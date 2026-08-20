20/08/2026

EU – Armenia

Բրյուսելը աջակցում է միջազգային դատարանին ԱՄՆ պատժամիջոցներից հետո

infomitk@gmail.com 20/08/2026 1 min read

Նկատողությունը հնչեց ԱՄՆ-ի կողմից պատժամիջոցների կիրառումից և ՄՔԴ-ին «իշխանության չարաշահման» մեջ մեղադրելուց մեկ օր անց

ԵՄ-ն չորեքշաբթի օրը խզեց հարաբերությունները Վաշինգտոնի հետ, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ կիրառեց Միջազգային քրեական դատարանի (ՄՔԴ) նախագահի նկատմամբ։

Այս բախումը բացում է նոր տրանսատլանտյան բաժանարար գիծ միջազգային արդարադատության շուրջ, որտեղ Վաշինգտոնը ձգտում է մեկուսացնել Հաագայում գտնվող դատարանը, իսկ Բրյուսելը պաշտպանում է դրա անկախությունը։

«[Խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան] և ես ամուր կանգնած ենք ՄՔԴ-ի, նախագահ Տոմոկո Ականեի և այն պաշտոնյաների կողքին, ովքեր կատարում են դրա առաքելությունը», – գրել է ֆոն դեր Լեյենը սոցիալական ցանցերում։

«Այս կարևոր աշխատանքը կատարելու համար դրա դատավորներն ու պաշտոնյաները պետք է կարողանան գործել անկախ և առանց արտաքին ճնշման», – հավելել է նա։

Երեքշաբթի օրը ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ է սահմանել ՄՔԴ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ՝ դատարանի «իշխանության չարաշահման» համար, ըստ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի։

Դատարանը «կոռումպացված և մահացու քաղաքականացված վերազգային դատարան է, որը չարամտորեն չարաշահել է իր լիազորությունները և գերազանցել է իր մանդատը», – ասել է նա հայտարարության մեջ։

Դատարանը մշտական ​​անկախ դատարան է, որը քրեական հետապնդում է իրականացնում անհատների նկատմամբ՝ ցեղասպանության, ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար։

ՄՔԴ-ն պատասխանել է, որ պատժամիջոցները «խաթարում են օրենքի գերակայությունը»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Արդյո՞ք վարչապետ Էնդի Բարնհեմը կմերձեցնի Մեծ Բրիտանիան Եվրոպային

20/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպացի սոցիալիստները բացահայտ հարվածներ են փոխանակում

19/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գարեջուր և հրթիռներ. Ինչպես է Մյունխենը խթանում Գերմանիայի պաշտպանական արդյունաբերությունը

18/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Պա՛պ, կներես, մինչև վերջ մնալու եմ՝ ընկերներիս վրեժը լուծեմ». Ռուդոլֆ Քալաշյանն անմահացել է նոյեմբերի 3-ին Մարտունիում, տուն «վերադարձել» … չորս ամիս անց. Լուսանկարներ

20/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ճամբարակի վրաերթից մահացած Սուրեն Վարդանյանն է. Լուսանկար

20/08/2026 infomitk@gmail.com

Վարչապետ Փաշինյանը պատասխանում է լրագրողների հարցերին. Տեսանյութ

20/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կառավարության դիմաց ակցիա իրականացնող քաղաքացիներից մեկը ապտակել է ոստիկանին. նա ձերբակալվել է

20/08/2026 infomitk@gmail.com