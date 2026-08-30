ՖԻՖԱ-ի փլուզման կենտրոնում գտնվող միջնորդը

Ռիադից մինչև Հայիթի և Աշխարհի առաջնության վաճառքի արտահոսած ծրագիրը՝ Մարիո Գալավոտին շարունակում է հայտնվել համաշխարհային ֆուտբոլի ամենավատ պահերի կենտրոնում։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Ջանի Ինֆանտինոն ՖԻՖԱ-ի բարձրագույն ղեկավարությանը խոչընդոտեց Աշխարհի առաջնության որոշ մասեր մասնավոր ներդրողներին վաճառելու իր պայթուցիկ դավադրությանը։ Սակայն նա, հավանաբար, չէր կարող այդքան հեռու գնալ առանց ֆուտբոլի համաշխարհային կառավարող մարմնի ղեկավարության մեջ զգալի ազդեցություն ունեցող, մեծ մասամբ անհայտ իտալացի փաստաբանի օգնության։
Մարիո Գալավոտին, որի հարաբերությունները ՖԻՖԱ-ի նախագահի հետ ձգվում են ավելի քան երկու տասնամյակ, երբ Ինֆանտինոն կուտակել էր իշխանություն և կապեր հաստատել այնպիսի քաղաքական գործիչների հետ, ինչպիսիք են Դոնալդ Թրամփը, Մոհամմեդ բին Սալմանը և Վլադիմիր Պուտինը, ստանձնել է Ցյուրիխում գտնվող ոչ առևտրային կազմակերպության ամենազգայուն քաղաքական և առևտրային նախաձեռնություններից մի քանիսը։
«Ժամանակ առ ժամանակ դուք չգիտեք, թե ով է ավելի կարևոր նրա և Ինֆանտինոյի միջև», – ասել է Տոմաժ Վեսելը, որը հինգ տարի Ինֆանտինոյի օրոք եղել է ՖԻՖԱ-ի անկախ աուդիտի կոմիտեի նախագահը։ Գալավոտին «ՖԻՖԱ-ում ավելի շատ քաղաքական դեր ունի, քան որևէ մեկը», – հավելեց Վեսելը։
Հռոմեացի փաստաբանը, որը տեղական «ՍՍ Լացիո» ակումբի երկրպագու է և սիրում է հանգստանալ իտալական գյուղական վայրերում, պատասխանատու էր անցյալ ամիս համաշխարհային ֆուտբոլը ցնցած գաղտնի «FIFA Forward Enterprise» ծրագրի մանրամասները բացահայտելու համար, ըստ քննարկումների մասին տեղեկացված երկու բարձրաստիճան ֆուտբոլային պաշտոնյաների։ Այս անզգուշ բացահայտումը նպաստեց ՖԻՖԱ-ի խիստ պահպանվող խաղադաշտը լրատվամիջոցների բուռն փոթորկի և քաղաքական ճգնաժամի վերածելուն, որն այժմ վտանգում է այն, ինչը մինչև վերջերս թվում էր Ինֆանտինոյի նախագահի երրորդ լիարժեք ժամկետը։
Գալավոտիի ազդեցությունը բխում է ՖԻՖԱ-ի ներսում անհավանական ուժի կենտրոնից. պաշտոն, որը ստեղծվել է որպես կազմակերպչական վերակազմակերպման մաս, որը Ինֆանտինոն իրականացրել է 2016 թվականին պաշտոնը ստանձնելուց հետո՝ խոստանալով վերացնել միջազգային ֆուտբոլում տարածված կոռուպցիան։ Խոստացված թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը ապահովելու փոխարեն, Գալավոտիի մշուշոտ դերերը արտացոլում են Ինֆանտինոյի կառավարման իրականությունը՝ կենտրոնացված իշխանություն քաղաքական ազդեցության և ֆինանսական հնարավորությունների թվացյալ անվերջ հետապնդման մեջ։
«Նա միշտ եղել է ավելին, քան պարզապես իրավաբան. քաղաքական գործառույթ ունեցող մարդ, որը կապող օղակ է հանդիսանում ֆուտբոլի աշխարհի տարբեր գլխավոր հերոսների միջև», – ասել է եվրոպական ֆուտբոլի բարձրաստիճան պաշտոնյան, ով, ինչպես այս հոդվածում նշված մյուսները, անանունության իրավունք է ստացել՝ հարաբերությունները պաշտպանելու համար, և տարիներ շարունակ ճանաչել է և՛ Գալավոտտիին, և՛ Ինֆանտինոյին։ «Նա այն մարդն է, ով աշխատում է Ինֆանտինոյի համար ամբողջ աշխարհում»։
