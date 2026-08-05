Արագածոտնի նախկին մարզպետից կբռնագանձվեն շուրջ 184 միլիոն դրամ և անշարժ գույք

2026 թվականի հուլիսի 24-ին Հակակոռուպցիոն դատարանի կողմից մասնակի բավարարվել է Դատախազության հայցը՝ ընդդեմ Արագածոտնի նախկին մարզպետ Սարգիս Սահակյանի և նրան փոխկապակցված անձանց:
Դատական ակտն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության ենթակա է բռնագանձման.
Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանում գտնվող մեկ բնակարանի 45%-ը,
Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքում գտնվող մեկ բնակելի տունն ամբողջությամբ,
184 միլիոն 222 հազար դրամ:
Բաց մի թողեք
Կամո Արեյանի հետ կապված երկրորդ քրեական վարույթն է ուղարկվել դատարան
Լիպարիտ Դրմեյանի՝ Փաշինյանի դեմ հայցը վարույթ է ընդունվել
Աշտարակում ծննդյան արարողությունը վերածվել է ծեծկռտուքի