30/08/2026

EU – Armenia

Եվրոպան ձմռանն ընդառաջ գազի պաշարների խնդիր ունի

infomitk@gmail.com 30/08/2026 1 min read

Եվրոպան ջեռուցման սեզոնին մոտենում է գազի պաշարների վերջին 13 տարվա ամենացածր մակարդակով։

Օգոստոսի վերջին եվրոպական գազապահեստարանները լցված էին մոտ 63%-ով՝ նախորդ տարիների նույն ժամանակահատվածի շուրջ 80%-ի փոխարեն։ Փորձագետները զգուշացնում են, որ ցուրտ ձմռան դեպքում գազի գները կարող են կտրուկ աճել։

Գազի գինը վերջին շաբաթներին գերազանցել է €68-ը մեկ ՄՎտ·ժ-ի համար։ Goldman Sachs-ի վերլուծաբանները չեն բացառում, որ ձմռանը այն կարող է անցնել €100-ը, եթե Մերձավոր Արևելքից մատակարարումները չվերականգնվեն։

Հատկապես խոցելի է Մեծ Բրիտանիան, որը մեծապես կախված է գազի ներմուծումից։ Սակայն փորձագետները կարծում են, որ Եվրոպան այս ձմռանը, ամենայն հավանականությամբ, ֆիզիկական գազի դեֆիցիտ չի ունենա։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՖԻՖԱ-ի փլուզման կենտրոնում գտնվող միջնորդը

30/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիայի վարչապետը դուրս է եկել նախագահական մրցավազքից. Լուսանկար

30/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայկական գյուղմթերքի ներմուծման սահմանափակումները պատժամիջոցներ չեն․ Գալուզին

30/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իսլանդիան մերժում է ԵՄ-ին՝ հանրաքվեում՝ խոչընդոտելով ԵՄ ընդլայնման խթանին

30/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՖԻՖԱ-ի փլուզման կենտրոնում գտնվող միջնորդը

30/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիան մեղադրել է Ռուսաստանին Լայպցիգի հարձակման համար, Պուտինի հետ լարվածությունը սրվում է

30/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսլանդացիները «ոչ» են ասում ԵՄ-ին անդամակցելու բանակցությունների վերսկսմանը

30/08/2026 infomitk@gmail.com