ՖԻՖԱ-ն և Գալավոտտին պատասխանել են կազմակերպությանը վերագրվող հարցերին մեկ հայտարարությամբ, որում ասվում է, որ «պարզապես սխալ» է պնդել, որ Գալավոտտին զգալի քաղաքական իշխանություն է իրականացնում ՖԻՖԱ-ում։
Դինամիկ զույգ
Գալավոտտին միացել է ՖԻՖԱ-ին, երբ այն ցնցվել է ԱՄՆ Արդարադատության նախարարության կողմից 2015 թվականին անցկացված կոռուպցիոն հետաքննությունից, որը ստիպել է մարմնի ղեկավարությանը հրաժարական տալ, բանտ ուղարկել ֆուտբոլի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին և ճանապարհ հարթել Ինֆանտինոյի համար՝ ստանձնելու ղեկավարությունը։ Որպես նախագահ՝ Ինֆանտինոն վերահսկել է ներքին վերակազմակերպումը, որը, նրա խոսքով, կբերի թափանցիկություն և հաշվետվողականություն ՖԻՖԱ-ի աշխատանքին, մի շարք կոմիտեներ դնելով մեկ տնօրենի ներքո, և նշանակել է Գալավոտտիին այդ աշխատանքի համար։
Երկու տղամարդիկ հանդիպել էին մոտ 15 տարի առաջ, ըստ երեք ներկա և նախկին բարձրաստիճան եվրոպական ֆուտբոլային պաշտոնյաների, ովքեր անմիջականորեն տեղյակ են կապի մասին, երբ Ինֆանտինոն նորեկ ֆուտբոլային բյուրոկրատ էր՝ ծառայելով որպես Եվրոպական ֆուտբոլային ասոցիացիաների միության և մայրցամաքի ազգային լիգաների միջև միջնորդ։ Գալավոտին իտալական լիգայի իրավաբանական խորհրդատու էր, որն այդ ժամանակ պայքարում էր Եվրոպական դատարանի 1995 թվականի կարևոր որոշման հետևանքների հետ, որը ազատ գործակալության իրավունք բերեց պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլ։
Չնայած արտաքին աշխարհի համար մեծ մասամբ անտեսանելի լինելուն, կարգապահական հարցերի և էթիկական բողոքների համար պատասխանատու հանձնաժողովների պաշտոնը Գալավոտտիին դրեց Ինֆանտինոյի նախագահության ամենազգայուն հարցերից մի քանիսի վրա։
Երբ Covid-19-ը ավերեց աշխարհը 2020 թվականի գարնանը, կին ֆուտբոլիստները մեղադրեցին Հայիթիի ֆուտբոլի նախագահ Իվ Ժան-Բարտին ազգային մարզական կենտրոնում իրենց նկատմամբ սեռական բռնության մեջ։ Սա առաջին նման մեղադրանքը չէր. ընդամենը 18 ամիս առաջ կին ֆուտբոլիստները սեռական բռնության մեղադրանքներ էին առաջադրել Աֆղանստանի ֆուտբոլի նախագահ Քերամուդին Քարիմի դեմ, ինչը, ի վերջո, հանգեցրեց նրան, որ նա ցմահ որակազրկվեց սպորտից։
Նման դեպքերը նախատեսված էին քննելու Էթիկայի կոմիտեն, որը Գալավոտիի վերահսկողության տակ գտնվող անկախ մարմիններից մեկն է: Սակայն բռնության զոհերն ու տուժածները, իրենց պաշտպանների հետ միասին, պնդում էին, որ ՖԻՖԱ-ն սխալ է վարվել Հայիթիի ֆուտբոլային իշխանությունների հետ իրենց հարաբերություններում բողոքների հետ։
