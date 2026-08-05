ԵՄ-ն դադարեցնում է զինվորական պարտականությունների ենթակա ուկրաինացիներին պաշտպանություն տրամադրելը

Օգոստոսի 5-ից Եվրամիությունը դադարեցնում է դաշինքի տարածքում իրենց զինվորական պարտականությունների ենթակա ուկրաինացիներին ժամանակավոր պաշտպանություն տրամադրելը։
Ուկրաինացի փախստականների ժամանակավոր պաշտպանության իրավունքը երկարաձգվել է մինչև 2028 թվականի մարտի 4-ը։
Եվրամիության խորհրդի համապատասխան որոշումն ուժի մեջ է մտնում այսօրվանից։
Չեխիայի ներքին գործերի նախարարությունը պարզաբանել է, որ դիմորդները պարտավոր կլինեն «Reserve+» հարթակում դիմումի միջոցով ապացուցել, որ ժամանակավոր պաշտպանություն ստանալու համար կատարել են իրենց զինվորական պարտականությունները։ Այս պահանջը վերաբերում է առաջին և կրկնակի դիմումներին, ինչպես նաև ընտանիքի վերամիավորման նպատակով ժամանակավոր պաշտպանությանը։
Նոր կանոնը կկիրառվի միայն նոր դիմորդների համար և չի ազդի ԵՄ երկրներում արդեն ժամանակավոր պաշտպանություն ստացող ուկրաինացիների վրա։ Այս միջոցառումը բացատրվել է որպես «Ուկրաինայի պաշտպանական կարիքների» փոփոխություն։
Ապրիլին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կոչ է արել երկրից հեռացած զորահավաքային տարիքի տղամարդկանց վերադառնալ տուն, որպեսզի իրականացվի զինվորական ռոտացիա։ Երկրում զորահավաքի տարիքը ներկայումս տատանվում է 25-ից 60 տարեկանի սահմաններում։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինան հարվածել է Տուլայի մարզում գտնվող Wildberries-ի պահեստին. կա տուժած
Հյուսիսային Կորեան հրթիռային ստորաբաժանում է տեղակայում Ռուսաստանում, Ընի քույրը սպառնացել է Ճապոնիային
Թրամփի գոլֆի ակումբի մոտ նախագահի այցից առաջ ձերբակալվել է զինված տղամարդ