Շվեդիայում Բալթիկ ծովի ճգնաժամի ժամանակ բռնված վիրուսային հոտով ձուկը

Սուրստրյոմինգը՝ գյուղական ուտեստը, որը վերածվել է ինտերնետային սենսացիայի, բախվում է էկոլոգիական ճգնաժամի
Ամենախիզախ շվեդներն այսօր կբացեն սուրստրյոմինգի՝ երկրի կծու խմորված ծովատառեխի՝ տուփերը՝ նշելու սպառման սեզոնի մեկնարկը: Սակայն ավանդական նրբաճաշակ ուտեստը բախվում է անորոշ ապագայի, քանի որ Բալթիկ ծովի ձկան պաշարները նվազում են:
Օգոստոսի երրորդ հինգշաբթին Շվեդիայում հատուկ նշանակություն ունի: Հայտնի որպես սուրստրյոմինգսպրեմիար, այն ավանդաբար նշում է այն ժամանակը, երբ երկրի պաշտամունքային ձուկը պատրաստ է ուտելու գարնանը բռնվելուց և ամիսներ շարունակ խմորվելուց հետո:
Սերունդ փոխանցվող բաղադրատոմսով սուրստրյոմինգը ձեռք է բերում անսխալ հոտ, կարելի է ասել՝ մի փոքր նման փտած ձվերի:
Այն, ինչ սկսվել է որպես համեստ գյուղական ուտեստ 16-րդ դարում, վերածվել է առցանց սենսացիայի: Սոցիալական ցանցերը լի են դեռահասների տեսանյութերով, որոնք բացում են դրանք սահմանափակ տարածքներում, հաճախ սրտխառնոց առաջացնող հետևանքներով:
Տեղական բիզնեսները դիտում և ծիծաղում են՝ մտածելով, որ վատ հրապարակայնություն գոյություն չունի:
«Այո, նրանք փսխում են, բայց դա մարդկանց հետաքրքրություն է առաջացնում», – Euractiv-ին ասել է Սվերկեր Յոհանսոնը, սուրստրյոմինգի ընտանեկան բիզնեսի համասեփականատերը: «Դա լավ է, քանի որ նրանցից գոնե մի քանիսը կփորձեն դա և կմտածեն, որ դա այդքան էլ վատ չէ»:
Որոշ ընկերություններ նույնիսկ մեկնարկել են «մարտահրավերների հավաքածուներ», որոնք ուղղված են վիրուսային տեսանյութերին:
Սակայն կատակների հետևում թաքնված է Բալթիկ ծովի վիճակի վերաբերյալ աճող մտահոգությունը: Ձկան պաշարները՝ սկսած սարյակից մինչև ձողաձուկ, վերջին տարիներին կտրուկ նվազել են, ինչը հանգեցրել է դատարկ ցանցերի և սուրստրյոմինգի պաշարների նվազմանը:
«Մենք արտադրում ենք հինգ կամ վեց տարի առաջ արտադրածի հինգերորդ մասը», – ասել է Յոհանսոնը՝ հավելելով, որ ընկերությունը մնացել է ջրի երեսին՝ բարձրացնելով իր գները:
Դա երկարատև անկում է եղել: 2020-ականների սկզբին որոշ տարածքներում սարյակի պաշարները մոտ 50-80%-ով ցածր էին, քան 1990-ականներին, ըստ «Բալթիկ ջրեր» բնապահպանական հիմնադրամի:
Խորը խնդիրներ մակերեսային ծովում
Բալթիկ ծովը ձեռք է բերել աշխարհի ամենաաղտոտված ծովերից մեկի համբավ։
Ստոկհոլմի համալսարանի հետազոտող Մոնիկա Բհատտաչարյան Euractiv-ին ասել է, որ կյանքի համար ջրի տակ ծաղկելը գնալով դժվարանում է։ «Այնտեղ բավարար թթվածին չկա, և ձվերը լավ չեն աճում»։
Ֆերմերային տնտեսություններից և քաղաքներից եկող ջրերը սնուցում են ջրիմուռների ծաղկումը, որոնք արգելափակում են արևի լույսը և, քայքայվելիս, սպառում են թթվածինը ծովի հատակի մոտ։
Ծովի մակերեսային, կիսափակ բնույթը՝ նման հսկայական աղի լճի, այն դարձնում է հատկապես խոցելի։ Այն կախված է Հյուսիսային ծովից թթվածնով հարուստ ջրի պարբերաբար ներհոսքից, և նրա ջրի ամբողջ փոխարինումը կարող է տևել մոտ 40 տարի, ասել է Բհատտաչարյան։
Բնապահպանական ճնշումներից բացի, արդյունաբերական ձկնորսությունը նույնպես մեղավոր է սատկած ձկան պաշարների նվազման համար։
Բալթյան ձկան ձկան ձկնորսության նման փլուզումից խուսափելու համար, որը փաստացի դադարեցվեց 2019 թվականին, գիտական նախազգուշացումները հանգեցրել են սատկած ձկան նպատակային փակման և սատկած ձկան քվոտաների կրճատման։
Վերջերս սահմանված սահմանափակումները, կարծես, օգնում են տեսակի վերականգնմանը, ինչին Յոհանսոնը անձամբ ականատես է լինում։ «Սատկած ձուկը վերադառնում է։ Այն նախկինի պես չէ, բայց մենք ճիշտ ուղղությամբ ենք շարժվում»։
Այնուամենայնիվ, դրական գիտական հեռանկարը հետազոտողների կողմից նախազգուշացումներ է առաջացրել, ովքեր վախենում են, որ ԵՄ կառավարությունները կարող են գայթակղվել չափազանց արագ բարձրացնել քվոտաները այս աշնանը Բրյուսելում կայանալիք բանակցություններում։