«Մարիո Գալավոտիի օրոք ՖԻՖԱ-ի կողմից ներդրված համակարգերը բացարձակապես անբավարար էին», – ասաց Մինկի Ուորդենը, Human Rights Watch-ի գլոբալ նախաձեռնությունների տնօրենը, ով ավելի քան մեկ տասնամյակ ճնշում է գործադրել ՖԻՖԱ-ի վրա՝ կիրառելու մարդու իրավունքների միջազգային կանոններն ու չափանիշները՝ ավելի թափանցիկ կառավարման և էթիկական պարտավորությունների համար, «տրամադրելու տրավմայի հետ կապված աջակցություն երիտասարդ կանանց, դեռահասների և նոր դեռահասների համար, որպեսզի նրանք անընդհատ պատմեն իրենց հետ պատահած ամենավատ բանը: Նրանք չունեին համակարգեր՝ իրենց և նրանց ընտանիքներին մահվան սպառնալիքներից պաշտպանելու համար»։
Ժան-Բարտը, ով մշտապես հերքում էր մեղադրանքները, 2020 թվականի նոյեմբերին ՖԻՖԱ-ի կողմից ցմահ որակազրկվեց ֆուտբոլից, որը երկու տարի անց չեղյալ հայտարարվեց Սպորտային արբիտրաժային դատարանի կողմից։
«2020 թվականին Էթիկայի կոմիտեի քննչական պալատը հետաքննություն սկսեց Հայիթիի ֆուտբոլի ասոցիացիայում սեռական բռնության դեպքերի վերաբերյալ, որի արդյունքում Էթիկայի կոմիտեի դատական պալատը մի քանի անգամ որակազրկեց խաղացողներին», – ասվում է ՖԻՖԱ-ի հայտարարության մեջ: «Այդ ժամանակ պարոն Գալավոտին համակարգում էր Անկախ կոմիտեների քարտուղարությունը և ապահովում էր վերը նշված անհրաժեշտ վարչական աջակցությունը»։
Վորդենի համար Ժան-Բարտի գործը բացահայտեց կազմակերպության ավելի լայն ձախողումը, որն ունի լայն ֆինանսական և քաղաքական ազդեցություն, բայց անբավարար համակարգեր՝ խոցելի խաղացողներին պաշտպանելու և չարաշահումների մեղադրանքները հետաքննելու համար։
«Human Rights Watch-ի հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ ՖԻՖԱ-ի կառավարման խնդիրները բխում են Ցյուրիխում փողի հոսանքներից դեպի այն վայրերը, որտեղ ֆինանսական վերահսկողությունը քիչ է կամ ընդհանրապես բացակայում է», – ասել է Վորդենը: «Հենց կառավարման և ֆինանսական վերահսկողության նույն բացակայությունն է ստեղծում համակարգեր, որտեղ պաշտպանության և հաշվետվողականության համակարգերը կեղծիք են, և դեռահաս աղջիկներն ու տղաները կարող են անպատիժ ենթարկվել բռնության»։
Մարդը ծոցում
Երբ Սաուդյան Արաբիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ներկայացուցիչները 2021 թվականի ապրիլին ժամանեցին Հռոմ, նրանք իրենց տանտերերի համար ավանդական հագուստ էին բերել: Իտալացիները հագան իրենց նոր հալոցքները լուսանկարվելու համար, ապա անցան գործի՝ բանակցություններ վարելով այն մասին, թե արդյոք Իտալիան և Սաուդյան Արաբիան կարող են համատեղ անցկացնել 2030 թվականի Աշխարհի առաջնությունը։
Գալավոտին կազմակերպել էր մի շարք հանդիպումներ Իտալիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի և Սաուդյան Արաբիայի դեսպանատան գրասենյակներում, որը հեռանկարային զույգը համարում էր ՖԻՖԱ-ի սեփական սահմանափակումները շրջանցելու միջոց՝ մրցաշարը երկու անգամ Ասիայում անցկացնելու համար ընդամենը ութ տարվա տարբերությամբ։ Նա «շատ, շատ համառ էր», – ասաց եվրոպական ֆուտբոլի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, ով անմիջականորեն տեղյակ էր Գալավոտիի նախկինում չհրապարակված լոբբիստական ջանքերից։
Գալավոտին, ըստ գործընկերության անմիջականորեն տեղյակ հինգ պաշտոնյաների, կենտրոնական դեր է խաղացել Սաուդյան Արաբիայի հետ առևտրային հարաբերությունների զարգացման գործում, որոնք վերափոխել են համաշխարհային ֆուտբոլը Ինֆանտինոյի նախագահության ընթացքում։
