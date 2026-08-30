30/08/2026

EU – Armenia

Իսլանդացիները «ոչ» են ասում ԵՄ-ին անդամակցելու բանակցությունների վերսկսմանը

infomitk@gmail.com 30/08/2026 1 min read

Մինչդեռ մայրաքաղաքում «այո»-ն մեծ ժողովրդականություն էր վայելում, ավելի գյուղական վայրերում «ոչ»-ը խախտեց հավասարակշռությունը։

Իսլանդիան այս շաբաթավերջին կայացած հանրաքվեում քվեարկել է Եվրամիության հետ անդամակցության բանակցությունների վերսկսման դեմ։

Կիրակի առավոտյան Իսլանդիայի ազգային հեռարձակող RÚV-ի հաղորդմամբ՝ ձայների հաշվարկը ցույց է տվել, որ իսլանդացիները մերժել են կառավարության առաջարկը՝ վերսկսելու դաշինքի հետ բանակցությունները. 52.5 տոկոսը քվեարկել է «դեմ» և 47.5 տոկոսը՝ «կողմ»։ Երկրի վերջին ընտրատարածքից ստացված ձայները դեռևս հաշվարկվում են։

Հաշվարկը ցույց է տալիս, որ «այո»-ն ուժեղ արդյունք է գրանցել մայրաքաղաք Ռեյկյավիկում, որտեղ ապրում է երկրի մեկ երրորդը, մինչդեռ «ոչ»-ը գերազանցել է գյուղական վայրերում, որտեղ այն հասել է մինչև 60 տոկոսի։

Քվեարկությանը նախորդող շրջանում անցկացված հարցումները ցույց են տվել, որ հյուսիսատլանտյան երկիրը գրեթե հավասարապես բաժանված է։ Սոցիալ-դեմոկրատ վարչապետ Քրիստրուն Ֆրոստադոտտիրի գլխավորած կառավարությունը խոստացավ հանրաքվե անցկացնել 2024 թվականի վերջին իշխանության գալուց հետո։

Իսլանդիան ԵՄ-ին անդամակցելու բանակցությունները սկսեց 2009 թվականին՝ ֆինանսական ոլորտը ավերած ֆինանսական ճգնաժամից հետո։ Դրանք մեծ մասամբ անարդյունք էին, մինչև 2015 թվականին վերջնականապես չեղարկվեցին, քանի որ ձկնորսության քվոտաների շուրջ վեճերը նպաստեցին բանակցությունների ձախողմանը։

Այս անգամ եվրոն դարձավ հիմնական հարցը, և բանակցությունների վերսկսման կողմնակիցները պնդում էին, որ միասնական արժույթին միանալը կարող է որոշ չափով լուծել Իսլանդիայի բարձր գնաճի խնդիրը։ Քննադատները, ինչպիսին է պահպանողական Անկախության կուսակցության առաջնորդ Գուդրուն Հաֆշտեյնսդոտիրը, ասել են, որ երկրի համար ավելի լավ է սեփական ուղին ընտրել՝ միաժամանակ մնալով Եվրոպական տնտեսական տարածքի անդամ։

Քվեարկության նախապատրաստական ​​​​աշխատանքներին նախորդող հարցազրույցում Ֆրոստադոտտիրն ասել է, որ դա «շատ հուզիչ» պահ է երկրի համար, և որ կառավարությունը կատարել է իր խոստումը՝ թույլ տալ մարդկանց «արտահայտել իրենց կարծիքը և այն, ինչ մտածում են այս ճանապարհորդության մասին»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Գերմանիան մեղադրել է Ռուսաստանին Լայպցիգի հարձակման համար, Պուտինի հետ լարվածությունը սրվում է

30/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայկական գյուղմթերքի ներմուծման սահմանափակումները պատժամիջոցներ չեն․ Գալուզին

30/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի համար պայքարն Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջեւ է, Ադրբեջանը հաղթում է

30/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իսլանդիան մերժում է ԵՄ-ին՝ հանրաքվեում՝ խոչընդոտելով ԵՄ ընդլայնման խթանին

30/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՖԻՖԱ-ի փլուզման կենտրոնում գտնվող միջնորդը

30/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիան մեղադրել է Ռուսաստանին Լայպցիգի հարձակման համար, Պուտինի հետ լարվածությունը սրվում է

30/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսլանդացիները «ոչ» են ասում ԵՄ-ին անդամակցելու բանակցությունների վերսկսմանը

30/08/2026 infomitk@gmail.com