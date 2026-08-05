05/08/2026

EU – Armenia

Պենտագոնը բացահայտում է, որ դաշնակիցների հետ արդեն իսկ բանակցություններ են ընթանում Եվրոպայում դիրքորոշման վերանայման վերաբերյալ

infomitk@gmail.com 05/08/2026 1 min read

Նախարարի տեղակալ Քոլբին հուլիսի վերջին հանդիպել է Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի և Ռումինիայի հետ

Պենտագոնը մի շարք խորհրդակցություններ է անցկացրել ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյաների և եվրոպական դաշնակիցների, այդ թվում՝ Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի և Ռումինիայի հետ՝ որպես Եվրոպայի դիրքորոշման վերանայման շարունակական ծրագրի մաս, երկուշաբթի օրը հայտնել է փոխնախարար Էլբրիջ Քոլբին։

X-ում մի շարք գրառումներում Քոլբին նշել է, որ վերանայումն իրականացվում է դաշնակիցների և գործընկերների հետ «կանոնավոր և մանրամասն խորհրդակցությունների» միջոցով՝ հիմնվելով ինչպես ԱՄՆ փորձագիտության, այնպես էլ դաշնակիցների տեսակետների վրա։ Քննարկումները կենտրոնացած էին «դաշնակներին խրախուսելու և հնարավորություն տալու վրա՝ ստանձնելու Եվրոպայի ավանդական պաշտպանության համար հիմնական պատասխանատվությունը»՝ որպես «ՆԱՏՕ 3.0»-ի իր տեսլականի մաս։

Ինչպես նախկինում նշվել էր FIREPOWER-ում, Վաշինգտոնը մեկնարկել է Եվրոպայի դիրքորոշման վերանայումը այն բանից հետո, երբ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը հունիսին ՆԱՏՕ-ի նախարարական գագաթնաժողովում հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ն կվերագնահատի իր ուժերի դիրքորոշումը մայրցամաքում։

Գերմանիան առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցրել խորհրդակցություններում։ Հուլիսի 23-ին Գերմանիայի պաշտպանության ղեկավարի և քաղաքական տնօրենի հետ հանդիպման ժամանակ Քոլբին գովաբանեց Բեռլինի նոր ռազմական ռազմավարությունը և Հաագայի գագաթնաժողովում համաձայնեցված ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության ծախսերի 5% պարտավորությունը կատարելու նրա հանձնառությունը: Նա ասաց, որ դա «կտրուկ կարագացնի ՆԱՏՕ 3.0-ը» և Գերմանիային կդիրքավորի որպես «Եվրոպայի ավանդական պաշտպանության հիմնական առաջնորդ»:

Քոլբին նաև բանակցություններ է վարել Մեծ Բրիտանիայի պաշտոնյաների հետ պաշտպանության առաջնահերթությունների, այդ թվում՝ Հորմուզի նեղուցում նավարկության ազատության վերաբերյալ, մինչդեռ իտալացի պաշտոնյաների հետ քննարկումները կենտրոնացած էին ՆԱՏՕ 3.0-ի, տարածաշրջանային անվտանգության և Իտալիայի ներդրման վրա «Դաշինքի հարավային թևի ամրապնդման գործում»:

Հուլիսի 29-ին Ռումինիայի ազգային անվտանգության խորհրդական Մարիուս Լազուրկայի հետ հանդիպման ժամանակ Քոլբին գովաբանեց Բուխարեստի «բեռի փոխանցման առաջադեմ մոտեցումը» և ասաց, որ դաշնակիցները պետք է պաշտպանական ծախսերը վերածեն «իրական մարտական ​​կարողության»:

Խորհրդակցություններին մասնակցել են նաև ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյաները, Քոլբին ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի թիմի հետ համագործակցությունը՝ գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեի ղեկավարությամբ, կմնա կենտրոնական՝ վերանայման ընթացքում:

Բաց մի թողեք

1 min read

Իսպանիան կոչ է անում դաշնակիցներին չմեղադրել Մարոկկոյին Սեուտայի ​​ճգնաժամի համար

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծանոթացեք ամուսնական զույգի հետ, որը նպաստեց Մեծ Բրիտանիայում սոցիալական ցանցերի արգելքի իրականացմանը

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսպանիան քրտնաջան աշխատում է Աֆրիկայում իր մեկուսացված տարածքների վրա

05/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուկրաինան հարվածել է Տուլայի մարզում գտնվող Wildberries-ի պահեստին. կա տուժած

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հյուսիսային Կորեան հրթիռային ստորաբաժանում է տեղակայում Ռուսաստանում, Ընի քույրը սպառնացել է Ճապոնիային

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն դադարեցնում է զինվորական պարտականությունների ենթակա ուկրաինացիներին պաշտպանություն տրամադրելը

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարժական հավաքի մասնակիցը բարձրաձայնել է Սյունիքի դիրքերից մեկի խնդիրներից. ԳՇ պետն անակնկալ այց է կատարել

05/08/2026 infomitk@gmail.com