ՖԻՖԱ-ի ամենաեկամտաբեր և վիճահարույց հարաբերություններից մի քանիսը այժմ գտնվում են Պարսից ծոցում, այդ թվում՝ հովանավորչական պայմանագիր, որի համաձայն Սաուդյան Արաբիայի պետական էներգետիկ հսկա Aramco-ն ՖԻՖԱ-ին վճարում է հարյուր միլիոնավոր դոլարներ մինչև 2027 թվականի վերջը, և 2034 թվականի տղամարդկանց աշխարհի առաջնությունը Սաուդյան Արաբիայում անցկացնելու որոշումը։
ՖԻՖԱ-Սաուդյան Արաբիա այդ դաշինքը ներկայացնում է երկու կողմերի համար էլ օպորտունիստական հարաբերություններ։ Թագաժառանգ Մուհամմեդ բին Սալմանի ղեկավարությամբ Պարսից ծոցի նավթամոնարխիան առատաձեռնորեն ծախսել է սպորտի վրա՝ գոլֆից մինչև բռնցքամարտ և մոտոսպորտ, միաժամանակ քննադատության ենթարկվելով մարդու իրավունքների խախտման և պետության կողմից թույլատրված սպանության համար։
Մինչև Սաուդյան Արաբիան վերջնականապես ապահովեր 2034 թվականի մրցաշարը, Ռիադի պաշտոնյաները մանևրել էին 2030 թվականի աշխարհի առաջնությունը ստանալու համար։ Քանի որ ՖԻՖԱ-ն սահմանափակումներ ուներ Ասիայի վրա՝ չորս տարին մեկ անգամ անցկացվող ֆուտբոլային հավաքը կրկին հյուրընկալելու հարցում 2022 թվականին Կատարից հետո, Սաուդյան Արաբիան փորձեց համագործակցել այլ կոնֆեդերացիաների երկրների՝ այդ թվում՝ Հունաստանի, Եգիպտոսի և Իտալիայի հետ՝ իրենց հայտին անդրմայրցամաքային ինքնություն հաղորդելու համար։
Իտալիան տատանվեց՝ զգուշանալով Պարսից ծոցի երկրի մարդու իրավունքների ոլորտում լայնորեն քննադատվող վիճակից և թշնամանքի մեջ լինելով Եգիպտոսի հետ՝ իտալացի դոկտորանտ Ջուլիո Ռեջենիի սպանության պատճառով, մերժում, որը երկարատև վնասեց ՖԻՖԱ-ի և Իտալիայի միջև հարաբերությունները։
«Երբ Իտալիան որոշեց չմիանալ այս նախագծին, եղան որոշ բավականին անզուսպ արձագանքներ, և այդ պահից ի վեր Իտալիան այլևս ՖԻՖԱ-ի ուղեծրում չէր՝ Ինֆանտինոյի կողմից համարվելով «անբարյացակամ» ֆեդերացիա», – ասաց եվրոպական ֆուտբոլի ավագ պաշտոնյան։
Վեսելը նման արձագանքը վերագրեց Գալավոտտիի անհատականությանը՝ նշելով, որ նա «փոխում է իր բնավորությունը, երբ դու համաձայն չես նրա հետ։ Երբ նա նկատում է, որ դու կգնաս այլ ճանապարհով, քան նա ուզում է, ապա նա դառնում է ուրիշ մարդ»։
ՖԻՖԱ-ի երկրորդ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան նրան նկարագրել է որպես «անողոք [բայց] խելացի» օպերատոր, որը բարձրացել է և գլխավորել է «իտալական խմբավորումը», որը Ինֆանտինոյի ղեկավարությամբ արդյունավետորեն վերահսկում է ՖԻՖԱ-ն՝ հաստատված քարտուղարությունից դուրս։
Գալավոտտիի ազդեցությունը ՖԻՖԱ-ի սաուդյան պորտֆելի վրա տարածվում էր հովանավորչական պայմանագրերից և մրցաշարերի հյուրընկալումից այն կողմ։ Նա նաև գլխավոր դեմք էր սպորտի, լրատվամիջոցների և քաղաքականության խաչմերուկում՝ Կատարի դեմ Մերձավոր Արևելքի շրջափակման ժամանակ, որը տեղի ունեցավ Թրամփի առաջին վարչակազմի օրոք։
ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն, ձախից երկրորդը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ և վարչապետ Մոհամմեդ բին Սալմանը մասնակցում են կիբերսպորտի աշխարհի գավաթի փակման արարողությանը Փարիզի Գրանդ Պալեում, Ֆրանսիա, 2026 թվականի օգոստոսի 23-ին։ Լողավազանի լուսանկարը՝ Թերեզա Սուարեսի
