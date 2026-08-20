Բրյուսելը աջակցում է միջազգային դատարանին ԱՄՆ պատժամիջոցներից հետո

Նկատողությունը հնչեց ԱՄՆ-ի կողմից պատժամիջոցների կիրառումից և ՄՔԴ-ին «իշխանության չարաշահման» մեջ մեղադրելուց մեկ օր անց
ԵՄ-ն չորեքշաբթի օրը խզեց հարաբերությունները Վաշինգտոնի հետ, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ կիրառեց Միջազգային քրեական դատարանի (ՄՔԴ) նախագահի նկատմամբ։
Այս բախումը բացում է նոր տրանսատլանտյան բաժանարար գիծ միջազգային արդարադատության շուրջ, որտեղ Վաշինգտոնը ձգտում է մեկուսացնել Հաագայում գտնվող դատարանը, իսկ Բրյուսելը պաշտպանում է դրա անկախությունը։
«[Խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան] և ես ամուր կանգնած ենք ՄՔԴ-ի, նախագահ Տոմոկո Ականեի և այն պաշտոնյաների կողքին, ովքեր կատարում են դրա առաքելությունը», – գրել է ֆոն դեր Լեյենը սոցիալական ցանցերում։
«Այս կարևոր աշխատանքը կատարելու համար դրա դատավորներն ու պաշտոնյաները պետք է կարողանան գործել անկախ և առանց արտաքին ճնշման», – հավելել է նա։
Երեքշաբթի օրը ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ է սահմանել ՄՔԴ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ՝ դատարանի «իշխանության չարաշահման» համար, ըստ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի։
Դատարանը «կոռումպացված և մահացու քաղաքականացված վերազգային դատարան է, որը չարամտորեն չարաշահել է իր լիազորությունները և գերազանցել է իր մանդատը», – ասել է նա հայտարարության մեջ։
Դատարանը մշտական անկախ դատարան է, որը քրեական հետապնդում է իրականացնում անհատների նկատմամբ՝ ցեղասպանության, ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար։
ՄՔԴ-ն պատասխանել է, որ պատժամիջոցները «խաթարում են օրենքի գերակայությունը»։
Բաց մի թողեք
Արդյո՞ք վարչապետ Էնդի Բարնհեմը կմերձեցնի Մեծ Բրիտանիան Եվրոպային
Եվրոպացի սոցիալիստները բացահայտ հարվածներ են փոխանակում
Գարեջուր և հրթիռներ. Ինչպես է Մյունխենը խթանում Գերմանիայի պաշտպանական արդյունաբերությունը