Ձկան կերերի ընկերությունները, որոնք զբաղեցնում են տարածաշրջանի ձկնորսության քվոտաների մեծ մասը, արդեն իսկ կոչ են անում հաջորդ տարի ավելի մեծ որս կատարել: Նրանք մերժում են այն պնդումները, որ միայն ձկնորսության հետագա սահմանափակումները կվերականգնեն պաշարները՝ փոխարենը մատնանշելով ջրի վատ վիճակը։
Սննդի վերաբերյալ բանավեճ
Շվեդական մշակույթում սատանաների տեղը մտահոգություն է առաջացրել արդյունաբերական տրալերների կողմից մեծ քանակությամբ ձկներ տեղափոխելու վերաբերյալ, որոնք նախատեսված են ոչ թե մարդու սպառման, այլ ջրային կերերի համար։
2026 թվականի Բալթյան ջրերի զեկույցի համաձայն՝ շվեդական սատանաների որսի մոտ 70%-ը վերածվում է ձկան ալյուրի: Դրա մեծ մասը մշակվում է Դանիայում, նախքան Նորվեգիա արտահանվելը, որը ջրային արդյունաբերության հզոր կենտրոն է, որը, մասնավորապես, սաղմոն է մատակարարում ԵՄ շուկաներին։
Կառավարությունը անցյալ տարի ժամանակավոր արգելք է դրել տրալերի վրա, որը ձուկ է որսում հսկայական ցանցերով, Շվեդիայի Բալթյան ափի մի մասից 12 ծովային մղոն հեռավորության վրա: Փորձարկումը ներառում է պելագիկ տեսակներ, ինչպիսիք են սատանաները, և պետք է տևի մինչև հաջորդ գարուն, որի ազդեցությունը դեռևս գնահատվում է։
Անցյալ տարի կառավարությունը ժամանակավորապես արգելք դրեց ձկնորսության վրա, որը ձկներին որսում է հսկայական ցանցերով՝ Շվեդիայի Բալթիկ ծովի ափի մի մասից 12 ծովային մղոն շառավղով։ Փորձարկումը վերաբերում է պելագիկ տեսակներին, ինչպիսիք են սաղմոնը, և պետք է տևի մինչև հաջորդ գարուն, որի ազդեցությունը դեռևս գնահատվում է։
Եվրախորհրդարանում «Կանաչներ» շվեդ պատգամավոր Իզաբելլա Լյովինը վերջերս կարողացավ աջակցություն ստանալ ձկան ալյուրի համար սաղմոնով որսի ժամանակավոր արգելք առաջարկող զեկույցի համար, որը պահանջում էր, որից խորհրդարանի ամենամեծ խմբակցությունը՝ կենտրոնամետ աջակողմյան Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը (ԵԺԿ), հետագայում հեռացավ։
Միևնույն ժամանակ, Շվեդիայի գյուղատնտեսության և ձկնորսության նախարար Պետեր Կուլգրենը, որը ԵԺԿ ընտանիքի անդամ է, խոստովանեց, որ Բալթիկ ծովի ձկան շատ քիչ քանակություն է հայտնվում մարդկանց ափսեներում։
Նա նաև զգուշացրեց, որ տեղական տեսակների, ինչպիսիք են սաղմոնը և շպրոտը, պահանջարկի նվազումը խնդրի մի մասն է։
ԵՄ-ն ցանկանում է ավելի շատ տեղական ձուկ՝ չնայած հանրության դիմադրությանը
Յոհանսոնը հույս ունի, որ ավելի շատ մարդիկ կփոխարինեն նորաձև հիմնական մթերքները, ինչպիսին է սաղմոնը, ծովատառեխով, նույնիսկ եթե դա պարտադիր չէ, որ նեղ ապրանք լինի, ինչպիսին է սուրստրյոմինգը, որը, ինչպես նա ընդունում է, բոլորի համար չէ: Նա դեռ ասում է, որ ավագ սերունդների անցնելուն զուգընթաց, դարավոր ավանդույթն ավելի ու ավելի է գրավում երիտասարդ քաղաքաբնակներին:
«Այն դառնում է հիփսթերական բան: Մենք Ստոկհոլմում բավականին մեծ սպառողական բազա ունենք»:
Նա խրախուսում է մյուս եվրոպացիներին փորձել այն՝ խոստանալով, որ նրանք կարող են հայտնաբերել ֆրանսիական Գրյուեր պանրի համը:
«Խորհուրդ. բացեք պահածոն դրսում: Կարող եք այն ուտել դրսում կամ հետո ներս բերել և բացել պատուհանները: Հոտը չի մնա պատերի մեջ», – ծիծաղում է նա: «Մտածեք սուրստրյոմինգի մասին որպես համեմունքի։ Կերեք մի քիչ հաց, կարտոֆիլ, կրեմ պանիր և սոխ, և ավելացրեք ձուկը փոքր կտորներով։ Սա լավագույն սկիզբն է»։
Մինչ հիփստերներն ու ինտերնետային համարձակները ընդունում են սուրստրյոմինգ ուտելու մարտահրավերը, ավելի դժվար խնդիր է մնում ապահովել, որ բավականաչափ ծովատառեխ լինի՝ ավանդույթը կենդանի պահելու համար։
Բաց մի թողեք
Զբոսաշրջությունը տուժել է պատերազմի վախից. ԵՄ յոթ երկրներ Բրյուսելից ֆինանսավորում են խնդրում առաջնագծի տարածաշրջանների համար
ԵՄ երկրներ արտահանման ծավալն աճել է. Կառավարությունը վիճակագրություն է հրապարակել
«Ձուկ չկա». Ռուսական նավերը լրտեսական մտավախություններ են առաջացնում Եվրոպայում