Մինչ տարածաշրջանային տերությունները համագործակցում էին Կատարին դիվանագիտական և տնտեսական առումով մեկուսացնելու համար, Սաուդյան Արաբիայի աուդիովիզուալ ծովահենները թիրախավորեցին beIN Sports-ը՝ Դոհայում գտնվող մեդիա հսկան, որը գերիշխում է Մերձավոր Արևելքում և Հյուսիսային Աֆրիկայում սպորտային հեռարձակման ոլորտում: Եգիպտոսի կարգավորող մարմինների կողմից ալիքների արգելքից հետո, Կատարի առաջնորդները ՖԻՖԱ-ին անմիջականորեն մտահոգություն հայտնեցին Գալավոտիի այդ եգիպտական կարգավորող մարմինների հետ այդ հարցի վերաբերյալ շփումների վերաբերյալ:
Աֆրիկյան ֆուտբոլի կոնֆեդերացիայի և beIN-ի միջև այդ ժամանակ հեռախոսազրույցներին մասնակցած տարածաշրջանային մասնակիցներից մեկը նշել է, որ իտալացի փաստաբանը, կարծես, 2018-2021 թվականներին արդյունավետորեն ղեկավարել և մոդերացրել է կոնֆեդերացիան՝ չնայած այնտեղ պաշտոնական դերակատարում չունենալուն:
2021 թվականին Գալավոտին թողեց ՖԻՖԱ-ի անկախ կոմիտեները վերահսկելու իր պաշտոնը՝ նախքան նախագահի գրասենյակում ավագ խորհրդականի պաշտոն զբաղեցնելը, հենց այն ժամանակ, երբ Ինֆանտինոյի ուշադրությունը սկսում էր կենտրոնանալ Հյուսիսային Ամերիկայում կայանալիք 2026 թվականի մրցաշարին ուղեկցող քաղաքական մարտահրավերների և տնտեսական հնարավորությունների վրա:
Այդ դերում ՖԻՖԱ-ի երկրորդ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան ասաց. «Գալավոտին ղեկավարում է շոուն, քանի որ Ինֆանտինոն միշտ շրջագայության մեջ է»։
Դժգոհության ամառ
Այն բանից հետո, երբ Թրամփը ճնշում գործադրեց Ինֆանտինոյի վրա՝ չեղյալ համարելու ԱՄՆ հարձակվող Ֆոլարին Բալոգունին տրված կարմիր քարտը այս ամառվա աշխարհի առաջնության ժամանակ պարտադիր հաղթանակի խաղից առաջ, հարցը ուղարկվեց ՖԻՖԱ-ի կարգապահական կոմիտեի քննարկմանը։ Այնտեղ մի քիչ հայտնի էմիրաթցի պաշտոնյա բավարարեց ԱՄՆ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կողմից պաշտոնապես ներկայացված և Սպիտակ տան կողմից աջակցվող բողոքարկումը. Բալոգունի որակազրկումը չեղյալ հայտարարվեց։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն պահում են ՖԻՖԱ-ի աշխարհի գավաթակիրի գավաթը, նախքան այն Իսպանիայի հավաքականի ավագ Ռոդրի #16-ին հանձնելը Նյու Յորք Նյու Ջերսի մարզադաշտում 2026 թվականի հուլիսի 19-ին, Արևելյան Ռադերֆորդում, Նյու Ջերսի։ Կարլ Ռեսայն/Getty Images
Դեպքը արտացոլում էր այն, ինչը ՖԻՖԱ-ի շուրջը գտնվողները բնութագրում էին որպես Ինֆանտինոյի վարքագծի օրինաչափություն՝ Գալավոտիի կողմից մշակված կոմիտեի կառուցվածքը և դրա կողմից ցուցադրվող անկախ պրոֆեսիոնալիզմի տեսքը օգտագործելու իր քաղաքական նպատակները առաջ մղելու համար: Վեսելը, որը ղեկավարել է աուդիտի կոմիտեն 2016-2021 թվականներին, ասել է, որ Գալավոտին «վերահսկում է անկախ մարմինները» և պնդել, որ նա ֆինանսական պատժամիջոցներն օգտագործել է որպես «քաղաքական գործիք»՝ ազգային ֆուտբոլային ֆեդերացիաների շրջանում Ինֆանտինոյի աջակցությունը ամրապնդելու համար: Վեսելը հավելել է, որ «մշտական ճնշում է եղել չանել սա կամ այն, կամ մեղմացնել որակազրկումները» Ինֆանտինոյի աջակիցների նկատմամբ,- հավելել է Վեսելը:
