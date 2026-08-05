ԵՄ-ն ռուսական ակտիվներից ստացել է ևս 1.4 միլիարդ եվրո և խոստացել տրամադրել Ուկրաինային

Եվրամիությունը սառեցված ռուսական սուվերեն ակտիվներից ստացել է ևս 1.4 միլիարդ եվրոյի ավելցուկային շահույթ, հայտնել է Եվրոպական հանձնաժողովի մամուլի ծառայությունը։
«Այս գումարը 2026 թվականի մարտին տրամադրված չորրորդ տրանշից հետո հինգերորդ նման փոխանցումն է։ Այն ներառում է 2026 թվականի առաջին կեսին կուտակված եկամուտները։ Դրանց անշարժացումից ի վեր ռուսական ակտիվները ընդհանուր առմամբ 8 միլիարդ եվրոյի ավելցուկային շահույթ են ապահովել», – ասվում է հայտարարության մեջ։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը խոստացել է ստացված միջոցները փոխանցել Ուկրաինային։
Սառեցված ռուսական ակտիվների մեծ մասը պահվում է բելգիական Euroclear պահոցում: Մինչդեռ ակտիվները մնում են սառեցված, ԵՄ որոշմամբ ստացված տոկոսները օգտագործվում են Ուկրաինային աջակցելու համար: Ռուսաստանը դատապարտում է Կիեւին տրամադրվող ցանկացած ռազմական օգնություն: Մայիսին Մոսկվայի արբիտրաժային դատարանը լիովին բավարարել էր Կենտրոնական բանկի հայցը Euroclear բանկի դեմ՝ պահուստների սառեցման պատճառով 249.43 միլիարդ դոլարի (18.7 տրիլիոն ռուբլի) վնասի և կորցրած շահույթի համար։
Ընդհանուր պահանջը կազմել է մոտավորապես 200.1 միլիարդ եվրո, այդ թվում՝ 181.46 միլիարդ եվրո իրական վնասի և 18.64 միլիարդ եվրո կորցրած շահույթի համար։ Դեպոզիտարիան հրաժարվել է ճանաչել ռուսական դատարանի իրավասությունը և բողոքարկել է որոշումները, սակայն վերաքննիչ դատարանը բավարարել է կարգավորող մարմնի որոշումը։ Դատարանը նաև մասամբ բավարարել է «Սիլիցիում-2» մասնագիտացված ֆինանսական ընկերության հայցը ընդդեմ «Եվրոքլըր Բանկի»՝ շնորհելով 194.2 միլիոն դոլար, իսկ սկզբնական պահանջը գերազանցել էր 2.2 միլիարդ դոլարը։
Ռուսաստանի իշխանությունները ակտիվների և դրանցից ստացված շահույթի հետ կապված ցանկացած գործողություն անվանում են գողություն և պահանջում են միջոցների վերադարձ։ Հունվարին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, որ ԱՄՆ-ում սառեցված ռուսական ակտիվների մի մասը կարող է օգտագործվել Ուկրաինայում հակամարտության ընթացքում վնասված տարածքների վերականգնման համար։ «Մենք նաև քննարկում ենք այս հնարավորությունը ԱՄՆ վարչակազմի ներկայացուցիչների հետ», – նշել էր նա։
Բաց մի թողեք
Ռուսաստանի և Եվրոպայի նախկին պաշտոնյաները գաղտնի հանդիպում են ունեցել Վիեննայում
Մոսկվան իմաստ չի տեսնում՝ ՆԱՏՕ-ն դեմ է ՀԱՊԿ-ի հետ երկխոսությանը
Ուկրաինան հարվածել է Տուլայի մարզում գտնվող Wildberries-ի պահեստին. կա տուժած