընկեր Լորան Ռուսմանը։
Ռուսմանը ներկայացրել է եվրոպական ապակե մանրաթել արտադրողներին, որոնց արտադրանքն օգտագործվում է որպես ամրացնող նյութեր՝ էժան չինական ներմուծման դեմ պայքարում։ Ի վերջո, Չինաստանից և Եգիպտոսում գտնվող չինական ընկերություններից ապակե մանրաթելը 2020 թվականին հարվածի տակ դրվեց ԵՄ հակադեմպինգային և հակասուբսիդիոն տուրքերով։
Սակայն Հանձնաժողովը ստիպված եղավ նոր գործեր բացել Մարոկկոյից և Թուրքիայից ներմուծված ապակե մանրաթելային գործվածքների վերաբերյալ, որոնք օգտագործվում են քամու տուրբինների շեղբերում։ 2022 թվականին այն պարզեց, որ դրանք պատրաստված են չինական ապակե մանրաթելից, որն արդեն ենթարկվում էր ԵՄ հակադեմպինգային տուրքերի, որոնք սահմանվել էին 2020 թվականին, ինչը սակագների շրջանցման դասական դեպք է։
Վերջերս՝ 2025 թվականին, Հանձնաժողովը նաև փոխհատուցման տուրքեր սահմանեց Մարոկկոյում արտադրված ալյումինե ճանապարհային անիվների վրա՝ եզրակացնելով, որ Չինաստանը անարդարացիորեն սուբսիդավորել է դրանք։
Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (OECD) տվյալներով՝ չինական ընկերությունները մինչև ութ անգամ ավելի շատ սուբսիդիաներ են ստանում, քան արևմտյան ընկերությունները։
Վերջերս Մարոկկոյում և Թուրքիայում կատարված ներդրումների շնորհիվ ԵՄ գործադիր մարմինը բախվում է նոր մարտահրավերի. չինական ընկերությունները գործարաններ են հիմնում արտասահմանում՝ այդ երկրներում ստեղծելով ավելի շատ ավելացված արժեք, քան Չինաստանում։
«Այդ դեպքերում Հանձնաժողովը այլևս չի կարող հույսը դնել շրջանցման դեմ պայքարի կանոնների վրա և ստիպված է նոր հետաքննություն սկսել։ Խնդիրն այն է, որ շատ ավելի դժվար է ապացուցել դեմպինգային կամ անարդար սուբսիդիաները, ինչը շատ ավելի դժվարացնում է եվրոպական շուկան պաշտպանելու համար բավականաչափ բարձր տուրքերի սահմանումը», – Euronews-ին ասել է Nishimura & Asahi իրավաբանական ընկերության Վիկտոր Քրոչեն։
Սակայն, նայելով Եվրոպական Միության Արդարադատության դատարանի վերջին որոշումներին, փաստաբանը կարծում է, որ ԵՄ դատավորները աստիճանաբար թույլ կտան Հանձնաժողովին «ավելի ագրեսիվ» լինել ԵՄ հարևան երկրներում գտնվող չինական գործողությունների նկատմամբ։
«Հանձնաժողովը ստիպված կլինի մշակել նոր գործիքներ։ Այն կփորձի ընդլայնել շրջանցման հայեցակարգի սահմանները՝ ժամանակին համընթաց քայլելու համար, նույնիսկ երբ հումքը այլևս չի գալիս Չինաստանից», – ասաց Քրոչեթը։
Բաց մի թողեք
Էնդի Բըրնհեմի 6 ամենաանամոթ Մանչեսթերյան խաբեբաները
Ուկրաինան դառնում է Իտալիայի հաջորդ ընտրությունների բեկումնային կետը
Զեկույցի համաձայն՝ Palantir-ը եկամուտը ուղղորդում է ԱՄՆ՝ եվրոպական հարկերից խուսափելու համար