ՖԻՖԱ-ն հերքել է այն, ինչ անվանել է «անհիմն և անհիմն պնդումներ» Գալավոտիի անունից հրապարակված հայտարարության մեջ: «ՖԻՖԱ-ի անկախ կոմիտեները, ինչպես նաև դրանց առանձին անդամները, իրենց գործունեությունն ու պարտականությունները իրականացնում են անկախ և ՖԻՖԱ-ի կանոնադրությանը և կանոնակարգերին համապատասխան», – ասվում է հայտարարության մեջ:
Կարմիր քարտի վեճից երկու շաբաթ անց Գալավոտին հայտնվել է Ինֆանտինոյի նախագահության ամենամեծ ճգնաժամի կենտրոնում: Երբ Ինֆանտինոն իր մտերիմ շրջապատին պատմում էր Աշխարհի գավաթի եզրափակիչից մի քանի օր առաջ առևտրային վաճառքի իր ծրագրերի մասին, Գալավոտին գաղտնի կերպով Նյու Յորքի ոլորտի փորձագետին փոխանցել է առաջարկվող պայմանավորվածության ուրվագծերը, որոնք կօգտագործեին համաշխարհային ֆուտբոլում մասնավոր ներդրումները մեծացնելու հնարավորությունները, ըստ քննարկումներին ծանոթացած երկու բարձրաստիճան ֆուտբոլային պաշտոնյաների։
Դա զայրույթ առաջացրեց սպորտի բարձրաստիճան պաշտոնյաների շրջանում, որոնք լոբբինգ արեցին համաշխարհային ֆուտբոլի կառավարող մարմնի վրա՝ հրաժարվելու այն ծրագրից, որը նրանք բնութագրում էին որպես անհիմն փողերի յուրացում, որը կվտանգեր սպորտի գլխավոր իրադարձությունը։ Ազգային առաջնորդները, այդ թվում՝ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Էնդի Բըրնհեմը և Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին, այդ ժամանակվանից ի վեր կոչ են արել Ինֆանտինոյի հեռացմանը։
Այս շաբաթ Եվրոպական կոնֆեդերացիա ՈՒԵՖԱ-ն պահանջ ներկայացրեց ԱՄՆ դատարան՝ Ջոշուա Քուշների ռիսկային կապիտալի ընկերությանը կանչելու՝ Շվեյցարիայում հարուցված քրեական գործին աջակցելու համար։
Այս շաբաթ Եվրոպական կոնֆեդերացիա ՈՒԵՖԱ-ն պահանջ ներկայացրեց ԱՄՆ դատարան՝ Ջոշուա Քուշների ռիսկային կապիտալի ընկերությանը դատական կանչելու համար՝ աջակցելու այն բանին, ինչը, ըստ նրա, քրեական գործ կհարուցվի Շվեյցարիայում Ինֆանտինոյի դեմ՝ այսպես կոչված FIFA Forward Enterprise առաջարկի մեջ նրա դերի համար, քանի որ Մոնակոյում ամենամյա մրցաշրջանի բացման երեկույթին հավաքված եվրոպական ֆուտբոլային պաշտոնյաները մեծացրել են նախագահի վրա ճնշումը՝ հաջորդ տարվա մարտին կայանալիք ընտրություններից առաջ հրաժարական տալու համար:
Ինֆանտինոն այժմ մոբիլիզացրել է իր քաղաքական ապարատը՝ ՖԻՖԱ-ի 211 անդամ ասոցիացիաների մեծամասնության աջակցությունը ստանալու համար, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի մեկ ձայն մարտյան ընտրություններում: Հինգշաբթի օրը Սաուդյան Արաբիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հայտարարեց, որ կաջակցի Ինֆանտինոյին:
Բաց մի թողեք
Եվրոպան ձմռանն ընդառաջ գազի պաշարների խնդիր ունի
Ֆրանսիայի վարչապետը դուրս է եկել նախագահական մրցավազքից. Լուսանկար
Բալթիկ ծովի երկրները զգուշացնում են հիբրիդային պատերազմի «սրացման» մասին