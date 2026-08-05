05/08/2026

EU – Armenia

ԵՄ-ն դադարեցնում է զինվորական պարտականությունների ենթակա ուկրաինացիներին պաշտպանություն տրամադրելը

infomitk@gmail.com 05/08/2026 1 min read

Օգոստոսի 5-ից Եվրամիությունը դադարեցնում է դաշինքի տարածքում իրենց զինվորական պարտականությունների ենթակա ուկրաինացիներին ժամանակավոր պաշտպանություն տրամադրելը։

Ուկրաինացի փախստականների ժամանակավոր պաշտպանության իրավունքը երկարաձգվել է մինչև 2028 թվականի մարտի 4-ը։

Եվրամիության խորհրդի համապատասխան որոշումն ուժի մեջ է մտնում այսօրվանից։

Չեխիայի ներքին գործերի նախարարությունը պարզաբանել է, որ դիմորդները պարտավոր կլինեն «Reserve+» հարթակում դիմումի միջոցով ապացուցել, որ ժամանակավոր պաշտպանություն ստանալու համար կատարել են իրենց զինվորական պարտականությունները։ Այս պահանջը վերաբերում է առաջին և կրկնակի դիմումներին, ինչպես նաև ընտանիքի վերամիավորման նպատակով ժամանակավոր պաշտպանությանը։

Նոր կանոնը կկիրառվի միայն նոր դիմորդների համար և չի ազդի ԵՄ երկրներում արդեն ժամանակավոր պաշտպանություն ստացող ուկրաինացիների վրա։ Այս միջոցառումը բացատրվել է որպես «Ուկրաինայի պաշտպանական կարիքների» փոփոխություն։

Ապրիլին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կոչ է արել երկրից հեռացած զորահավաքային տարիքի տղամարդկանց վերադառնալ տուն, որպեսզի իրականացվի զինվորական ռոտացիա։ Երկրում զորահավաքի տարիքը ներկայումս տատանվում է 25-ից 60 տարեկանի սահմաններում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուկրաինան հարվածել է Տուլայի մարզում գտնվող Wildberries-ի պահեստին. կա տուժած

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հյուսիսային Կորեան հրթիռային ստորաբաժանում է տեղակայում Ռուսաստանում, Ընի քույրը սպառնացել է Ճապոնիային

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի գոլֆի ակումբի մոտ նախագահի այցից առաջ ձերբակալվել է զինված տղամարդ

05/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուկրաինան հարվածել է Տուլայի մարզում գտնվող Wildberries-ի պահեստին. կա տուժած

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հյուսիսային Կորեան հրթիռային ստորաբաժանում է տեղակայում Ռուսաստանում, Ընի քույրը սպառնացել է Ճապոնիային

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն դադարեցնում է զինվորական պարտականությունների ենթակա ուկրաինացիներին պաշտպանություն տրամադրելը

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարժական հավաքի մասնակիցը բարձրաձայնել է Սյունիքի դիրքերից մեկի խնդիրներից. ԳՇ պետն անակնկալ այց է կատարել

05/08/2026 infomitk@gmail.com