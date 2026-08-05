05/08/2026

EU – Armenia

Ռուսաստանի և Եվրոպայի նախկին պաշտոնյաները գաղտնի հանդիպում են ունեցել Վիեննայում

infomitk@gmail.com 05/08/2026 1 min read

Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Ռուսաստանի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները հուլիսին հանդիպել են Վիեննայում՝ քննարկելու Ուկրաինայի շուրջ բանակցությունների պայմանները:

«Անցյալ ամիս Վիեննայում տեղի է ունեցել նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպում», – հաղորդել է Bloomberg-ը՝ հղում անելով հարցին ծանոթ աղբյուրների։

Հանդիպմանը մասնակցել են Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչներ՝ Ուկրաինայի շուրջ խաղաղ բանակցությունների հնարավոր պայմանները քննարկելու համար։ Սակայն Ռուսաստանի իշխանությունները չեն հաստատել այս տեղեկատվությունը։

Մասնակիցների թվում են եղել Միացյալ Թագավորության ազգային անվտանգության նախկին խորհրդական Թիմ Բարոուն, Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարության նախկին պետքարտուղարը և Ռուսաստանում ԵՄ նախկին դեսպան Մարկուս Էդերերը, ԵՄ և Ֆրանսիայի նախկին դիվանագետ Պիեռ Վիմոնտը, սակայն գործակալության աղբյուրները չեն նշել ռուս պաշտոնյաների անունները։ Բարոուն և Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հրաժարվել են մեկնաբանություն տալ, մինչդեռ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ տեղյակ չէ հանդիպման մասին, և որ այն չի անցկացվել իր անունից։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն ռուսական ակտիվներից ստացել է ևս 1.4 միլիարդ եվրո և խոստացել տրամադրել Ուկրաինային

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոսկվան իմաստ չի տեսնում՝ ՆԱՏՕ-ն դեմ է ՀԱՊԿ-ի հետ երկխոսությանը

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան հարվածել է Տուլայի մարզում գտնվող Wildberries-ի պահեստին. կա տուժած

05/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանի և Եվրոպայի նախկին պաշտոնյաները գաղտնի հանդիպում են ունեցել Վիեննայում

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն ռուսական ակտիվներից ստացել է ևս 1.4 միլիարդ եվրո և խոստացել տրամադրել Ուկրաինային

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զինված մտել են Սիրուշոյի խանութներ

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աղքատության ինչպիսի մակարդակ է տիրում Ռուսաստանում. Լուսանկար

05/08/2026 infomitk@gmail.com