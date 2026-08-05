05/08/2026

EU – Armenia

Ազգային ժողովին գումար է հատկացվում․ որքա՞ն և ինչի՞ համար

infomitk@gmail.com 05/08/2026 1 min read

Կառավարության վաղվա նիստը, որ մեկնարկելու է առավոտյան ժամը 9-ին,  օրակարգի նախագծերից մեկով որոշվելու է գումար հատկացնել Ազգային ժողովին։

Մասնավորապես, ՀՀ Ազգային ժողովի վարչական շենքին կից արտաքին վերելակի կառուցման նպատակով ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի կողմից «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «ԱՎԱԳ-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի հետ կնքվել է ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-25/7 ծածկագրով պայմանագիրը։ Կապալառուի կողմից աշխատանքները մինչև 2025 թվականի ավարտը ամբողջ ծավալով չեն իրականացվել, և պայմանագրի համար ՀՀ կառավարության 1489-Ն որոշմամբ հատկացված ֆինանսական միջոցները հետ են փոխանցվել պետական բյուջե։

Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները կապալառուն իրականացրել է 2026 թվականի առաջին կիսամյակում, և պատվիրատուի կողմից աշխատանքներն ընդունվել են ամբողջ ծավալով։ Կապալառուի կողմից դուրս են գրվել հարկային հաշիվներ՝ A 3746908394 (10,236.7 հազ. դրամ) և A 4203433497 (15,755.3 հազ. դրամ) գումարով, որոնք ենթակա են վճարման։

ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի կողմից վերոգրյալ ծախսերը համարվում են հրատապ և առաջնային՝ հաշվի առնելով վարչական շենքում անվտանգության ապահովման գործընթացները։

Նշված արտաքին վերելակի կառուցման աշխատանքների համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսելու նպատակով առաջարկվում է Կառավարության պահուստային ֆոնդից ՀՀ Ազգային ժողովին հատկացնել 25,992.0 հազ. դրամ: Միաժամանակ հայտնում ենք, որ 2026 թվականի պետական բյուջեի հատկացումների հաշվին հնարավոր չէ իրականացնել միջհոդվածային վերաբաշխումներ՝ պայմանավորված ազատ ֆինանսական միջոցների բացակայությամբ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կառավարությունը 320 մլն դոլարի նոր վարկեր կվերցնի

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարժական հավաքի մասնակիցը բարձրաձայնել է Սյունիքի դիրքերից մեկի խնդիրներից. ԳՇ պետն անակնկալ այց է կատարել

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առաջիկա շաբաթների ընթացքում Կառավարությունը ՀԷՑ-ի 100% բաժնետոմսերի նկատմամբ հանրային գերակա շահ կճանաչի

05/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Էստոնիան 45 տարի ժամկետով պաշտպանական վարկ է վերցնում. Լուսանկար

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մնաց դագաղ սարքողները հպարտանան իրենց «շրջանառության աճով»

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանում լուրջ աղետ է

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արագածոտնի նախկին մարզպետից կբռնագանձվեն շուրջ 184 միլիոն դրամ և անշարժ գույք

05/08/2026 infomitk@gmail.com