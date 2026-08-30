Ձկնորս Արնար Քրիստյանսոնը պատմում է, թե ինչու է դեմ քվեարկում ԵՄ անդամակցության բանակցությունների վերսկսմանը

Այս իսլանդացին Բրյուսելում ինչ-որ կասկածելի բան է զգում
ԳՐՈՒՆԴԱՐՖՅՈՐՅՈՒՐ, Իսլանդիա – Երրորդ սերնդի ձկնորս Արնար Քրիստյանսոնը մտահոգված է, որ ԵՄ-ին միանալը կնշանակի իր նման փոքր ափամերձ համայնքների վերջը։
Իսլանդացիները շաբաթ օրը քվեարկում են Բրյուսելի հետ անդամակցության բանակցությունները վերսկսելու վերաբերյալ, թե ոչ, վերջին հարցումը ցույց է տալիս, որ «այո»-ի և «ոչ»-ի կողմնակիցները գրեթե հավասար են։
Ուրբաթ օրը իր երկու ձկնորսական նավերից մեկի տախտակամածին նստած՝ Քրիստյանսոնը հայացքը հառեց Գրունդարֆյորդուրին՝ 800 բնակչություն ունեցող քաղաքին, որը գտնվում է Ռեյկյավիկից հյուսիս՝ մեքենայով երեք ժամվա հեռավորության վրա։
Նրա պապը հիմնադրել է իր G.RUN ընկերությունը, որն այժմ աշխատանքի է վերցնում մոտ 80 մարդու, ինչը քաղաքի աշխատուժի մոտ մեկ հինգերորդն է։
Քրիստյանսոնն ասել է, որ չի հավատում իր կառավարության խոստումին՝ պաշտպանել ձկնորսական արդյունաբերությունը Բրյուսելի հետ ապագա բանակցություններում։
«Դա պարզապես գովազդային առաջարկ է, որպեսզի մարդիկ քվեարկեն «այո»-ի օգտին», – ասաց նա: «Մենք չենք ուզում ոչինչ ռիսկի դիմել»:
Իսլանդիայի արտահանման եկամուտների մոտ 40%-ը գալիս է ձկնորսության ոլորտից: «Մենք պարզապես ավազահատիկ ենք եվրոպական ավազատուփի մեջ», – ասաց նա՝ անհանգստանալով, որ իր կղզի-պետությունը կճնշվի Եվրոպայի ավելի ուժեղ տնտեսական տերությունների կողմից:
Հեռու Եվրոպա
Քրիստյանսոնը մտահոգված է ոչ միայն Բրյուսելի կողմից սահմանված ձկնորսության քվոտաներով:
«Այս պահին, եթե դուք օտարերկրացի եք, չեք կարող ձկնորսական ընկերություն գնել Իսլանդիայում: Եթե մենք միանանք, մենք ռիսկի ենք դիմում կորցնելու մեր ընկերությունների նկատմամբ իշխանությունը», – ասաց նա:
Իսլանդիայի ներկայիս համաձայնագիրը ԵՄ-ի հետ թույլ է տալիս պահպանել որոշ սահմանափակումներ ձկնորսության ոլորտում օտարերկրյա սեփականության վերաբերյալ:
Քրիստյանսոնը վախենում է, որ եվրոպական օտարերկրյա կապիտալը կարող է փոխել տեղական համայնքների կառուցվածքը:
«Ակնհայտ է, որ իմ գլխավոր նպատակն է պահպանել ընկերությունը ջրի երեսին և լավ գործել ընկերության համար», – ասաց նա: «Բայց … մենք նաև պետք է մտածենք քաղաքի մասին, քանի որ մենք դրա այդքան մեծ մասն ենք կազմում», – ավելացրեց նա:
ԵՄ անդամակցությունը կարող է կասկածի տակ դնել այդ սահմանափակումները, չնայած արդյունքը կախված կլինի Բրյուսելի հետ բանակցված պայմաններից։
Բրյուսելը կարծում է, որ բանակցությունները կարող են բավականին արագ ավարտվել՝ հաջորդ մեկ-երկու տարվա ընթացքում, քանի որ այլ փոքր երկրներ, ինչպիսին է Չեռնոգորիան, նույնպես կավարտեն անդամակցության պայմանները։
Իսլանդիայի արևմտյան ափին Եվրոպան կարող է թվալ հեռավոր, բայց այն ընդամենը մեկ ծովային ճանապարհորդության հեռավորության վրա է։ Ամեն տարի ավելի քան 80 զբոսանավ է կանգ առնում փոքրիկ ձկնորսական գյուղում՝ մեծապես երևալով հորիզոնում և զբոսաշրջիկների խմբեր բերելով։
«Մենք սովորեցինք, թե ինչպես գումար վաստակել դրանցից», – ասաց նա ժպտալով։
Սակայն մայրցամաքի եվրոպացիները նույնքան չեն հետաքրքրվում Գրունդարֆյորդուրով, որքան նա։
«Սա այն բազմաթիվ պատճառներից մեկն է, թե ինչու եմ ես դեմ ԵՄ-ին»։
Բաց մի թողեք
Իսլանդիայի գյուղական վայրերի ընտրողները մեծամասամբ դեմ են քվեարկել ԵՄ-ի հետ բանակցությունների վերսկսմանը
Բելգիան փակում է դուռը ռուսական ակտիվների Ուկրաինայի համար օգտագործման համար
ՖԻՖԱ-ի փլուզման կենտրոնում գտնվող միջնորդը