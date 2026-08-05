05/08/2026

EU – Armenia

ԵՄ-ն ռուսական ակտիվներից ստացել է ևս 1.4 միլիարդ եվրո և խոստացել տրամադրել Ուկրաինային

infomitk@gmail.com 05/08/2026 1 min read

Եվրամիությունը սառեցված ռուսական սուվերեն ակտիվներից ստացել է ևս 1.4 միլիարդ եվրոյի ավելցուկային շահույթ, հայտնել է Եվրոպական հանձնաժողովի մամուլի ծառայությունը։

«Այս գումարը 2026 թվականի մարտին տրամադրված չորրորդ տրանշից հետո հինգերորդ նման փոխանցումն է։ Այն ներառում է 2026 թվականի առաջին կեսին կուտակված եկամուտները։ Դրանց անշարժացումից ի վեր ռուսական ակտիվները ընդհանուր առմամբ 8 միլիարդ եվրոյի ավելցուկային շահույթ են ապահովել», – ասվում է հայտարարության մեջ։

Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը խոստացել է ստացված միջոցները փոխանցել Ուկրաինային։

Սառեցված ռուսական ակտիվների մեծ մասը պահվում է բելգիական Euroclear պահոցում: Մինչդեռ ակտիվները մնում են սառեցված, ԵՄ որոշմամբ ստացված տոկոսները օգտագործվում են Ուկրաինային աջակցելու համար: Ռուսաստանը դատապարտում է Կիեւին տրամադրվող ցանկացած ռազմական օգնություն: Մայիսին Մոսկվայի արբիտրաժային դատարանը լիովին բավարարել էր Կենտրոնական բանկի հայցը Euroclear բանկի դեմ՝ պահուստների սառեցման պատճառով 249.43 միլիարդ դոլարի (18.7 տրիլիոն ռուբլի) վնասի և կորցրած շահույթի համար։

Ընդհանուր պահանջը կազմել է մոտավորապես 200.1 միլիարդ եվրո, այդ թվում՝ 181.46 միլիարդ եվրո իրական վնասի և 18.64 միլիարդ եվրո կորցրած շահույթի համար։ Դեպոզիտարիան հրաժարվել է ճանաչել ռուսական դատարանի իրավասությունը և բողոքարկել է որոշումները, սակայն վերաքննիչ դատարանը բավարարել է կարգավորող մարմնի որոշումը։ Դատարանը նաև մասամբ բավարարել է «Սիլիցիում-2» մասնագիտացված ֆինանսական ընկերության հայցը ընդդեմ «Եվրոքլըր Բանկի»՝ շնորհելով 194.2 միլիոն դոլար, իսկ սկզբնական պահանջը գերազանցել էր 2.2 միլիարդ դոլարը։

Ռուսաստանի իշխանությունները ակտիվների և դրանցից ստացված շահույթի հետ կապված ցանկացած գործողություն անվանում են գողություն և պահանջում են միջոցների վերադարձ։ Հունվարին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, որ ԱՄՆ-ում սառեցված ռուսական ակտիվների մի մասը կարող է օգտագործվել Ուկրաինայում հակամարտության ընթացքում վնասված տարածքների վերականգնման համար։ «Մենք նաև քննարկում ենք այս հնարավորությունը ԱՄՆ վարչակազմի ներկայացուցիչների հետ», – նշել էր նա։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանի և Եվրոպայի նախկին պաշտոնյաները գաղտնի հանդիպում են ունեցել Վիեննայում

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոսկվան իմաստ չի տեսնում՝ ՆԱՏՕ-ն դեմ է ՀԱՊԿ-ի հետ երկխոսությանը

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան հարվածել է Տուլայի մարզում գտնվող Wildberries-ի պահեստին. կա տուժած

05/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանի և Եվրոպայի նախկին պաշտոնյաները գաղտնի հանդիպում են ունեցել Վիեննայում

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն ռուսական ակտիվներից ստացել է ևս 1.4 միլիարդ եվրո և խոստացել տրամադրել Ուկրաինային

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զինված մտել են Սիրուշոյի խանութներ

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աղքատության ինչպիսի մակարդակ է տիրում Ռուսաստանում. Լուսանկար

05/08/2026 infomitk@gmail.com