Պենտագոնը բացահայտում է, որ դաշնակիցների հետ արդեն իսկ բանակցություններ են ընթանում Եվրոպայում դիրքորոշման վերանայման վերաբերյալ

Նախարարի տեղակալ Քոլբին հուլիսի վերջին հանդիպել է Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի և Ռումինիայի հետ
Պենտագոնը մի շարք խորհրդակցություններ է անցկացրել ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյաների և եվրոպական դաշնակիցների, այդ թվում՝ Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի և Ռումինիայի հետ՝ որպես Եվրոպայի դիրքորոշման վերանայման շարունակական ծրագրի մաս, երկուշաբթի օրը հայտնել է փոխնախարար Էլբրիջ Քոլբին։
X-ում մի շարք գրառումներում Քոլբին նշել է, որ վերանայումն իրականացվում է դաշնակիցների և գործընկերների հետ «կանոնավոր և մանրամասն խորհրդակցությունների» միջոցով՝ հիմնվելով ինչպես ԱՄՆ փորձագիտության, այնպես էլ դաշնակիցների տեսակետների վրա։ Քննարկումները կենտրոնացած էին «դաշնակներին խրախուսելու և հնարավորություն տալու վրա՝ ստանձնելու Եվրոպայի ավանդական պաշտպանության համար հիմնական պատասխանատվությունը»՝ որպես «ՆԱՏՕ 3.0»-ի իր տեսլականի մաս։
Ինչպես նախկինում նշվել էր FIREPOWER-ում, Վաշինգտոնը մեկնարկել է Եվրոպայի դիրքորոշման վերանայումը այն բանից հետո, երբ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը հունիսին ՆԱՏՕ-ի նախարարական գագաթնաժողովում հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ն կվերագնահատի իր ուժերի դիրքորոշումը մայրցամաքում։
Գերմանիան առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցրել խորհրդակցություններում։ Հուլիսի 23-ին Գերմանիայի պաշտպանության ղեկավարի և քաղաքական տնօրենի հետ հանդիպման ժամանակ Քոլբին գովաբանեց Բեռլինի նոր ռազմական ռազմավարությունը և Հաագայի գագաթնաժողովում համաձայնեցված ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության ծախսերի 5% պարտավորությունը կատարելու նրա հանձնառությունը: Նա ասաց, որ դա «կտրուկ կարագացնի ՆԱՏՕ 3.0-ը» և Գերմանիային կդիրքավորի որպես «Եվրոպայի ավանդական պաշտպանության հիմնական առաջնորդ»:
Քոլբին նաև բանակցություններ է վարել Մեծ Բրիտանիայի պաշտոնյաների հետ պաշտպանության առաջնահերթությունների, այդ թվում՝ Հորմուզի նեղուցում նավարկության ազատության վերաբերյալ, մինչդեռ իտալացի պաշտոնյաների հետ քննարկումները կենտրոնացած էին ՆԱՏՕ 3.0-ի, տարածաշրջանային անվտանգության և Իտալիայի ներդրման վրա «Դաշինքի հարավային թևի ամրապնդման գործում»:
Հուլիսի 29-ին Ռումինիայի ազգային անվտանգության խորհրդական Մարիուս Լազուրկայի հետ հանդիպման ժամանակ Քոլբին գովաբանեց Բուխարեստի «բեռի փոխանցման առաջադեմ մոտեցումը» և ասաց, որ դաշնակիցները պետք է պաշտպանական ծախսերը վերածեն «իրական մարտական կարողության»:
Խորհրդակցություններին մասնակցել են նաև ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյաները, Քոլբին ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի թիմի հետ համագործակցությունը՝ գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեի ղեկավարությամբ, կմնա կենտրոնական՝ վերանայման ընթացքում:
Բաց մի թողեք
Իսպանիան կոչ է անում դաշնակիցներին չմեղադրել Մարոկկոյին Սեուտայի ճգնաժամի համար
Ծանոթացեք ամուսնական զույգի հետ, որը նպաստեց Մեծ Բրիտանիայում սոցիալական ցանցերի արգելքի իրականացմանը
Իսպանիան քրտնաջան աշխատում է Աֆրիկայում իր մեկուսացված տարածքների վրա