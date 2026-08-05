05/08/2026

EU – Armenia

Արագածոտնի նախկին մարզպետից կբռնագանձվեն շուրջ 184 միլիոն դրամ և անշարժ գույք

infomitk@gmail.com 05/08/2026 1 min read

2026 թվականի հուլիսի 24-ին Հակակոռուպցիոն դատարանի կողմից մասնակի բավարարվել է Դատախազության հայցը՝ ընդդեմ Արագածոտնի նախկին մարզպետ Սարգիս Սահակյանի և նրան փոխկապակցված անձանց:

Դատական ակտն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության ենթակա է բռնագանձման.

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանում գտնվող մեկ բնակարանի 45%-ը,
Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքում գտնվող մեկ բնակելի տունն ամբողջությամբ,
184 միլիոն 222 հազար դրամ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Կամո Արեյանի հետ կապված երկրորդ քրեական վարույթն է ուղարկվել դատարան

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լիպարիտ Դրմեյանի՝ Փաշինյանի դեմ հայցը վարույթ է ընդունվել

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշտարակում ծննդյան արարողությունը վերածվել է ծեծկռտուքի

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Էստոնիան 45 տարի ժամկետով պաշտպանական վարկ է վերցնում. Լուսանկար

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մնաց դագաղ սարքողները հպարտանան իրենց «շրջանառության աճով»

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանում լուրջ աղետ է

05/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արագածոտնի նախկին մարզպետից կբռնագանձվեն շուրջ 184 միլիոն դրամ և անշարժ գույք

05/08/2026 infomitk@gmail.com