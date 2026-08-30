Իսլանդացիները «ոչ» են ասում ԵՄ-ին անդամակցելու բանակցությունների վերսկսմանը

Մինչդեռ մայրաքաղաքում «այո»-ն մեծ ժողովրդականություն էր վայելում, ավելի գյուղական վայրերում «ոչ»-ը խախտեց հավասարակշռությունը։
Իսլանդիան այս շաբաթավերջին կայացած հանրաքվեում քվեարկել է Եվրամիության հետ անդամակցության բանակցությունների վերսկսման դեմ։
Կիրակի առավոտյան Իսլանդիայի ազգային հեռարձակող RÚV-ի հաղորդմամբ՝ ձայների հաշվարկը ցույց է տվել, որ իսլանդացիները մերժել են կառավարության առաջարկը՝ վերսկսելու դաշինքի հետ բանակցությունները. 52.5 տոկոսը քվեարկել է «դեմ» և 47.5 տոկոսը՝ «կողմ»։ Երկրի վերջին ընտրատարածքից ստացված ձայները դեռևս հաշվարկվում են։
Հաշվարկը ցույց է տալիս, որ «այո»-ն ուժեղ արդյունք է գրանցել մայրաքաղաք Ռեյկյավիկում, որտեղ ապրում է երկրի մեկ երրորդը, մինչդեռ «ոչ»-ը գերազանցել է գյուղական վայրերում, որտեղ այն հասել է մինչև 60 տոկոսի։
Քվեարկությանը նախորդող շրջանում անցկացված հարցումները ցույց են տվել, որ հյուսիսատլանտյան երկիրը գրեթե հավասարապես բաժանված է։ Սոցիալ-դեմոկրատ վարչապետ Քրիստրուն Ֆրոստադոտտիրի գլխավորած կառավարությունը խոստացավ հանրաքվե անցկացնել 2024 թվականի վերջին իշխանության գալուց հետո։
Իսլանդիան ԵՄ-ին անդամակցելու բանակցությունները սկսեց 2009 թվականին՝ ֆինանսական ոլորտը ավերած ֆինանսական ճգնաժամից հետո։ Դրանք մեծ մասամբ անարդյունք էին, մինչև 2015 թվականին վերջնականապես չեղարկվեցին, քանի որ ձկնորսության քվոտաների շուրջ վեճերը նպաստեցին բանակցությունների ձախողմանը։
Այս անգամ եվրոն դարձավ հիմնական հարցը, և բանակցությունների վերսկսման կողմնակիցները պնդում էին, որ միասնական արժույթին միանալը կարող է որոշ չափով լուծել Իսլանդիայի բարձր գնաճի խնդիրը։ Քննադատները, ինչպիսին է պահպանողական Անկախության կուսակցության առաջնորդ Գուդրուն Հաֆշտեյնսդոտիրը, ասել են, որ երկրի համար ավելի լավ է սեփական ուղին ընտրել՝ միաժամանակ մնալով Եվրոպական տնտեսական տարածքի անդամ։
Քվեարկության նախապատրաստական աշխատանքներին նախորդող հարցազրույցում Ֆրոստադոտտիրն ասել է, որ դա «շատ հուզիչ» պահ է երկրի համար, և որ կառավարությունը կատարել է իր խոստումը՝ թույլ տալ մարդկանց «արտահայտել իրենց կարծիքը և այն, ինչ մտածում են այս ճանապարհորդության մասին»։
Բաց մի թողեք
Գերմանիան մեղադրել է Ռուսաստանին Լայպցիգի հարձակման համար, Պուտինի հետ լարվածությունը սրվում է
Հայկական գյուղմթերքի ներմուծման սահմանափակումները պատժամիջոցներ չեն․ Գալուզին
Հայաստանի համար պայքարն Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջեւ է, Ադրբեջանը հաղթում է