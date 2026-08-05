Ռուսաստանի և Եվրոպայի նախկին պաշտոնյաները գաղտնի հանդիպում են ունեցել Վիեննայում

Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Ռուսաստանի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները հուլիսին հանդիպել են Վիեննայում՝ քննարկելու Ուկրաինայի շուրջ բանակցությունների պայմանները:
«Անցյալ ամիս Վիեննայում տեղի է ունեցել նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպում», – հաղորդել է Bloomberg-ը՝ հղում անելով հարցին ծանոթ աղբյուրների։
Հանդիպմանը մասնակցել են Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչներ՝ Ուկրաինայի շուրջ խաղաղ բանակցությունների հնարավոր պայմանները քննարկելու համար։ Սակայն Ռուսաստանի իշխանությունները չեն հաստատել այս տեղեկատվությունը։
Մասնակիցների թվում են եղել Միացյալ Թագավորության ազգային անվտանգության նախկին խորհրդական Թիմ Բարոուն, Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարության նախկին պետքարտուղարը և Ռուսաստանում ԵՄ նախկին դեսպան Մարկուս Էդերերը, ԵՄ և Ֆրանսիայի նախկին դիվանագետ Պիեռ Վիմոնտը, սակայն գործակալության աղբյուրները չեն նշել ռուս պաշտոնյաների անունները։ Բարոուն և Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հրաժարվել են մեկնաբանություն տալ, մինչդեռ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ տեղյակ չէ հանդիպման մասին, և որ այն չի անցկացվել իր անունից։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն ռուսական ակտիվներից ստացել է ևս 1.4 միլիարդ եվրո և խոստացել տրամադրել Ուկրաինային
Մոսկվան իմաստ չի տեսնում՝ ՆԱՏՕ-ն դեմ է ՀԱՊԿ-ի հետ երկխոսությանը
Ուկրաինան հարվածել է Տուլայի մարզում գտնվող Wildberries-ի պահեստին. կա տուժած