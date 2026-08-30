Եվրոպան ձմռանն ընդառաջ գազի պաշարների խնդիր ունի

Եվրոպան ջեռուցման սեզոնին մոտենում է գազի պաշարների վերջին 13 տարվա ամենացածր մակարդակով։
Օգոստոսի վերջին եվրոպական գազապահեստարանները լցված էին մոտ 63%-ով՝ նախորդ տարիների նույն ժամանակահատվածի շուրջ 80%-ի փոխարեն։ Փորձագետները զգուշացնում են, որ ցուրտ ձմռան դեպքում գազի գները կարող են կտրուկ աճել։
Գազի գինը վերջին շաբաթներին գերազանցել է €68-ը մեկ ՄՎտ·ժ-ի համար։ Goldman Sachs-ի վերլուծաբանները չեն բացառում, որ ձմռանը այն կարող է անցնել €100-ը, եթե Մերձավոր Արևելքից մատակարարումները չվերականգնվեն։
Հատկապես խոցելի է Մեծ Բրիտանիան, որը մեծապես կախված է գազի ներմուծումից։ Սակայն փորձագետները կարծում են, որ Եվրոպան այս ձմռանը, ամենայն հավանականությամբ, ֆիզիկական գազի դեֆիցիտ չի ունենա։
Բաց մի թողեք
ՖԻՖԱ-ի փլուզման կենտրոնում գտնվող միջնորդը
Ֆրանսիայի վարչապետը դուրս է եկել նախագահական մրցավազքից. Լուսանկար
Հայկական գյուղմթերքի ներմուծման սահմանափակումները պատժամիջոցներ չեն․ Գալուզին